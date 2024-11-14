13 yıllık yuvayı yıkan skandal ortaya çıktı… Kocasını evli arkadaşıyla aldatmış! ‘Karısı doğum yaparken onlar yasak aşk yaşıyordu’

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Ünlü şarkıcı John Mellencamp’ın kızı ve ekranların en çok izlenen realite şovlarından “Real Housewives of Beverly Hills”in yıldız ismi Teddi Mellencamp'ın 13 yıllık eşi Edwin Arroyave’yle verdiği aşk pozları hayranlarının binlerce beğenisini almıştı.
Bu pozların üzerinden sadece bir hafta geçtikten sonra Teddi Mellencamp, evliliklerinin bittiğini, üç çocuğunun babası Arroyave’den ayrıldığını sosyal medyadan paylaştığı bir duyuruyla açıklamıştı.
ŞOKE EDEN AYRILIĞIN ALTINDAN BÜYÜK BİR SKANDAL ÇIKTI
Bu beklenmedik ayrılığın ardında büyük bir skandalın yattığı ve Teddi Mellencamp’ın kocasını evli bir arkadaşlarıyla, at eğitmenliği yapan Simon Schroeder’le aldattığı ortaya çıktı.
Ünlü çiftin yakın çevresinden bir kaynak 43 yaşındaki Mellencamp'ın 47 yaşındaki Arroyave'yi mayıs ayından itibaren, o zamanki eşi de yakın arkadaşı olan uzun yıllardır dostu olan bir adamla ilişki yaşayarak aldattığını iddia etti.
KOCASINI EVLİ ARKADAŞIYLA ALDATMIŞ
Evliliğin bitiş sebebi ve Teddi Mellencamp’ın boşanma davası açmaktaki acelesinin de bu ihanet olduğu ortaya çıktı. Ünlü yıldızın çabuk davranıp davayı açan kişi olarak kocasının ihanet gerekçesiyle mahkemeye giden taraf olmasını engellemek için bunu yaptığı iddia edildi.
Uzun yıllardır at binen ve bu konuda ders de alan Teddi Mellencamp, 13 yıllık kocasını aile dostları da olan at eğitmeni Simon Schroeder’la aldattı. Üstelik Simon Schroeder da bu skandal yaşanırken evliydi.
KARISI DOĞUM YAPARKEN O YASAK AŞKIYLA BİRLİKTEYDİ
Hatta aşıklar bir binicilik etkinliği için Florida'da birlikteyken Simon Schroeder’ın karısı Karli Postel California’da ikinci çocuklarını doğurmuştu.
Daily Mail'e konuşan bir kaynak, “Karli doğum yaparken kocasının Florida'da olmasının şüpheli olduğunu düşündü” dedi.
UYGUNSUZ MESAJLAR ORTAYA ÇIKINCA BİRBİRLERİNE GİRDİLER
Schroeder Los Angeles'a döndüğünde, ondan zaten şüphelenen karısı Postel, Teddi Mellencamp ile aralarında geçen uygunsuz mesajları keşfetmişti. Ve çift bu yüzden herkesin içinde hararetli bir kavga yaşadı.
“İtiraf ettiler. Teddi bunun bir daha olmayacağına söz verdi” diyen Daily Mail'in kaynağı, Karli'nin bunu öğrendiğinde Teddi Mellencamp’ın kocası Edwin'e söylemediğini çünkü kocası Simon'a bir şans daha vermek istediğini sözlerine ekledi.
ALDATILAN EŞ DURUMU FARK EDİP ÜNLÜ YILDIZIN KOCASINA HER ŞEYİ ANLATMIŞ
Ancak Daily Mail'in kaynağı, Postel'in geçen ay Schroeder ve Mellencamp'ın iddia edilen cinsel ilişkisinin devam etmekle kalmayıp “duygusal” bir hal aldığını öğrendiğini ve bu nedenle Arroyave'yi bilgilendirdiğini söyledi.
Ayrılık haberleriyle herkesi şaşırtan çiftin yakın çevresi “Edwin'den boşanma davası açtı, böylece Edwin'in zina davası açma ve onu faka bastırma şansı olmadı. Edwin Teddi'yi aldattığı için evliliğin sona erdiği iddia edildi ama aslında durum tam tersi” yorumuyla bu yasak aşk skandalını ortaya çıkardı.
ALDATAN DA ALDATILAN DA SUSKUN
Bu şoke edici iddiaların odağındaki Mellencamp aldatılan eş Arroyave henüz yaşananlar konusunda sessizliğini bozmuş değil.
Teddi Mellencamp, 1 Kasım'da boşanma davası açmış ve ayrılık tarihini 20 Ekim olarak belirtmişti. Oysa çift bu tarihten sadece birkaç gün sonra bir yardım kuruluşunun etkinliğinde sarmaş dolaş aşk pozları vermişti.
İKİSİ DE ÇOCUKLARININ VELAYETİNİ İSTİYOR
Dava dilekçesine göre Mellencamp, 12 yaşındaki kızı Slate, 10 yaşındaki oğlu Cruz ve 4 yaşındaki kızı Dove olmak üzere üç çocuğunun yasal ve fiziksel velayetini Arroyave'den “makul ve sık” ziyaret hakkıyla birlikte istiyor. Arroyave ise dava dilekçesine cevaben çocuklarının ortak yasal ve fiziksel velayetini talep etmişti.
Mellencamp 2 Kasım'da 13 yıllık evliliğin ardından Arroyave'den boşandığını açıklamıştı.
“AİLEMİ SÖYLENTİLERDEN KORUMAK İSTEDİM” DEMİŞTİ
Ünlü yıldız Instagram'da yayınladığı bir açıklamada “Büyük bir dikkat ve değerlendirmeden sonra, boşanma davası açmak gibi zor bir karar verdim” dedi. “Önceliğim çocuklarım ve bu yeni dönemde onların mahremiyetine ve refahına her türlü özenin gösterilmesini sağlamaktır.”
Ünlü müzisyen John Mellencamp'ın kızı olan Mellencamp, “kamuoyuna açıklama yapmanın” “yapmak istediği bir şey olmadığını”, ancak “açık, dürüst ve savunmasız olmanın” “ailesini gereksiz spekülasyon ve söylentilerden korumaya” yardımcı olacağını düşündüğünü belirtmişti.