15 yıl uğraşıp ormanda kendine ev yaptı… Güzellik kraliçesiyle evlendi, büyük şehirden kaçtı… ‘Burası oğullarımın en büyük mirası'

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Rol aldığı diziler ve filmlerle uzun yıllara dayanan sağlam bir kariyeri olan ünlü oyuncu epeydir ekranlardan uzakta.

Bunun nedeni de aslında oyunculuktan vazgeçmiş olması değil hayatını artık daha sade, sessiz ve gözlerden uzakta yaşamak istemesi.





İLK EVLİLİĞİ BİTER BİTMEZ KENDİNE YENİDEN YUVA KURDU

Müzik dünyasının ünlü yıldızı Fergie ile 10 yıl evli kalan ve bu evlilikten 12 yaşında bir oğlu olan Josh Duhamel şimdilerde ikinci kez yuvasını kurmuş, bu evlilikten de bir buçuk yaşına yaklaşan bir oğlu daha olmuş epeyce meşgul bir aile babası…

İlk evliliğini bitirir bitirmez ABD’nin en güzeli seçilen, 2016 Miss America yarışmasının tescilli güzeli model Audra Mari ile birlikte olduğu ortaya çıkan Josh Duhamel 10 Eylül 2022’de muhteşem bir düğünle ikinci kez evliliğe evet demişti.

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Bu yeni aşk ve evlilik ortaya çıktığında Josh Duhamel’in aslında bir çocuk daha istediği, ilk eşi Fergie’nin buna yanaşmaması yüzünden boşanan ünlü aktörün yeniden çocuk sahibi olabilmek için kendince genç biriyle evlendiği konuşulmuştu.

15 YIL UĞRAŞIP KENDİ ELLERİYLE ORMANDA BİR EV İNŞA ETTİ

O günden bugüne, 52 yaşındaki Josh Duhamel ve 31 yaşındaki Audra Mari aralarında 21 yaş farkı hiç önemsemediklerini ve bunun çocuk için değil aşk için yapılmış bir evlilik olduğunu her fırsatta tekrarlamaya devam ettiler.

Duhamel, yeniden evlenince Hollywood’daki yaşantısını terk edip 15 yılını harcayarak inşa ettiği Minnesota'daki evinde yaşamaya başladı.

Büyük şehirden kaçan yıldızlar kervanına eklenen ünlü oyuncu lüksten ve kalabalıktan uzaktaki bu yaşamı seçmesini “Minnesota'da, ormanın derinliklerindeki evimi inşa etmemin bir nedeni de her şeyden uzak olmasıydı” sözleriyle anlatıyor.

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O EV İKİ OĞLUNUN "SAKLI CENNETİ" OLDU

Ve bu ev için “Bizim saklı cennetimiz” diyor.

En yakın marketin bile 60 kilometre uzakta olduğu bu doğayla iç içe evde eşi ve oğlu için mutlu ve huzurlu bir yuva inşa eden Josh Duhamel aslında yıllardır böyle bir yaşamın hayalini kurduğunu da saklamıyordu.

Hatta Fergie ile evliyken de Los Angeles’tan kaçmak istemiş ancak o zamanki eşine bunu kabul ettirememişti.

Gözden Kaçmasın Çocuk istediği için boşanıp genç biriyle evlendi demişlerdi… En sonunda muradına erdi Haberi görüntüle

ZATEN SILA HASRETİ ÇEKİYORDU...

Kendisi açıkça söylemese de ünlü oyuncunun yakınları evliliğin bitiş sebebinin de bu olduğunu ima etmişti. Zaten Josh Duhamel de hep doğup büyüdüğü Minnesota'ya dönmek istediğini gizlemiyordu.

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“O evde yaşarken mesele gerçekten de herkesin birbiriyle ilgilenmesi, anılar biriktirmesi, aile ve arkadaşlarla vakit geçirmesidir” diyen ünlü oyuncu büyük şehrin karmaşasından uzakta evine ve ailesine daha çok vakit ayırabildiğini söylüyor.





"HERKESİN KARNI DOYSUN BANA YETER"

Evini kendi elleriyle inşa etmesi çok uzun sürmüş olsa da Duhamel buna değdiğini söylüyor ve “Tek derdim eğlenmek, herkesin üşümediğinden, karnının doyduğundan, yeterince yiyecek ve suyumuz olduğundan emin olmak” diyerek hayatında artık gereksiz şeylere öncelik vermediğini anlatıyor.

İKİ OĞLU İÇİN EN DOĞRUSUNU YAPTIĞINA İNANIYOR

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Ünlü oyuncunun Fergie’den doğan 12 yaşındaki oğlu Axl da sık sık bu ormandaki eve gelerek babası ve üvey annesi Audra Mari’yle kalıyor ve küçük kardeşiyle vakit geçiriyor.

"Oğlum elinde tabletle dolaşmıyor. Teknede benimle birlikte ya da sahilde futbol oynuyor ya da ormanda ben ne yapıyorsam onu yapıyor. Ve sonra aynı şeyleri yaşayacak küçük bir bebeğim var. Bir gün bunu onlara da aktarmayı umuyorum böylece onlar da bunu çocuklarıyla paylaşabilecekler. Buna sahip olmaları benim için gerçekten çok önemli. Bu sadece tüm olanaklara ve alıştığımız tüm lükslere sahip olmakla ilgili değil. Bu gerçekten aile ile ilgili. Mirasla ilgili" diyen ünlü oyuncu bu yaşantının iki oğlu için de en uygunu olduğunu söylüyor.

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