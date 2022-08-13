13 yaşında 70 kilo

BERK OKTAY
Evi kül eden takıntı
· Berk Oktay, dizi setlerine ilk adımı yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu sayesinde atmış. TÜRVAK’ta oyunculuk eğitimi alan Oktay, ünlü yapımcının dizi teklifine “Evet” yanıtını vermiş.
· 2003 yılında Best Model seçilen Oktay, oyunculuk öncesi yaklaşık 6 sene modellik yapmış. Dünyaca ünlü birçok markanın yurtdışı defilesinde boy göstermiş.
· Şimdiki kaslı ve fit görüntüsünün aksine çocukken kilolarıyla başı dertteymiş. 13 yaşındayken 70 kiloymuş.
· Simetri hastalığı varmış ve gözünü rahatsız eden her ne varsa anında el atarmış.
· 8 yaşındayken evde tek başına kaldığı bir gün, masa örtüsü iplerinin boyunu çakmakla yakarak eşitlemek isterken yanlışlıkla evi ateşe vermiş. Ev tamamen küle dönmüş.
· Ankara Bahçelievler’de büyüyen Oktay’ın lakabı da ‘Bahçeli bebesi’ymiş.
· Jeoloji Mühendisliği bölümünden mezun olan oyuncunun matematik hafızası çok iyiymiş. Sayılarla alakalı konuları aklında rahatlıkla tutabiliyormuş.
· Çocukluğunda plastik cerrah, otopsi uzmanı ve savaş pilotu olmak gibi hayalleri varmış. Savaş pilotu olmak için askeri sınavlara girmiş, fakat gözlerindeki bozukluk nedeniyle kabul edilmemiş.
· At binmek, motosiklet kullanmak ve kürek sporu yapmak hobileri arasındaymış.
KIVILCIM URAL
İlk haftadan kaza yapmış
· “Ben Vazgeçmezsem” single’ını çıkaran Kıvılcım Ural, küçükken astronot ya da gizli ajan olma hayalleri kuruyormuş. Bu hayalinden halen vazgeçmediğini söyleyen Ural, “Olaylarda iyiyim. Arkadaşlarım ajanlığımdan faydalanıyor” diyor.
· Öğrencilik yıllarında bir İtalyan pizza restoranında yarı zamanlı çalışmış. Ayrıca stant hostesliği, fuar hostesliği, gizli müşterilik gibi işler yapmış. Hayat öyle tuhaf ki; bir zamanlar stant hostesliği yaptığı alanda geçtiğimiz günlerde sahneye çıkmış.
· Çocukluğu sokaklarda arkadaşlarıyla bisiklet sürüp paten kayarak geçmiş.
· Ehliyetini aldığı ilk hafta kırmızı ışıkta duran arabaya arkadan çarpmış. Zincirleme kazaya neden olan Ural, dakikalarca direksiyon başında ağlamış.
· Gözleri çok hassas olduğu için aniden göz kapağı şişebiliyormuş.
· İş seyahatlerinde havlusunu ve yastık kılıfını hep yanında götürürmüş.
· Yemek
ve pasta tariflerini denemeyi, sanatçı biyografilerini okuyup izlemeyi çok seviyormuş ve bilimle ilgili konulara meraklıymış.
· Görsel Sanatlar mezunu olan şarkıcı, dünya çapındaki birçok müzeyi de ziyaret etmiş.
· Yaşanmışlıklarla dolu sokakları gezmeyi çok sevdiği için bir süre önce Londra’da Amy Winehouse’un yaşadığı mahalleyi ziyaret edip gezmiş.
· Pandemide babası Fikret Ural’dan ev yoğurdu ve turşu yapmayı
öğrenmiş.
ZİLAN DURU
Bellucci ile buluştu
· Çocukluğundan beri oyunculuk hayali kuran Zilan Duru, bir ara psikolojiye merak sarsa da Radyo Televizyon bölümünden mezun olmuş.
· En sevdiği kişinin kendisini büyüten dedesi olduğunu söyleyen Duru, dedesini kaybetmenin yaşadığı en kötü olay olduğunu ifade ediyor.
· Soyadını değiştirdiği için evlendiği düşünülen Zilan Duru, “Ben sadece biyolojik babama ait olan soyadı değiştirip kendi seçtiğim soyadını aldım. Yani hiç evlenmedim” diyor.
· 17 yaşında bir kere âşık olmuş ve o kişinin şöhret olma arzusu ile İstanbul’a gidişiyle terk edilmiş. Duru da bu sektöre girmiş ve kader bu ya; oynadıkları diziler aynı gün aynı saatte rakip kanallarda yayınlanmaya başlamış.
· Heykel tutkusu varmış. Müzeleri ve sanat galerilerini gezmeyi seviyormuş.
· Ünlü yıldız Monica Bellucci’ye benzetilen Zilan Duru, “Maria Callas: Mektuplar ve Anılar” isimli tek kişilik gösterisi için Türkiye’ye gelen Bellucci’yi kulisinde ziyaret ederek fotoğraf çektirmiş.