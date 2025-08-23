11 yıllık yuvasını ihanet dağıtmıştı.... Eski sevgilisiyle yeniden buluştu... Küllenen aşka taze nefes verdiler...

Haberin Devamı

Tıpkı ünlü şarkıcı Shakira ile futbolcu sevgilisi Gerard Pique'nin yaşadığı gibi...

ALDATILIP AYRILMIŞTI

Eski çiftin 11 yıllık ve iki çocuklu birlikteliği, Pique'nin sevgilisini Clara Chia Marti ile aldatması sonucunda bitmişti. Üstelik Piquet, ihanetini Shakira'dan uzun süre gizlemiş ancak Shakira bir reçel kavanozu sayesinde aldatıldığını anlamıştı.

Sonrasında tabii ki yolları ayrıldı...

Shakira, aşkı uğruna yerleştiği İspanya'nın Barcelona kentinden ayrılıp ABD'ye geri döndü. Tabii ki yanına uzun ilişkisinden dünyaya gelen iki oğlu Sacha ve Milan'ı da alarak.

İşte şimdi güzel yıldız bambaşka ve şaşırtıcı bir haberle gündemin ilk sırasına yerleşti...

ESKİ SEVGİLİSİYLE BULUŞTU... İKİ OĞLUNU DA ONUNLA TANIŞTIRDI

Pique'den ayrıldıktan sonra adı aralarında Lewis Hamilton'ın da bulunduğu ünlülerle aşk söylentilerine karışan Shakira, gençlik döneminde on yıldan fazla süreyle birlikte olduğu eski sevgilisi Antonio de la Rua ile buluştu...

Üstelik onunla yediği akşam yemeğine iki oğlu Sacha ve Milan'ı da götürdü... Böylece yıllarını geçirdiği eski sevgilisiyle çocuklarını da tanıştırmış oldu.

Bu durum da tabii ki Shakira ile Antonio de la Rua'nın yeniden bir araya gelecekleri söylentilerine neden oldu.

Shakira ile Antonio'yu restoranda görenlerin anlattığına göre ikisi de o yemek sırasında gayet rahattı. Birlikte sohbet edip sürekli gülümsüyorlardı.

KONSERİNDE ONUN İÇİN YAZDIĞI ŞARKIYI SESLENDİRDİ

Üstelik bu buluşma Shakira'nın Meksika'da verdiği konser sonrasında yaşandı. Daha da ötesinde ünlü şarkıcı o konserde Antonio ile birlikteyken ondan aldığı ilhamla yazdığı Dia de Enero adlı şarkıyı seslendirdi...

Shakira şarkısını söylemeden önce "her zaman orada olan dostlara" ithaf etti. Bu cümle de birçok kişi tarafından Antonio de la Rua'ya yapılmış ince bir gönderme olarak yorumlandı.

Bunun üzerine iki eski sevgilinin buluşması da doğal olarak söylentileri alevlendirdi.

İLK ADIMLAR GEÇEN YIL ATILDI

Aslına bakılırsa Shakira'nın eski aşkı Antonio de la Rua ile yakınlaşması geçen yıl usulca başladı...

Önce Antonio, Shakira'nın Anneler Günü paylaşımını sosyal medyada beğendi. Sonrasında da Shakira de la Rua'nın aile üyelerinden bazılarıyla birlikte görüldü.

Bu yıl ise başka işaretler görüldü...

Shakira, konser vermek için yanında iki oğluyla gittiği Meksika'da bir otelde kalmadı. Bunun yerine Antonio de la Rua'ya ait olan bir kır malikanesinde konakladı.

11 YIL BİRLİKTE OLDULAR

Shakira ile Antonio de la Rua'nın aşkı 2000 yılında başladı. O sırada Shakira kariyerinin zirvesine çıkmış ve pop müzik dünyasında fırtına gibi esiyordu.

İlişkileri sadece romantik değildi.. Arjantin'in eski devlet başkanlarından birinin oğlu olan Antonio aynı zamanda Shakira'ya bir tür akıl hocalığı da yapıyordu. Kısacası, Shakira'nın kariyerinin yükseliş dönemindeki şekillenmesinde onun da etkili bir rolü oldu.

Aralarındaki bunca sıkı bağlantıya rağmen Shakira ile Antonio'nun ilişkisi 2011 yılında bitti. Bu ayrılığın ardından Shakira Gerard Pique ile yeni bir aşka yelken açtı.

Antonio de la Rua ise 2012 ile 2019 yılları arasında Daniela Ramos ile birlikte oldu. Bu ilişkiden Zulu adında bir kızı ve Mael adında bir oğlu dünyaya geldi.

Bazı kaynaklara göre Shakira ile Antonio de la Rua'nın küllenen aşkı yeniden alevlenebilir. Ama bazılarına göre artık aralarında sadece sıkı bir dostluk var. Bu konuda neler olacağını da zaman gösterecek elbet.