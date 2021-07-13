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Haber Giriş: 13.07.2021 - 07:57 | Son Güncelleme:

15/07 Şafak Vakti oyuncuları konuştu: Hem çektik hem ağladık

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
15/07 Şafak Vakti oyuncuları konuştu: Hem çektik hem ağladık

15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ’ye karşı direnen Türk milletinin mücadelesini anlatan “15/07 Şafak Vakti” filmi 15 Temmuz’da gösterime girecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı desteğiyle çekilen filmde rol alan Erkan Petekkaya, Baran Bölükbaşı, Tugay Mercan, Aslıhan Karalar, Hatice Sibel Aytan dün yapılan basın toplantısında muhabirlerin sorularını yanıtladı.

15 Temmuz gecesi darbecilere karşı direnen vatandaşların gerçek hikâyelerinden esinlenen filmde Çengelköy’de pastane işleten Cevdet adlı bir esnafı canlandıran Erkan Petekkaya, “Bütün ülke o gece çok ağır bir buhran yaşadık. Hâlâ tüylerim diken diken oluyor. Çok iyi bir film yaptık. Hem çektik, hem ağladık” diye konuştu.

15/07 Şafak Vakti oyuncuları konuştu: Hem çektik hem ağladık

Aslıhan Karalar da destansı bir mücadele anlattıklarını söyledi: “Bu hikâyeyi anlatmak gurur verici, şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Yaşanılan olayları en iyi şekilde ifade etmeye çalıştık.”

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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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