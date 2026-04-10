13 yıllık evlilik elden gidiyor… Kocasına son uyarıyı yaptı: Ya büyü ya da bu evden git!

Daha önce de ihanet söylentileriyle magazin gündemine yerleşen ünlü şarkıcı ve Hollywood yıldızı eşi ne yapsalar evliliklerini kurtaracak duruma gelemedi.

Justin Timberlake'in alkollü araç kullanırken yakalanmasının görüntüleri yayınlandıktan sonra suçunu kabul edip özür dilemek yerine mağdur rolü oynaması karısı Jessica Biel’i çileden çıkardı.





KOCASINA SON UYARIYI YAPTI

Kocasının yıllardır sadece bu tür sorunlarla gündeme gelmesinden bıkan ünlü oyuncu ona son uyarıyı yaptı.

İddialara göre 45 yaşındaki yıldız şarkıcı Justin Timberlake ve oyuncu eşi 44 yaşındaki Jessica Biel ayrılığın eşiğine geldi.

Justin Timberlake’in deyim yerindeyse “şımarık bir çocuk gibi” davranmaya devam ettiği ve bu durumun eşi Jessica Biel’i çileden çıkardığı iddia ediliyor.

Söylenenlere göre alkollü araç kullanırken yakalan ve bu anda çekilen görüntülerinin viral olacağını bilen ünlü şarkıcı videonun gizli tutulması için çok mücadele etti. Bunu başaramayan ve büyük bir utanç yaşayan ünlü şarkıcı özür dilemek yerine mağdur edildiğini söyledi.

ÖZÜR DİLEYECEĞİNE KURBAN ROLÜ YAPIYOR

Justin Timberlake’in yakın çevresi "Olayın adaletsizliğinden tamamen bunalmış durumda. Ünlü olduğu için zulüm gördüğünü ve hedef alındığını söylüyor. Ki bu gülünç çünkü polisler çevirme yaparken onun durdurduğunda ilk başta kim olduğunu bile bilmiyorlardı." diyor.

Timberlake, Haziran 2024'te arkadaşlarıyla lüks Sag Harbor'da alkollü bir gecenin ardından alkollü araç kullanmaktan dolayı polis tarafından durdurulduktan sonra hafif bir ceza ile kurtuldu. Suçlama daha sonra normal bir trafik suçuna indirildi.

Bu olaydan kaynaklanan tepkiler, 11 yaşında Silas ve 5 yaşında Phineas adında iki oğlu olan çiftin arasında büyük bir gerilime sebep oldu.

Çifti yakından tanıyanlar Justin Timberlake'in 13 yıllık eşi Jessica Biel’in "bir dereceye kadar anlayışlı" olduğunu söyledi: “Jessica bir dereceye kadar anlayışlı, ancak onun sızlanmalarına ve yakınmalarına ayırabileceği zaman sınırlı. Yaptığının sorumluluğunu almak yerine etrafındaki herkese tüm hayal kırıklıklarını ve endişelerini yüklemesi tam anlamıyla çocukça.”





"YA BÜYÜ YA DA EVİ TERK ET"

Ünlü çiftin evliliği için "Jessica onu hala seviyor, ailelerini dağıtma düşüncesinden nefret ediyor. Ama Justin de sorumluluk almalı ve olgun davranmalı” denirken Jessica Biel’in çoktan kocasına “Ya büyü ya da evi terk et” diye son uyarısını yaptığı iddia edildi.

Üstelik bu kriz çiftin evliliğindeki ilk sarsıntı da değil.





BU İLK KRİZ DEĞİL: KARISINA İHANET EDİP ÖZÜR DİLEMİŞTİ

19 Ekim 2012'de Güney İtalya'da evlenen Biel ve Timberlake, 2026’ın sonbaharında 14. evlilik yıl dönümlerini kutlayacaklar. Ancak bu evlilik seneler önce ortaya çıkan aldatma skandalıyla zaten büyük bir yara almıştı.

Justin Timberlake 2019’da karısı Jessica Biel’i aldatırken yakalanmış, durumu saklayamayınca kamuoyu önünde ondan af dilemişti.





İKİNCİ ÇOCUĞU BU YÜZDEN YAPTIKLARI SÖYLENİYOR

Bir filmde birlikte rol aldığı Alisha Wainwright ile el ele tutuşurken yakalanan ünlü şarkıcı karısından özür diledi. O sırada oğulları daha 4 yaşındaydı ve Jessica Biel bu ihanetin acısını sineye çekerek evliliğini devam ettirme kararı aldı.

Bu skandalın ardından çiftin bir oğulları daha oldu. Hatta ünlü karı kocanın bu ikinci çocuğu evliliklerini kurtarabilmek için yaptığı bile söylendi.