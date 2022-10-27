14 yıl önce verdiği karar hayatını değiştirdi! Artık şöhreti de çiftlik hayatını da birlikte yönetiyor

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Sanat hayatına modellikle başlayan Burak Hakkı daha sonra rol aldığı dizilerle adını tüm Türkiye’ye duyurdu.
Şöhret basamaklarını hızla çıkan Hakkı, manken Seda Şimşek ile tanıştı. 2001 yılında da nikah masasına oturdu.
Filmlere konu olacak bir aşk yaşan ikilinin ilişkisi uzun süre konuşuldu.
“Sema Şimşek ile Burak Hakkı`nın ilk karşılaşmaları meslek gereği katıldıkları bir açılışta gerçekleşti. Sonra bir yıl boyunca hiç görüşmediler. Ta ki Best Model yarışmasına kadar. 10 günlük kamp süresince sabah, akşam olmak üzere defalarca selamlaştı çift. Ama hiç konuşmadılar. İkisi de Best Model`de birinci seçildi. Ama bu bile yakınlaşmalarını sağlamadı. Yarışma sonrasında defileden defileye karşılaşan Hakkı ve Şimşek arasında zamanla arkadaşlık başladı.1998 yılında bir defile için gittikleri Moskova`da aralarında sıcaklık oluştu. Evlilik teklifinin nasıl geldiğini ise bir röportajda Sema Şimşek şöyle anlatmıştı: "Bir gün arabada sinemaya gidiyoruz. Ani bir fren yaptı, bana dönüp `Ben seninle evlenmek istiyorum` dedi. Mutlu çiftin Rüzgar adındaki bebekleri yuvalarını şenlendirdi. Ancak çift 2012 yılında boşanmaya karar verdi.”
Burak Hakkı’nın hayatı oğlu Rüzgar’ın doğumuyla değişti. Oğluna güzel bir gelecek bırakmak isteyen Hakkı, arsa arayışına girdi ve Çanakkale Gelibolu’da istediği araziyi buldu.
35 bin metrekarelik boş arsaya önce bir çiftlik evi yaptırdı, ardından da ceviz ağaçları ekmeye başladı.
“Oğlum doğduğu zaman aldım bu kararı. Onun geleceğini düşündüm. Çocuğum olduktan sonra hayata bakış açım değişti. Onun için bir gelecek kurmak istedim. Boş tarlaya ceviz ağaçları ektim tutmadı, bir daha denedim. 14 yıl oldu bu çiftliği kuralı. Bahçemde bin cevizim, onun dışında meyve ağaçlarım var.”
Çiftçiliğin yanı sıra dizi ve filmlerde de rol almaya devam eden ünlü oyuncu evini 'motive merkezi' olarak tanımlıyor:
“Bir oyuncu olarak yılın 12 ayı çalışamazsın, boş kaldığın zaman bu tarz işlerle kendini motive edebilirsin, biraz da dinlenme yeri olarak bakabiliriz bu olaya.”
YETİŞTİRDİĞİ MAHSÜLLERİ SATIYOR
14 yıl önce hayalini kurduğu çiftliğe kavuşan Burak Hakkı bahçesinde yetişen mahsulleri de satışa sunuyor…
“Burada her şeyi kendimiz yetiştiriyoruz, benim için motivasyon kaynağı oluyor. Elimizden geldiğince her şeyi kendimiz yapıyoruz, ata tohumuna dikkat ediyoruz. Ağaçlarıma çocuk gibi bakıyorum. Bine yakın ceviz ağacım var. Yılın altı ayını çiftlikte geçiriyorum.”
Burak Hakkı çiftlik hayatından özel anları da sevenleriyle paylaşıp bilgi veriyor.