13 yaşında 70 kilo

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BERK OKTAY

Evi kül eden takıntı

· Berk Oktay, dizi setlerine ilk adımı yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu sayesinde atmış. TÜRVAK’ta oyunculuk eğitimi alan Oktay, ünlü yapımcının dizi teklifine “Evet” yanıtını vermiş.

· 2003 yılında Best Model seçilen Oktay, oyunculuk öncesi yaklaşık 6 sene modellik yapmış. Dünyaca ünlü birçok markanın yurtdışı defilesinde boy göstermiş.

· Şimdiki kaslı ve fit görüntüsünün aksine çocukken kilolarıyla başı dertteymiş. 13 yaşındayken 70 kiloymuş.

· Simetri hastalığı varmış ve gözünü rahatsız eden her ne varsa anında el atarmış.

· 8 yaşındayken evde tek başına kaldığı bir gün, masa örtüsü iplerinin boyunu çakmakla yakarak eşitlemek isterken yanlışlıkla evi ateşe vermiş. Ev tamamen küle dönmüş.

· Ankara Bahçelievler’de büyüyen Oktay’ın lakabı da ‘Bahçeli bebesi’ymiş.

· Jeoloji Mühendisliği bölümünden mezun olan oyuncunun matematik hafızası çok iyiymiş. Sayılarla alakalı konuları aklında rahatlıkla tutabiliyormuş.

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· Çocukluğunda plastik cerrah, otopsi uzmanı ve savaş pilotu olmak gibi hayalleri varmış. Savaş pilotu olmak için askeri sınavlara girmiş, fakat gözlerindeki bozukluk nedeniyle kabul edilmemiş.· At binmek, motosiklet kullanmak ve kürek sporu yapmak hobileri arasındaymış.

KIVILCIM URAL

İlk haftadan kaza yapmış

· “Ben Vazgeçmezsem” single’ını çıkaran Kıvılcım Ural, küçükken astronot ya da gizli ajan olma hayalleri kuruyormuş. Bu hayalinden halen vazgeçmediğini söyleyen Ural, “Olaylarda iyiyim. Arkadaşlarım ajanlığımdan faydalanıyor” diyor.

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· Öğrencilik yıllarında bir İtalyan pizza restoranında yarı zamanlı çalışmış. Ayrıca stant hostesliği, fuar hostesliği, gizli müşterilik gibi işler yapmış. Hayat öyle tuhaf ki; bir zamanlar stant hostesliği yaptığı alanda geçtiğimiz günlerde sahneye çıkmış.· Çocukluğu sokaklarda arkadaşlarıyla bisiklet sürüp paten kayarak geçmiş.· Ehliyetini aldığı ilk hafta kırmızı ışıkta duran arabaya arkadan çarpmış. Zincirleme kazaya neden olan Ural, dakikalarca direksiyon başında ağlamış.

· Gözleri çok hassas olduğu için aniden göz kapağı şişebiliyormuş.· İş seyahatlerinde havlusunu ve yastık kılıfını hep yanında götürürmüş. Yemek ve pasta tariflerini denemeyi, sanatçı biyografilerini okuyup izlemeyi çok seviyormuş ve bilimle ilgili konulara meraklıymış.· Görsel Sanatlar mezunu olan şarkıcı, dünya çapındaki birçok müzeyi de ziyaret etmiş.

· Yaşanmışlıklarla dolu sokakları gezmeyi çok sevdiği için bir süre önce Londra’da Amy Winehouse’un yaşadığı mahalleyi ziyaret edip gezmiş.· Pandemide babası Fikret Ural’dan ev yoğurdu ve turşu yapmayıöğrenmiş.

ZİLAN DURU

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Bellucci ile buluştu

· Çocukluğundan beri oyunculuk hayali kuran Zilan Duru, bir ara psikolojiye merak sarsa da Radyo Televizyon bölümünden mezun olmuş.

· En sevdiği kişinin kendisini büyüten dedesi olduğunu söyleyen Duru, dedesini kaybetmenin yaşadığı en kötü olay olduğunu ifade ediyor.· Soyadını değiştirdiği için evlendiği düşünülen Zilan Duru, “Ben sadece biyolojik babama ait olan soyadı değiştirip kendi seçtiğim soyadını aldım. Yani hiç evlenmedim” diyor.

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· 17 yaşında bir kere âşık olmuş ve o kişinin şöhret olma arzusu ile İstanbul’a gidişiyle terk edilmiş. Duru da bu sektöre girmiş ve kader bu ya; oynadıkları diziler aynı gün aynı saatte rakip kanallarda yayınlanmaya başlamış.

· Heykel tutkusu varmış. Müzeleri ve sanat galerilerini gezmeyi seviyormuş.· Ünlü yıldız Monica Bellucci’ye benzetilen Zilan Duru, “Maria Callas: Mektuplar ve Anılar” isimli tek kişilik gösterisi için Türkiye’ye gelen Bellucci’yi kulisinde ziyaret ederek fotoğraf çektirmiş.