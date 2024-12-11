12 günlük evliliğinden 10 milyon dolar kazanmıştı… Ünlü oyuncu gerçeği yıllar sonra itiraf etti

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Sahil Güvenlik dizisiyle dünya çapında şöhrete kavuşan 57 yaşındaki oyuncu Pamela Anderson, hayatının şöhret kazandıktan sonraki bölümüne beş evlilik, iki çocuk ve birçok da skandal sığdırdı.

Genç yaşında keşfedilip modellik yapmaya başladıktan sonra Playboy güzeli olan, sonra televizyona ve ardından da sinemaya el atan sarışın güzel kazandığı ünden sonra hep çalkantılı özel hayatıyla konuşulmuştu.





ÖZEL HAYATI HEP ÇALKANTILARLA DOLUYDU

İlk kocası Tommy Lee’yle balayında çekilen özel anlarının yer aldığı video yayılınca çok zor günler geçiren, daha sonra da kocasından şiddet gören Pamela Anderson bir dönem büyük maddi sıkıntılara da düşmüştü.

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Bu beş evlilik arasında en tuhaf olanı Pamela Anderson’ın Hollywood’un ünlü yapımcılarından Jon Peters’la yaptığıydı.

Sahil Güvenlik dizisinde üzerinden çıkarmadığı kırmızı mayosuyla hafızlara kazınan Pamela Anderson'ın özel hayatı çok çalkantılı olmuştu

Anderson, 12 gün sürdüğü iddia edilen ve adeta bir şehir efsanesine dönüşen bu evlilikle ilgili gerçekleri yıllar sonra kendisi açıkladı.

12 GÜNLÜK EVLİLİĞİN SIRRI

2020'nin başında, 79 yaşındaki Jon Peters ile 57 yaşındaki Pamela Anderson’ın nikâh masasına oturduğu, ancak iki haftadan kısa bir süre sonra Jon'un mesaj yoluyla ilişkiyi bitirdiği söyleniyordu.

Pamela Anderson Hollywood'un ünlü yapımcısı Jon Peters'la yaptığı 12 günlük evliliğin ardındaki gerçeği anlattı

Hatta bu evliliğin hiç gerçekleşmediği ve yasal olmadığı da çok konuşulmuştu.

Pamela Anderson Hollywood Reporter'a yaptığı açıklamada, ünlü yapımcının oğullarından birine onu evlenmeye ikna etmesi için 20 milyon dolar teklif ettiğini iddia etti. Ünlü yıldızın Tommy Lee'yle yaptığı evlilikten 28 yaşında Brandon ve 26 yaşında Dylan adında iki oğlu var

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"ANNENİ İKNA ET 20 MİLYON DOLAR VEREYİM"

Jon'un bir film yapımcısı ve “çok komik” biri olduğunu bilen Anderson bu teklifi ciddiye almamış ama onunla öğle yemeği yemeyi kabul etmişti.

Yemek için buluştuklarında sarışın yıldızı büyük bir sürpriz bekliyordu. Ortada bir demet çiçek ve ikilinin tüm aile bireyleri vardı. Jon Peters’ın kızları da dahil…

“Bu çok komik bir andı ama Jon’la hiç evlenmedim” diyen Pamela Anderson bu çok konuşulan evlilik meselesine böylece yıllar sonra cevap vermiş oldu.

Ocak 2020'de, Jon ve Pamela'nın, daha önce aralarında geçen ilişkiden tam 30 yıl sonra Malibu'da özel bir düğün töreni düzenlediklerine dair haberler yayıldı. Anderson Rick Solomon'la iki kez nikah masasına oturdu

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"35 YILDIR SADECE PAMELA'YI İSTEDİM"

Jon Peters o sırada “İstediğimi seçebilirdim ama 35 yıldır sadece Pamela'yı istedim. O beni vahşileştiriyor - iyi anlamda. Bana ilham veriyor. Onu koruyorum ve ona hak ettiği şekilde davranıyorum” diye açıklama yapmıştı.

Ancak Us Weekly'nin iddiasına göre, sözde törenden 12 gün sonra Jon ona ilişkiyi bitiren bir mesaj gönderdi.

İddiaya göre ünlü yapımcı “evlilik olayının” kendisini “korkuttuğunu” itiraf etti ve “74 yaşında uluslararası bir aşk ilişkisine değil, basit ve sakin bir hayata ihtiyacım olduğunu fark etmemi sağladı” dedi.

Ünlü yıldız dördüncü ve son evliliğini korumasıyla yapmıştı

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Pamela Anderson şimdi gülerek anlattığı bu gerçekle birlikte kendisiyle ilgili en büyük yanlış bilginin de altı kere evlendiği olduğunu söyledi. Oysa ünlü yıldız gerçekte ikisi aynı kişiyle olmak üzere dört kez evlendi.

BEŞ DEĞİL DÖRT KEZ EVLENMİŞ

Anderson ilk evliliğini Motley Crue davulcusu Tommy Lee ile yaptı ve onunla tanıştıktan sadece dört gün sonra nikah masasına oturdu. Bu evlilik balayı videolarının çalınıp sızdırılması ve ilk büyük ünlü seks kaseti skandalını başlatmasıyla çok konuşuldu.

Tommy Lee’nin Pamela Anderson’ı taciz ettiği ve şiddet uyguladığı ortaya çıktıktan sonra çift boşandı ancak iki oğulları olduğu için görüşmeye devam ettiler ve ilerleyen yıllarda dostluklarını sürdürdüler.

Pamela Anderson ikinci evliliğini de ünlü şarkıcı Kid Rock'la yapmıştı

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Anderson daha sonra bir başka ünlü rock yıldızı Kid Rock ile ve ardından Paris Hilton'un seks kasetindeki adam olarak uluslararası üne sahip olan Rick Salomon’la evlendi.

Anderson Rick Salomon’dan ayrılsa da çift tekrar nikah masasına oturdu ve şanslarını tekrar denedi.





OLMAYAN EVLİLİĞİ ONA 10 MİLYON DOLAR KAZANDIRDI: İHTİYACI OLMASA DA BU PARA ONUNDUR

Pamela Anderson 2020 Noel arifesinde koruması Dan Hayhurst ile nikah masasına oturdu, ancak 2022'nin başlarında ayrıldıklarını açıkladı.

Jon Peters bu çok konuşulan sahte evlilik için geçen yıl “Pamela'yı her zaman seveceğim, her zaman kalbimde. Aslına bakarsanız, vasiyetimde ona 10 milyon dolar bıraktım. Ve o bunu bilmiyor bile. Bunu kimse bilmiyor” diyerek herkesi şaşkına çevirmiş ve “İhtiyacı olsun ya da olmasın, bu para onundur” demişti.

Hiç evlenmeseler de Pamela Anderson'ı gönülden sevdiğini söyleyen ünlü yapımcı ona mirasından 10 milyon dolar bıraktı