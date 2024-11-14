13 yıllık yuvayı yıkan skandal ortaya çıktı… Kocasını evli arkadaşıyla aldatmış! ‘Karısı doğum yaparken onlar yasak aşk yaşıyordu’

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Ünlü şarkıcı John Mellencamp’ın kızı ve ekranların en çok izlenen realite şovlarından “Real Housewives of Beverly Hills”in yıldız ismi Teddi Mellencamp'ın 13 yıllık eşi Edwin Arroyave’yle verdiği aşk pozları hayranlarının binlerce beğenisini almıştı.

Teddi Mellencamp ve 13 yıllık eşi Edwin Arroyave'nin ayrıldıkları haberi herkesi şaşırtmıştı

Bu pozların üzerinden sadece bir hafta geçtikten sonra Teddi Mellencamp, evliliklerinin bittiğini, üç çocuğunun babası Arroyave’den ayrıldığını sosyal medyadan paylaştığı bir duyuruyla açıklamıştı. Ünlü çift ayrılık haberi duyulmadan sadece bir hafta önce böyle sarmaş dolaş aşk pozları veriyordu

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ŞOKE EDEN AYRILIĞIN ALTINDAN BÜYÜK BİR SKANDAL ÇIKTI

Bu beklenmedik ayrılığın ardında büyük bir skandalın yattığı ve Teddi Mellencamp’ın kocasını evli bir arkadaşlarıyla, at eğitmenliği yapan Simon Schroeder’le aldattığı ortaya çıktı.

Teddi Mellencamp ve Edwin Arroyave 13 yıldır evliydi ve üç çocukları vardı

Ünlü çiftin yakın çevresinden bir kaynak 43 yaşındaki Mellencamp'ın 47 yaşındaki Arroyave'yi mayıs ayından itibaren, o zamanki eşi de yakın arkadaşı olan uzun yıllardır dostu olan bir adamla ilişki yaşayarak aldattığını iddia etti. Bu beklenmedik ayrılığın ardında bir ihanet skandalı olduğu ortaya çıktı... Teddi Mellencamp'ın kocasını evli arkadaşı, at eğitmeni Simon Schroeder’le aldattığı iddia ediliyor

KOCASINI EVLİ ARKADAŞIYLA ALDATMIŞ

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Evliliğin bitiş sebebi ve Teddi Mellencamp’ın boşanma davası açmaktaki acelesinin de bu ihanet olduğu ortaya çıktı. Ünlü yıldızın çabuk davranıp davayı açan kişi olarak kocasının ihanet gerekçesiyle mahkemeye giden taraf olmasını engellemek için bunu yaptığı iddia edildi.

Uzun yıllardır at binen ve bu konuda ders de alan Teddi Mellencamp, 13 yıllık kocasını aile dostları da olan at eğitmeni Simon Schroeder’la aldattı. Üstelik Simon Schroeder da bu skandal yaşanırken evliydi.

KARISI DOĞUM YAPARKEN O YASAK AŞKIYLA BİRLİKTEYDİ

Hatta aşıklar bir binicilik etkinliği için Florida'da birlikteyken Simon Schroeder’ın karısı Karli Postel California’da ikinci çocuklarını doğurmuştu.

Üstelik Mellencamp Simon Schroeder’le birlikteyken karısı Karli Postel ikinci çocuklarını doğurmuştu

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Daily Mail'e konuşan bir kaynak, “Karli doğum yaparken kocasının Florida'da olmasının şüpheli olduğunu düşündü” dedi.

UYGUNSUZ MESAJLAR ORTAYA ÇIKINCA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Schroeder Los Angeles'a döndüğünde, ondan zaten şüphelenen karısı Postel, Teddi Mellencamp ile aralarında geçen uygunsuz mesajları keşfetmişti. Ve çift bu yüzden herkesin içinde hararetli bir kavga yaşadı.

Ünlü yıldızın bu ihanet ortaya çıkmadan ayrılmak istediği, bu yüzden de kocası ihanet gerekçesiyle dava açmadan hemen mahkemeye koştuğu söyleniyor

“İtiraf ettiler. Teddi bunun bir daha olmayacağına söz verdi” diyen Daily Mail'in kaynağı, Karli'nin bunu öğrendiğinde Teddi Mellencamp’ın kocası Edwin'e söylemediğini çünkü kocası Simon'a bir şans daha vermek istediğini sözlerine ekledi.

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ALDATILAN EŞ DURUMU FARK EDİP ÜNLÜ YILDIZIN KOCASINA HER ŞEYİ ANLATMIŞ

Ancak Daily Mail'in kaynağı, Postel'in geçen ay Schroeder ve Mellencamp'ın iddia edilen cinsel ilişkisinin devam etmekle kalmayıp “duygusal” bir hal aldığını öğrendiğini ve bu nedenle Arroyave'yi bilgilendirdiğini söyledi.

Simon Schroeder ve karısı Karli Postel birlikte çalışıyordu... Aldatılan eş durumu fark edince Edwin Arroyave'ye olan biten her şeyi anlattı...

Ayrılık haberleriyle herkesi şaşırtan çiftin yakın çevresi “Edwin'den boşanma davası açtı, böylece Edwin'in zina davası açma ve onu faka bastırma şansı olmadı. Edwin Teddi'yi aldattığı için evliliğin sona erdiği iddia edildi ama aslında durum tam tersi” yorumuyla bu yasak aşk skandalını ortaya çıkardı.

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ALDATAN DA ALDATILAN DA SUSKUN

Bu şoke edici iddiaların odağındaki Mellencamp aldatılan eş Arroyave henüz yaşananlar konusunda sessizliğini bozmuş değil.

Teddi Mellencamp, 1 Kasım'da boşanma davası açmış ve ayrılık tarihini 20 Ekim olarak belirtmişti. Oysa çift bu tarihten sadece birkaç gün sonra bir yardım kuruluşunun etkinliğinde sarmaş dolaş aşk pozları vermişti.

İKİSİ DE ÇOCUKLARININ VELAYETİNİ İSTİYOR

Dava dilekçesine göre Mellencamp, 12 yaşındaki kızı Slate, 10 yaşındaki oğlu Cruz ve 4 yaşındaki kızı Dove olmak üzere üç çocuğunun yasal ve fiziksel velayetini Arroyave'den “makul ve sık” ziyaret hakkıyla birlikte istiyor. Arroyave ise dava dilekçesine cevaben çocuklarının ortak yasal ve fiziksel velayetini talep etmişti.

Teddi Mellencamp, boşanma duyurusunu paylaşırken “Ailemi gereksiz spekülasyon ve söylentilerden korumaya çalışıyorum” demişti

Mellencamp 2 Kasım'da 13 yıllık evliliğin ardından Arroyave'den boşandığını açıklamıştı.

“AİLEMİ SÖYLENTİLERDEN KORUMAK İSTEDİM” DEMİŞTİ

Ünlü yıldız Instagram'da yayınladığı bir açıklamada “Büyük bir dikkat ve değerlendirmeden sonra, boşanma davası açmak gibi zor bir karar verdim” dedi. “Önceliğim çocuklarım ve bu yeni dönemde onların mahremiyetine ve refahına her türlü özenin gösterilmesini sağlamaktır.”

Ünlü müzisyen John Mellencamp'ın kızı olan Mellencamp, “kamuoyuna açıklama yapmanın” “yapmak istediği bir şey olmadığını”, ancak “açık, dürüst ve savunmasız olmanın” “ailesini gereksiz spekülasyon ve söylentilerden korumaya” yardımcı olacağını düşündüğünü belirtmişti.