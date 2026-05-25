Yarım kavanoz çilek reçeli uğradığı ihaneti ifşa etti... 11 yıllık yuvayı yasak ilişki dağıttı: "Aşka tövbeliyim artık"

Haberin Devamı

Bu arada hiç evlenmediler ama nikah yapan çiftlerden bir farkları da yoktu. Zaman içinde. şu anda 11 yaşında olan Sasha ve 13 yaşında Milan adında iki erkek çocuk sahibi oldular.

Herkes onların en azından bu şekilde mutlu yuvalarını sürdüreceklerini düşünürken aralarına Clara Chia girdi.

Daha doğrusu Pique, Shakira'yı 27 yaşındaki Clara ile aldattı.

ALDATILINCA DÜNYASI KARARDI

Elbette bunun sonucunda çiftin yuvası dağıldı. 49 yaşındaki Shakira ile 39 yaşındaki Gerard Pique yollarını ayırdı.

Pique "ben onun kuklasıyım" dediği sevgilisi Clara Chia ile yoluna devam etti.

Shakira ise hayatını mesleğine ve iki oğluna adadı. Görünüşe göre de bu durum değişmeden bu şekilde sürecek.

Haberin Devamı

Çünkü ünlü şarkıcı, The Times'a verdiği röportajda en azından şu anda hayatında aşka ve romantizme yer olmadığını söyledi.





'BENİM İÇİN AŞK VE ROMANTİZM YOK'

"Şimdilik benim için romantizm yok. Hayatımda buna yer ve zaman da yok. İşlerim çok yoğun" dedi Shakira.

2022'de ayrılıktan sonra hayatının önceliğinin iki oğlu olduğunu saklamadı Shakira. "Garip bir şekilde hayatımda hiç olmadığım kadar kariyerime aşığım. Yalnız geçirdiğim zamanın tadını çıkarıyorum" diye konuştu ünlü şarkıcı.

Aynı röportajda Shakira, Gerard Pique ile ayrılığı hakkında da ender yorumlardan birini yaptı.

Tam Pique ile kurduğu yuva dağılırken babasının da düşüp hastaneye kaldırıldığını hatırlatan Shakira o dönemi "Hayatımın en karanlık anı" diye nitelendirdi.

Gözden Kaçmasın Dokuz çocuklu ünlü oyuncuya ikinci torun geliyor Haberi görüntüle





'BU AİLEYİ SONSUZA DEK KORUMAYI DÜŞÜNÜYORDUM'

Ama yine de bu zorluklardan güçlenerek çıktığını saklamadı yıldız. "Sonsuza dek korumayı düşündüğüm ailemin dağıldığını gördüm. Çok acı çektim ama bu beni daha bilge bir insan haline getirdi. İnsanı öldürmeyen şeyin güçlendireceğini söylerler ki bu doğru" dedi Shakira.

Haberin Devamı

Şarkıcı sözlerini şöyle sürdürdü: "Bazen yaşadığımız zorluklar aslında ne kadar güçlü olduğumuzu keşfetmemizi sağlar. Onca acı sizi iyi bir insan haline getirir. Hayat bazen zor ama yine de güzel... Işık ve gölgelerden oluşuyor."

Sonra da adını vermeden eski sevgilisi Gerard Pique ve onun kendisini aldattığı Clara Chia'ya da bir gönderme yaptı: " İşte tüm bunlar yüzünden bana acı çektiren insanlara teşekkür ediyorum. Çünkü onlar bana çok değerli dersler verdi."





Bu arada eski sevgilisi Gerard Pique için de söyleyecekleri vardı Shakira'nın… "Çocuklarımın babasına beni bugün olduğum insana dönüştürdüğü için her zaman minnettar kalacağım."

Haberin Devamı

YARIM KAVANOZ ÇİLEK REÇELİ ONA İHANETİ FISILDADI: Shakira'nın aldatıldığına dair kuşkularının nasıl oluştuğuna dair iddialar da uzun süre gündemde kaldı. Bunlardan biri gerçekten ilginçti. Shakira şehir dışından evine döndüğünde buzdolabında yarısı yenmiş bir çilek reçeli kavanozu buldu. Bu onun için bir uyarı işaretiydi. Çünkü sevgilisi asla çilek reçeli yemezdi. Bu şekilde Shakira, yuvasının üzerinde ihanetin gölgesini hissetmeye başladı. İşin ilginci o sıralarda Gerard Pique, Shakira ile ilişkilerinin gayet iyi gittiğine dair demeçler de veriyordu. Ama belli ki bu gerçeği yansıtmıyordu. Zaten ihanet kısa süre sonra ortaya çıktı.





Piquet, Shakira'yı Clara Cia için aldatınca Shakira ile olan 11 yıllık beraberliği de bitti.