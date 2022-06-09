15 yaşından bu yana çalışıyorum, gelinlik hayali kurmamıştım

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Gelinlik hayali kurmamıştım

Yeni filminin çekimlerine başlayan Demet Özdemir, izin gününü bakıma ayırdı.

Önceki gün Bebek’teki bir kaş bakım merkezine giden oyuncu, 3 saat süren bakım sonrası soruları yanıtladı. “Set çalışmaları, düğün hazırlıkları derken yoğun bir dönemden geçiyorum” diyen oyuncu, sorular üzerine gelinliğini henüz seçmediğini söyledi: “Hayalimde özel bir model yok. 15 yaşından bu yana çalışıyorum, hiç düğün dernek, gelinlik falan hayal etmediğimi fark ettim. O yüzden kesin bir şey söyleyemiyorum.” (Behlül AYDIN)

50 yaş iddiası

Defne Samyeli “Only the Best!” adlı şovuyla önceki akşam Turkcell Platinum sahnesinde sevenleriyle buluştu.

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Samyeli gecede Cihan Nacar’ın tasarladığı dört katlı kostümle sahneye çıktı. Üzerindekileri teker teker çıkaran şarkıcı, sonunda sahnede mayoyla kaldı. Samyeli, 3 saat süren şovunda Kayahan’dan Sezen Aksu’ya Türk müziğine damga vurmuş sanatçıların eserlerini seslendirdi.

Çalışmazsam yoruluyorum

Demet Akalın önceki gün Nişantaşı’nda bulunan bir sağlık merkezi çıkışı görüntülendi. Fizik tedaviye başlayan Akalın, eski sağlığına kavuştuğunu söyledi: “Gencecik bir kızım. Bak boynumu da yaptırdım. Haftada dört gün çalışıyorum. Çalışmazsam yoruluyorum. Oksijen çadırına girdim. O iyiydi.” (Behlül AYDIN)

Baş başa alışveriş

Seda Sayan ve Çağlar Ökten önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’ndeydi. Baş başa alışverişe çıkıp mağazaları dolaşan çift daha sonra arkadaşlarıyla bir araya geldi.

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Tatil alışverişi

Güzide Duran önceki gün Zorlu AVM’de görüntülendi. Tatil için alışverişe çıktığını söyleyen eski model, “Bir süredir işlerim nedeniyle İstanbul’dayım. Bugün de hem tatil öncesi alışveriş yaptım, hem de arkadaşlarımla bir araya geldim” dedi.

Ters ışık mağduru olmam

Burcu Kıratlı, marka yüzü olduğu Kendall+Kylie’nin InterContinental İstanbul’da gerçekleşen lansmanına katıldı. Tanıtımda tatil planlarından da bahseden Kıratlı, muhabirlerin “Bikinili yakalanmak gibi bir korkunuz var mı?” sorusuna, “Ters ışık mağduru olmam diye düşünüyorum. O sanki insanların arkasına sığındığı bir bahane gibi. Ne isen osundur” diye yanıt verdi. (Behlül AYDIN)

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