Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

14 yıl önce verdiği karar hayatını değiştirdi! Artık şöhreti de çiftlik hayatını da birlikte yönetiyor

Güncelleme Tarihi:

#Bura Hakkı#Sema Şimşek#Çanakkale
14 yıl önce verdiği karar hayatını değiştirdi Artık şöhreti de çiftlik hayatını da birlikte yönetiyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2022 12:36

Burak Hakkı oğlu Rüzgar doğduktan sonra hayalini kurduğu çiftliğe 2008 yılında kavuşmuştu. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Güneyli Köyü'nde satın aldığı 35 bin metrekarelik arsada ceviz ve organik sebze-meyve yetiştiren ünlü oyuncu bahçede geçen günlerini sevenleriyle paylaşıyor.

Haberin Devamı

Sanat hayatına modellikle başlayan Burak Hakkı daha sonra rol aldığı dizilerle adını tüm Türkiye’ye duyurdu.

Şöhret basamaklarını hızla çıkan Hakkı, manken Seda Şimşek ile tanıştı. 2001 yılında da nikah masasına oturdu.

Filmlere konu olacak bir aşk yaşan ikilinin ilişkisi uzun süre konuşuldu.

“Sema Şimşek ile Burak Hakkı`nın ilk karşılaşmaları meslek gereği katıldıkları bir açılışta gerçekleşti. Sonra bir yıl boyunca hiç görüşmediler. Ta ki Best Model yarışmasına kadar. 10 günlük kamp süresince sabah, akşam olmak üzere defalarca selamlaştı çift. Ama hiç konuşmadılar. İkisi de Best Model`de birinci seçildi. Ama bu bile yakınlaşmalarını sağlamadı. Yarışma sonrasında defileden defileye karşılaşan Hakkı ve Şimşek arasında zamanla arkadaşlık başladı.1998 yılında bir defile için gittikleri Moskova`da aralarında sıcaklık oluştu. Evlilik teklifinin nasıl geldiğini ise bir röportajda Sema Şimşek şöyle anlatmıştı: "Bir gün arabada sinemaya gidiyoruz. Ani bir fren yaptı, bana dönüp `Ben seninle evlenmek istiyorum` dedi. Mutlu çiftin Rüzgar adındaki bebekleri yuvalarını şenlendirdi. Ancak çift 2012 yılında boşanmaya karar verdi.”

14 yıl önce verdiği karar hayatını değiştirdi Artık şöhreti de çiftlik hayatını da birlikte yönetiyor

Burak Hakkı’nın hayatı oğlu Rüzgar’ın doğumuyla değişti. Oğluna güzel bir gelecek bırakmak isteyen Hakkı, arsa arayışına girdi ve Çanakkale Gelibolu’da istediği araziyi buldu.

35 bin metrekarelik boş arsaya önce bir çiftlik evi yaptırdı, ardından da ceviz ağaçları ekmeye başladı.

“Oğlum doğduğu zaman aldım bu kararı. Onun geleceğini düşündüm. Çocuğum olduktan sonra hayata bakış açım değişti. Onun için bir gelecek kurmak istedim. Boş tarlaya ceviz ağaçları ektim tutmadı, bir daha denedim. 14 yıl oldu bu çiftliği kuralı.  Bahçemde bin cevizim, onun dışında meyve ağaçlarım var.”

Çiftçiliğin yanı sıra dizi ve filmlerde de rol almaya devam eden ünlü oyuncu evini 'motive merkezi' olarak tanımlıyor:

Haberin Devamı

“Bir oyuncu olarak yılın 12 ayı çalışamazsın, boş kaldığın zaman bu tarz işlerle kendini motive edebilirsin, biraz da dinlenme yeri olarak bakabiliriz bu olaya.”

14 yıl önce verdiği karar hayatını değiştirdi Artık şöhreti de çiftlik hayatını da birlikte yönetiyor

YETİŞTİRDİĞİ MAHSÜLLERİ SATIYOR

14 yıl önce hayalini kurduğu çiftliğe kavuşan Burak Hakkı bahçesinde yetişen mahsulleri de satışa sunuyor…

“Burada her şeyi kendimiz yetiştiriyoruz, benim için motivasyon kaynağı oluyor. Elimizden geldiğince her şeyi kendimiz yapıyoruz, ata tohumuna dikkat ediyoruz. Ağaçlarıma çocuk gibi bakıyorum. Bine yakın ceviz ağacım var. Yılın altı ayını çiftlikte geçiriyorum.”

Burak Hakkı çiftlik hayatından özel anları da sevenleriyle paylaşıp bilgi veriyor.

14 yıl önce verdiği karar hayatını değiştirdi Artık şöhreti de çiftlik hayatını da birlikte yönetiyor

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bura Hakkı#Sema Şimşek#Çanakkale

BAKMADAN GEÇME!

Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor() Uri Geller İskoçyada bir takıma başkan oldu

Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor(!) Uri Geller İskoçya'da bir takıma başkan oldu

#Uri Geller
Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#2: Havamız Bozuldu

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#2: Havamız Bozuldu

#Doğum Yılı 2020
Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı

Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı?

#Yemek

BAKMADAN GEÇME!

Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor() Uri Geller İskoçyada bir takıma başkan oldu

Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor(!) Uri Geller İskoçya'da bir takıma başkan oldu

#Uri Geller
Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#2: Havamız Bozuldu

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#2: Havamız Bozuldu

#Doğum Yılı 2020
Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı

Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı?

#Yemek