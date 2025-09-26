14 yıllık evliliği bitti, 120 milyonluk boşanmanın ardından yarı yaşındaki güzelin kollarına koştu

Haberin Devamı

Gözlerden uzakta yaşadıkları aşkları devam ediyor sanıldığı için ünlü komedyen Sacha Baron Cohen ve oyuncu eşi Isla Fisher’ın ayrılığı hayranlarını şoke etti.

Üstelik ünlü çift yaptıkları ortak sosyal medya açıklamasında yollarını 2023’te ayırdıklarını ve bunu bir süre de sakladıklarını itiraf ettiler.

Birçok ünlü çift gibi onlar da mahkemeye “şiddetli geçimsizlik” gerekçesiyle başvurmuştu.

Isla Fisher’ın ayrılık sonrası yaptığı açıklamalarda bu evliliğin bitişiyle ne kadar rahatladığını ve yeni hayatını nasıl dört gözle beklediğini söylemesi ise aslında konunun basit bir anlaşamama meselesi olduğu seziliyordu.

Haberin Devamı

Isla Fisher bu yeni, özgür hayatının tadını çıkaradursun, Sacha Baron Cohen, boşanmalarının haziran ayında kesinleşmesinden sadece üç ay sonra kendinden epey genç bir modelle aşk yaşamaya başladı.

53 yaşındaki Sacha Baron Cohen, 27 yaşındaki model Hannah Palmer ile ilk kez boşandıktan sonra Taika Waititi'nin 50. doğum gününde samimi bir şekilde görüntülendi.

Daha doğrusu bu anların görüntüleri daha yeni ortaya çıktı. Ve Sacha Baron Cohen, birlikte oldukları iddia edilen güzel model Hannah Palmer ile ilk kez yan yana görülmüş oldu ve aşk iddiaları doğrulandı.

Ibiza’da yapılan bu doğum günü kutlamasında kendisinden 26 yaş küçük modelle tanışan ünlü komedyen ona gönlünü hemen kaptırmışa benziyor.

Ünlü yönetmen Taika Waititi doğum günü için şarkıcı eşi Rita Ora’yla birlikte İspanya adasında bir villa kiraladı ve partiye Kate Moss, Matt Damon, Sebastian Stan ve Natasha Lyonne gibi ünlü isimler katıldı.

Haberin Devamı

Partinin konuklarından olan Sacha Baron Cohen de burada tanıştığı genç model Hannah Palmer ile derin sohbetlere dalıp oldukça yakınlaştı. İkilinin geçen ay yapılan bu partiden beri birlikte olduğu ortaya çıktı.

Partide bulunan isimsiz kaynaklar bu ilişki için “Hannah çok eğlenceli bir kız ve güzel olduğu kadar da zeki. Sacha onunla randevu ayarladığı için çok şanslı. O gerçekten harika bir fırsat” yorumunu yaptı.

Hannah, sosyal medyada paylaştığı birbirinden güzel kareler sayesinde büyük bir hayran kitlesi edindi ve Instagram'da 2,2 milyon, TikTok'ta ise 575 bin takipçiye ulaştı. Başarılı modelin sosyal medya paylaşımlarından 4 milyon sterlin kazandığı söyleniyor…

Haberin Devamı

Sacha Baron Cohen boşanmasının ardından büyük dönüşüm geçirmiş, temmuz ayında, Marvel Evreni'ndeki şeytani bir figür olan Mephisto rolüne hazırlık olarak Men's Fitness UK dergisinin sayfalarında kaslarını sergilemişti.

Öte yandan ünlü komedyenin Isla Fisher’dan boşanma süreci mahkemenin çok gizli yürütülmesi yüzünden pek basına sızmasa da bu ayrılığın ona 120 milyon sterline mal olduğu konuşuluyordu…

Sacha Baron Cohen ve Isla Fisher 2001 yılında Sidney'de bir partide tanışmış, Sacha daha sonra Isla'nın 'çok komik' olduğunu fark ettikten sonra ona aşık olduğunu itiraf etmişti.

Haberin Devamı

Çift bu tanışmadan 9 yıl sonra evlenmiş ve üç çocukları olmuştu.