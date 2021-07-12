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Haber Giriş: 12.07.2021 - 07:27 | Son Güncelleme:

“15/07 Şafak Vakti” filminde rol alan Doğa Özüm: Vurulduğum sahne benim için çok zordu

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“15/07 Şafak Vakti” filminde rol alan Doğa Özüm: Vurulduğum sahne benim için çok zordu

15 Temmuz hain darbe girişiminde Türk milletinin ortaya koyduğu destansı mücadeleyi anlatan “15/07 Şafak Vakti” filminin genç oyuncusu Doğa Özüm, vizyon tarihine sayılı günler kalan ilk sinema filminin heyecanını yaşıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından desteklenen filmde, Çengelköy’de pastanede çalışan üniversite öğrencisi Sultan karakterini canlandıran genç oyuncu, rolüne hazırlık sürecini anlattı.

“15/07 Şafak Vakti” filminde rol alan Doğa Özüm: Vurulduğum sahne benim için çok zordu

BOLCA GÖZLEM YAPTIM
“Karakter için bolca gözlem yaptım” diyen Özüm, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çengelköy’e gittim ve o pastanede oturdum, çay içtim. Müşteriler, dükkân çalışanları, oranın hikâyesi ve dokusu beni çok etkiledi. Vurulduğum sahnenin gerçeğini düşünmeden oynayamadım. Benim için zor bir sahneydi. Duygu yoğunluğum çok yüksek oldu.”

“15/07 Şafak Vakti” filminde rol alan Doğa Özüm: Vurulduğum sahne benim için çok zordu

Erkan Petekkaya, Baran Bölükbaşı, Tugay Mercan, Aslıhan Karalar ve Nazan Diper’in başrollerini üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda ise Volkan Kocatürk var.

Destansı bir mücadele “15/07 Şafak Vakti” filminden ilk kareler yayınlandı
Destansı bir mücadele! “15/07 Şafak Vakti” filminden ilk kareler yayınlandı

 

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