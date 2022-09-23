15 aylık evlilikte sona gelindi... 'Bitti, boşanıyoruz'

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2. Sayfa programına telefonla bağlanan Tuğba Özerk, ayrılığın perde arkasını canlı yayında anlattı.

"Evlenmek de boşanmak da çok doğal. Anlaşamadık diyelim. Kötü bir şey asla diyemem. Çok beyefendi bir insandır. Evliliği beceremedik diyelim. Onu rencide etmek istemem. Çok iyi bir beyefendidir. Hayatında başarılar diliyorum ona."

Hadise, sahne hayatına müdahale ettiği gerekçesi ile eşi Mehmet Dinçerler'e boşanma davası açmıştı. Tuğba Özerk 'size de bir müdahale var mı?' sorusuna da yanıt verdi.

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"Kimseyle benzer bir durum yaşamadım. Geçmiş, geçmiştir. Bitmiştir. Yaşadığım sağlık sorunlarının etkili olduğunu düşünmüyorum, olduysa da benim haberim yok. Bir sürü şeyler yazılır ama gönülle alakalı şeyler yazılamaz. Sevgi dolu olsun. Hep güzel olsun isterim. Ben kötü bir an hatırlamıyorum.Kararı kimin aldığının önemi yok, sonuca bakmak lazım."