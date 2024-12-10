13 yaşında çocuğa cinsel istismarla suçlanan ünlü şarkıcı karısı ve kızıyla poz verdi

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ABD’de seks ticaretiyle suçlanan rapçi Diddy hakkındaki dava bir diğer ünlü isim Jay-Z’ye sıçradı. 55 yaşındaki Jay-Z hakkında, Diddy ile birlikte 2000 yılında 13 yaşında bir çocuğa cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla dava açıldı.

Jay-Z, “iğrenç” olarak nitelendirdiği tecavüz iddiasını reddettikten sonra “Mufasa” filminin galasında en az kendisi kadar ünlü olan şarkıcı eşi Beyonce ve kızı Blue Ivy ile bol bol poz verip kameralara gülümsedi. Beyonce ve Jay-Z galasına katıldıkları Mufasa filminde seslendirme yapmıştı

ÜNLÜ AİLE TECAVÜZ SUÇLAMALARININ GÖLGESİNDE KIRMIZI HALIDA

Ünlü aile, Disney'in “Mufasa” filminin galasında kırmızı halıda poz verirken gülümsüyordu.

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Jay-Z kahverengi bir takım elbise, beyaz düğmeli gömlek ve siyah kravat giyerken Beyonce de metalik altın rengi bir elbise giydi. Çiftin 12 yaşındaki kızları Blue Ivy ise annesi gibi altın rengi straplez bir balo elbisesi giymişti.

43 yaşındaki Beyonce ve 55 yaşındaki Jay-Z, en büyük çocuklarının özel anını izlerken gülümserken, Entertainment Tonight'tan alınan bir klipte Jay-Z gözünden akan bir damla yaşı silmiş gibi görünüyordu. Beyonce ve Jay-Z çiftine Beyonce'un annesi Tina Knowles da eşlik etti ve damadına destek verdi

BİR YANINA KIZINI BİR YANINA KIZINI ALDI

Mutlu aileye Beyonce’nin annesi Tina Knowles da katıldı. Tina Knowles, geçtiğimiz gün sosyal medyadan Jay-Z’ye yöneltilen tecavüz suçlamasıyla ilgili bir paylaşımı beğenmiş sonra da hesabının hack’lendiğini söyleyerek damadına destek vermişti.

Beyonce de bir çocuğa cinsel saldırıda bulunduğu ileri sürülen kocasını, kızını da yanına alarak desteklemiş bir görüntü verdi.

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ABD basını Jay-Z’nin etkinliğe katılmayacağının söylendiğini, ancak iddialara karşı dava açmaya karar verdikten sonra fikrini değiştirdiğini yazdı.

TECAVÜZ SUÇLAMASI 2000 YILINA DAYANIYOR

Jay-Z'nin bu ailesiyle birlikte ortaya koyduğu sürpriz gövde gösterisi Sean “Diddy” Combs ile birlikte 2000 yılında MTV Video Müzik Ödülleri sonrası bir partide 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etmekle suçlanmalarının hemen ardından geldi.

ABD basınında yer alan haberlere göre geçen ekim ayında “Diddy” lakaplı ABD’li rapçi Sean Combs hakkında açılan davaya, gerçek adı Shawn Carter olan Jay-Z’ye yönelik suçlamalar eklendi.

Korkunç suçlamalarla hapse atılan Sean Diddy Combs ve Jay-Z uzun yıllardır yakın dost

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Dava dosyasında 2000’de MTV Video Müzik Ödülleri sonrası düzenlenen partide o dönem 13 yaşında olan davacının, Combs ve Carter tarafından cinsel istismara uğradığı iddia edildi. Dilekçede davacının, ödül töreni için biletinin bulunmadığı ve alandaki birçok limuzin sürücüsüyle törene ya da sonrasındaki partiye giriş için görüştüğü belirtiliyor.

UYUŞTURULDU İDDİASI

Sürücülerden birinin Combs için çalıştığı ve davacının, “Diddy’nin aradığı kriterlere uyduğunu” söylediği aktarılan dosyada, partiye davet edilen çocuğa burada bir gizlilik anlaşması imzalatıldığı ve ardından kendisine verilen içecek nedeniyle “sersemlemiş” hissetmeye başladığı ifade ediliyor. Dosyada, Combs ve Carter’ın odaya girerek “Partiye hazırsın” dediği, davacının burada cinsel istismara uğradığı öne sürülüyor. İki ünlü rapçi kariyerlerinin başından beri birlikte çalışmalar yapmıştı... Jay-Z şimdi Diddy'yle birlikte 13 yaşındaki bir çocuğa tecavüz etmekle suçlanıyor

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“İĞRENÇ SUÇLAMALAR”

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Carter, iddiaların aptalca olduğunu savunarak, davacı avukatı Tony Buzbee’nin “profesyonel olmayan tavırlar sergilediğini” öne sürdü. Açıklamasında “Biz, bu tür oyunlar oynamayız. Çok katı ahlak ve onurumuz var. Biz çocukları koruruz” ifadelerini kullanan Carter, avukat Buzbee’ye hitap ederek, “Bu iddialar, o kadar iğrenç ki sizden dava açmanızı değil suç duyurusunda bulunmanızı istiyorum. Reşit olmayan birine karşı böyle bir suç işleyen birinin hapsedilmesi gerek, sizce de öyle değil mi?” diye sordu.

16 yıldır evli olan Jay-Z ve Beyonce çiftinin 3 çocuğu var

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Tecavüz suçlamasını reddeden, üç çocuğunun yüzüne bakamayacak hale geldiğini söyleyen, özellikle de 12 yaşındaki kızı Blue Ivy’nin haberlere çok üzüleceğini belirten Jay-Z karşı tarafın avukatını suçluyor.

120 KİŞİ ŞİKÂYETÇİ OLDU

Jay-Z ve Sean Diddy Combs kariyerlerinin başından beri yakın dostlar ve birlikte birçok müzik çalışmasına da imza attılar.

Sean Diddy Combs ekim ayından beri cinsel taciz, cinsel şiddet, tecavüz ve seks ticareti gibi çok ciddi suçlamalarla hapiste. Ünlü şarkıcının tüm kefalet talepleri reddedildi ve mahkemeye çıkacağı günü demir parmaklıklar ardında bekliyor.