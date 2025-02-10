14 yaşında emekli olmuştu… Eski çocuk yıldız artık bir aile babası…

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Üstelik Evde Tek Başına’nın yıldızı Macaulay Culkin artık iki çocuk babası, onları parka götüren, market alışverişlerine çıkan tam bir aile adamı…

EFSANE FİLMDE OYNADI, ERKENDEN EMEKLİ OLUP BİR KENARA ÇEKİLDİ

Evde Tek Başına filminde ve film çok sevildiği için çekilen devam filminde rol aldıktan sonra çocuk yaşta gelen bu şöhreti sevmeyen ve 14 yaşında emekli olduğunu açıklayan Culkin 2017’den beri birlikte olduğu Brenda Song ile kendine mutlu bir yuva kurdu.

Artık sadece istediği dizi ve filmlerde konuk oyunculuk yapan yıldız isim 2017 yılında Changeland filmindeki rol arkadaşı Brenda Song’la aşk yaşamaya başlamıştı.

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PEŞ PEŞE İKİ OĞULLARI OLDU

Çiftin ilk oğulları 2021'de ikincisi de 2022’nin hemen sonunda doğdu.

44 yaşındaki Culkin ve 36 yaşındaki Song geçtiğimiz günlerde bir dergiye birlikte röportaj vermiş, özel hayatları ve aileleri hakkında konuşmuştu.

Geçmişte özel hayatları konusunda çok ketum davranan çift, bu konuda biraz açılmaya başlasalar da onların birlikte olduğu ya da çocukları olduğunu hâlâ az sayıda insanın bilmesinden memnun olduklarını söylüyor.

ÇOCUKLARININ DADISI YOK... HER İŞLE KENDİLERİ İLGİLENİYOR

Çocuklarının dadıları olmadığını ve onların her şeyiyle ve evdeki işlerle kendileri ilgilendiklerini söyleyen çift hayatlarını da Hollywood yıldızları gibi değil sıradan insanlar gibi yaşamayı tercih ediyor.

İkiliyi sürekli olarak market alışverişlerinde, çocuklarıyla çıktıkları yürüyüşlerde, parklarda görmek olası.

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"10 YIL ÖNCE OLSA BİRBİRİMİZDEN NEFRET EDERDİK"

Birlikteliklerinde 8 yılı deviren ünlü çift aslında 2017’de değil de bundan 10 yıl önce tanışmış olsalar birbirlerinden çok da hoşlanmayacaklarını hatta belki de nefret edeceklerini bile itiraf etmişti.

Brenda Song da ilk randevularında Macaulay Culkin’den çok hoşlanmadığını, onu tanıdıkça hem çok zeki hem de çok hassas ve duygusal bir insan olduğunu anladığını itiraf etmişti.