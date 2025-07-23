Ona yazılan aşk şarkıları hala dillerde... Yeşilçam'da parlayan yıldızı çabuk söndü... Ama geride kalan hatırası yeter

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İşte Türk sinemasının bir dönemine damgasını vuran Meral Zeren de ilginç hayat öyküsüne sahip olan ünlülerden biriydi.

Her ne kadar bir süredir mesleğinden elini eteğini çekmiş olsa da geride bıraktığı filmler onu birkaç neslin hafızasında utmaya yeter.

Gelin Yeşilçam'ın ve gazino sahnelerinin, yıldızı çabuk solsa da hiç unutulmayan bu yıldızını bir hatırlayalım.

ANNESİ ONA HAMİLEYKEN İSTANBUL'A KAÇTI

Meral Zeren, 6 Haziran 1950'de Diyarbakır'da dünyaya gözlerini açtı. Muhafazakar bir ailenin kızıydı. Ama daha dünyaya gelmeden hayat ona kötü bir sürpriz hazırlamıştı.

Babası, annesiyle evli olduğu halde ona bir kuma getirdi. Bunun üzerine annesi de İstanbul'a kaçtı. Tabii ki karnındaki doğmamış bebeğiyle yani Meral Zeren'le.

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Daha dünyaya gelmeden hayata bu talihsizlikle başlayan Zeren, ilkokulu zorlukla bitirdi.

Annesi ekonomik zorluklar çektiği için de 13 yaşındayken sahneye çıkıp şarkıcılık yapmaya başladı.

Meral Zeren, hem Yeşilçam'da hem de sahnelerde pırıl pırıl parlayan yıldızı biraz hızlı söndü. Ama şarkıları ve filmleri birkaç kuşağın hafızasında.

ÇOCUK YAŞTA SAHNEYE ÇIKTIĞINDA KEŞFEDİLDİ

Fiziksel olarak dikkat çeken bir genç kızdı. Tabii ki dönemin usta yönetmenleri Atıf Yılmaz ve Memduh Ün de onu gözden kaçırmadı...

Onu sahnedeyken izleyen iki usta sayesinde sinema serüveni başladı Meral Zeren'in.

Ama bunun için önce yaşını mahkeme kararıyla dört yıl büyüttü.

Meral Zeren, 1971 yılında Natuk Baytan'ın yönettiği Önce Sev Sonra Vur adlı film ile sinemaya adım attı.

Filmde Zeren'in yanı sıra Figen Han, Reha Yurdakul, Danyal Topatan, Kazım Kartal gibi oyuncular da rol aldı.

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GAZİNO SERÜVENİ BAŞLADI

Meral Zeren sinemaya başladıktan bir süre sonra Türk sineması da şekil değiştirdi. Cinsel içerikli filmler çekilmeye başlandı. Bunun üzerine de Zeren'in gazino serüveninin kapıları açıldı.

Selami Şahin'den ders alan Zeren, dönemin gece hayatının merkezi olan Çakıl Gazinosu'nda sahneye çıkmaya başladı.

Zeki Müren, Ajda Pekkan gibi yıldızlarla aynı sahneyi paylaştı.

Takvimler 1979 yılını gösterirken Kalbinden Atma Beni- Hercai adlı bir albüm çıkardı Meral Zeren.

ONA YAZILAN ŞARKILAR HALA DİLLERDE

Bu arada hayatının büyük aşklarından birini de Selami Şahin ile yaşadı. Bir başka deyişle gazino sahnesine çıkmak için ders aldığı Şahin ile aralarında duygusal bir yakınlık gelişti.

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1975 ile 1978 arasında süren bu birliktelik sırasında Selami Şahin, Meral Zeren için Sensiz Olmuyor, Sen Mevsimler Gibisin Değişirsin Sevgilim gibi şarkıları yazdı.

Ama ikili hiç evlenmedi.

Bu arada Meral Zeren şarkı sözü yazarlığı da yaptı. Kanım Kaynadı Sana adlı şarkının sözlerini Zeren yazdı, Selami Şahin de besteledi. Bu şarkıyı Gülistan Okan plağında seslendirdi. Aynı şarkılı Emel Sayın ve Burcu Güneş de yorumladı.

Meral Zeren, Yeşilçam'da kamera karşısına geçtiği sırada Kemal Sunal ile Salako, İlyas Salman, Şener Şen, Münir Özkul ile birlikte Banker Bilo, Zeki Alasya ve Metin Akpınar ile birlikte Nereye Bakıyor Bu Adamlar gibi filmlerde rol aldı.

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1984 yılında Kanlı Nigar ve Evet mi Hayır mı adlı tiyatro oyunlarında rol aldı. 1986'da yeniden gazinolara döndü. Zeren'in sahne serüveni, gazinoların tamamen kapılarının kapattığı 1990'lı yıllara kadar sürdü.





KİMİ ZAMAN YAŞADIĞI ZORLUKLARLA GÜNDEME GELDİ

Hayatı boyunca hiç evlenmeyen Zeren, 2019 yılında yaşadığı maddi zorluklarla gündeme gelmişti. Katıldığı bir TV programında borçları olduğunu açıklayan Zeren, çalışmak istediğini ama yapımcıların kendisini görmezden geldiğini ileri sürdü.

Fakat Zeren sonradan yaptığı başka bir açıklamada da sigorta primlerini ödeyip emekli olduğunu ve emekli maaşıyla yaşadığını söyledi

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Bir dönem hem sinemada hem de sahneye parlayan Meral Zeren'in yıldızı belki çabuk söndü. Ama geride hiç unutulmayacak filmleri kaldı.