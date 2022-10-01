12 kiloluk fark: Büşra eridi

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ESKİ HALİNDEN ESER YOK

Büşra Pekin önceki akşam Hello! dergisinin davetine katıldı. Sarıya boyattığı saçları ve zayıflığıyla dikkat çeken oyuncu, “Yıllar öncesiyle aramda 12 kilo gibi bir fark var. Bazı projeler için kilo alıyoruz, bazı projeler için de şu an olduğu gibi kilo vermemiz gerekiyor” dedi.

KIZ KIZA YEMEK

Oyuncu arkadaşlar Dilara Aksüyek, İrem Helvacıoğlu ve Bihter Dinçel, önceki akşam Cihangir’deki Jash adlı mekânda buluştu.

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Yemek sonrası Cihangir sokaklarında dolaşırken görüntülenen üçlü, “Kız kıza yemek yedik, bol bol sohbet edip oyunculuktan bahsettik” dedi. (Sayit DURMAZ)

ÇEKİRDEK AİLE

Oyuncu Fulya Zenginer ve 3 yıl önce nikâh masasına oturduğu eşi Küntay Tarık Evren, evlilik yıldönümlerini önceki gün kutladı.

Zenginer, oğulları Milan ve köpekleriyle çektirdikleri kareleri “Bugün evliliğimizin 3’üncü yıldönümü ve büyüyen çekirdek ailemiz” notuyla paylaştı.

PENCERE GÜZELİ

Hafsanur Sancaktutan, yeşil bikinisiyle verdiği pencere pozlarını 1 milyon takipçili Instagram hesabında paylaştı.

Önceki akşam Kuruçeşme Oligark’taki davete katılan genç oyuncu, son dönemde sosyal medyada çok konuşulan sahneleri sorulunca “Senaryoda yazan neyse ben onu yapıyorum.

Sonuçta bu bizim işimiz” dedi.

ÖZLEMİŞİM

Bozcaada’da yaşayan Ata Demirer, yakın dostu Demet Akbağ’a olan özlemini, paylaştığı bu kareyle gösterdi.

Ata Demirer’le çok sayıda projede birlikte rol alan Demet Akbağ da o fotoğrafın altına “Özlemişim” diye yazdı.

ACELESİ VAR

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Engin Öztürk önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Ünlü oyuncu, gazetecilere poz verdi, fakat soruları cevaplamadan koşar adım uzaklaştı.(Sayit DURMAZ)

ARKADAŞLARLA KAHVALTI



Bodrum’da yaşayan Tan Taşçı, önceki gün yakın dostu Candan Topdemir’in mekânı Cano Bodrum’da mutfağa girdi.

Konser maratonuna verdiği arada arkadaşlarıyla buluşan şarkıcı, onlar için kahvaltı hazırladı.

NİŞANTAŞI TURU

Başak Parlak önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Parlak, gazetecilere selam verdikten sonra yoluna devam etti.

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Oyuncu, mağazaları gezerek yeni sezon ürünlerini inceledi. (Sayit DURMAZ)

ZIMBA GİBİYİM



Komedyen Hasan Can Kaya önceki gün Bebek’teki bir ATM’den para çekerken görüntülendi.

Kaya, “Her şey çok güzel arkadaşlar. Zımba gibiyim. Acelem var konuşuruz sonra” diyerek uzaklaştı. (Deniz BOY)

BİZDE DERT BİTMEZ

Selin Şekerci önceki gün Bebek’te arkadaşıyla görüntülendi.

Güneşli havanın tadını çıkaran oyuncu, “Hem biraz deniz havası alayım istedim hem de kahve içip dertleştik arkadaşımla” dedi. Şekerci, muhabirlerin “Derdiniz mi var?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Bizde dert bitmez!” (Deniz BOY)