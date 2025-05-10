12 yaÅŸÄ±ndan beri aynÄ± dizide oynuyordu... ÃœnlÃ¼ oyuncu Ã¶ÄŸretmen sevgilisiyle evlendi... Damat heyecandan adÄ±nÄ± bile unuttu

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Ã–zetle, kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸÄ±ndan itibaren ÅŸÃ¶hretin keyfini sÃ¼rÃ¼yor.

Ama ÅŸimdi baÅŸka hiÃ§bir durumla kÄ±yaslanmayacak bÃ¼yÃ¼k bir mutluluk yaÅŸÄ±yor. HayatÄ±nÄ±, Ã¶ÄŸretmen sevgilisiyle birleÅŸtirdi ve yuvasÄ±nÄ± kurdu. Bu Ã¶zel gÃ¼nÃ¼nde Ã§ekilen pozlarÄ±nÄ± da sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ± oyuncu.

Ã‡OCUKLUÄžUNDAN BU YANA AYNI DÄ°ZÄ°DE OYNUYOR

Bu anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, Ä°ngiliz dizi oyuncusu Isabel Hodgins'in Ã¶ykÃ¼sÃ¼...

12 yaÅŸÄ±ndan bu yana Emmerdale adlÄ± dizide Victoria Sugden karakterine hayat veren 31 yaÅŸÄ±ndaki Isabel Hodgins, geÃ§tiÄŸimiz nisan ayÄ±nda Ã¶ÄŸretmen sevgilisi Adam Whitehead ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi.

BalayÄ±ndan dÃ¶ndÃ¼kten sonra da sosyal medya hesabÄ±ndan mutlu gÃ¼nÃ¼ne dair asla unutmayacaÄŸÄ± anlarÄ± paylaÅŸtÄ±.

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Hodgins'i bu mutlu gÃ¼nÃ¼nde ailesi ve yakÄ±n dostlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra dizideki rol arkadaÅŸlarÄ± da yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±.

Isabel Hodgins ile Adam Whitehead evlenmek iÃ§in Manchester kentindeki bir bÃ¶lgeyi seÃ§ti. Mirror gazetesine bir rÃ¶portaj veren Isabel Hodgins, Emmerdale dizisindeki rol arkadaÅŸÄ± Eden Taylor Draper'Ä±n yanÄ± sÄ±ra Laura adlÄ± okul arkadaÅŸÄ±nÄ±n ve annesinin nedimelik gÃ¶revi Ã¼stlendiÄŸini anlattÄ±.

YÄ±llardÄ±r tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± Laura'nÄ±n kendisi iÃ§in bir kÄ±z kardeÅŸ olduÄŸunu sÃ¶yleyen Isabel dÃ¼ÄŸÃ¼n tÃ¶renine katÄ±lan herkesin kendisi iÃ§in Ã§ok Ã¶zel ve gÃ¼zel insanlar olduÄŸunu anlattÄ±.

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DÃœÄžÃœN KONUÅžMASINI KENDÄ°SÄ° YAPTI

Isabel, dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ iÃ§in AvustralyalÄ± tasarÄ±mcÄ± Sassi Holford'un imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan bir gelinlik seÃ§ti. SaÃ§Ä±nÄ± sÄ±msÄ±kÄ± bir topuz yapan oyuncu, duvak kullanmamayÄ± tercih etti.

Bu arada Isabel bir geleneÄŸi de yÄ±ktÄ±.

DÃ¼ÄŸÃ¼nlerde genellikle damadÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmayÄ± bu kez kendisi yaptÄ±. Ã‡iÃ§eÄŸi burnunda kocasÄ± Adam ise onun bu kararÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k gurur duyduÄŸunu belirtmeden geÃ§emedi.

Ã‡iftin evlilik tÃ¶renine sadece 63 konuk katÄ±ldÄ±.

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DAMAT HEYECANDAN KENDÄ° ADINI UNUTTU

DamadÄ±n heyecanÄ± ise gÃ¶zden kaÃ§acak gibi deÄŸildi.

Adam Whitehead tÃ¶rende kendisine doÄŸru ilerleyen Isabel'i gelinliÄŸi iÃ§inde gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nde nefesi kesildi ve duygusallaÅŸtÄ±. AyrÄ±ca o kadar bÃ¼yÃ¼k bir heyecana kapÄ±ldÄ± ki kendi adÄ±nÄ± bile unuttu bir anlÄŸÄ±na.

GenÃ§ Ã§ift, evlendikten sonra kÄ±sa bir balayÄ±na Ã§Ä±ktÄ±. Bu da Isabel'in Emmerdale adlÄ± dizideki rol arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n onlar iÃ§in hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± bir sÃ¼rprizdi.

Isabel Hodgins, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄŸÄ± dÃ¼ÄŸÃ¼n paylaÅŸÄ±mlarÄ±na "Evlilik hayatÄ±na ne gÃ¼zel bir baÅŸlangÄ±Ã§" diye yazdÄ±.

Isabel ile Adam, bir spor salonunda tanÄ±ÅŸmÄ±ÅŸlardÄ±. Ã‡ift 2023 yÄ±lÄ±nda niÅŸanlandÄ±. Bu mutlu haberi de sosyal medyadan paylaÅŸtÄ±klarÄ± bir videoyla duyurmuÅŸlardÄ±.

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Isabel Hodgins, Emmerdale adlÄ± dizide oynayarak kamera karÅŸÄ±sÄ±nda bÃ¼yÃ¼dÃ¼. 12 yaÅŸÄ±nda dizinin kadrosuna katÄ±lan Hodgins, bu diziyle hafÄ±zalarda yer etti.





Hodgins, sosyal medya sayfasÄ±ndan balayÄ±nda Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ± da paylaÅŸtÄ±. "Evlilik hayatÄ±na ne sevimli bir baÅŸlangÄ±Ã§ notunu da yazmayÄ± ihmal etmedi.





Hodgins, sevgilisinin kendisine nasÄ±l evlenme teklif ettiÄŸini de sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir video eÅŸliÄŸinde duyurmuÅŸtu.