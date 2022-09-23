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15 aylık evlilikte sona gelindi... 'Bitti, boşanıyoruz'

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#Tuğba Özerk#Gökmen Tanaçar#Boşanma Davası
15 aylık evlilikte sona gelindi... Bitti, boşanıyoruz
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2022 15:01

2,5 yıllık birlikteliğin ardından Haziran 2021'de nikah masasına oturan Tuğba Özerk ile Gökmen Tanaçar boşanıyor.

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2. Sayfa programına telefonla bağlanan Tuğba Özerk, ayrılığın perde arkasını canlı yayında anlattı.

 "Evlenmek de boşanmak da çok doğal. Anlaşamadık diyelim. Kötü bir şey asla diyemem. Çok beyefendi bir insandır. Evliliği beceremedik diyelim. Onu rencide etmek istemem. Çok iyi bir beyefendidir. Hayatında başarılar diliyorum ona."

15 aylık evlilikte sona gelindi... Bitti, boşanıyoruz

Hadise, sahne hayatına müdahale ettiği gerekçesi ile eşi Mehmet Dinçerler'e boşanma davası açmıştı. Tuğba Özerk 'size de bir müdahale var mı?' sorusuna da yanıt verdi.

15 aylık evlilikte sona gelindi... Bitti, boşanıyoruz

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"Kimseyle benzer bir durum yaşamadım. Geçmiş, geçmiştir. Bitmiştir. Yaşadığım sağlık sorunlarının etkili olduğunu düşünmüyorum, olduysa da benim haberim yok. Bir sürü şeyler yazılır ama gönülle alakalı şeyler yazılamaz. Sevgi dolu olsun. Hep güzel olsun isterim. Ben kötü bir an hatırlamıyorum.Kararı kimin aldığının önemi yok, sonuca bakmak lazım."

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