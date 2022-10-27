14 yıl önce verdiği karar hayatını değiştirdi! Artık şöhreti de çiftlik hayatını da birlikte yönetiyor

“Sema Şimşek ile Burak Hakkı`nın ilk karşılaşmaları meslek gereği katıldıkları bir açılışta gerçekleşti. Sonra bir yıl boyunca hiç görüşmediler. Ta ki Best Model yarışmasına kadar. 10 günlük kamp süresince sabah, akşam olmak üzere defalarca selamlaştı çift. Ama hiç konuşmadılar. İkisi de Best Model`de birinci seçildi. Ama bu bile yakınlaşmalarını sağlamadı. Yarışma sonrasında defileden defileye karşılaşan Hakkı ve Şimşek arasında zamanla arkadaşlık başladı.1998 yılında bir defile için gittikleri Moskova`da aralarında sıcaklık oluştu. Evlilik teklifinin nasıl geldiğini ise bir röportajda Sema Şimşek şöyle anlatmıştı: "Bir gün arabada sinemaya gidiyoruz. Ani bir fren yaptı, bana dönüp `Ben seninle evlenmek istiyorum` dedi. Mutlu çiftin Rüzgar adındaki bebekleri yuvalarını şenlendirdi. Ancak çift 2012 yılında boşanmaya karar verdi.”