MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin Haberleri11 yıl sonra 'Hepsi' barıştı
GeriMagazin 11 yıl sonra 'Hepsi' barıştı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 19.05.2020 - 11:02,Son Güncelleme:

11 yıl sonra 'Hepsi' barıştı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
11 yıl sonra 'Hepsi' barıştı
Abone Olgoogle-news

'Yalan' şarkısı ile hala hafızalarda olan 'Hepsi' grubu 11 yıl sonra barıştı.

2000'li yılların başında büyük bir çıkış yapan ve 4 genç kızdan oluşan 'Hepsi' grubu ani bir kararla dağıldı. Gülçin Ergül'ün ayrılığı ile 3 kişi kalan grup üyeleri başlarda yola devam etmeye çalışsalar da bu adım başarılı olmadı.

Grup üyelerinden Gülçin Ergül, ayrılıkla ilgili olarak 'yoluma solo devam etmek istiyorum' açıklamasını yaptı.

'Yalan' şarkısı ile hala hafızalarda olan 'Hepsi' grubu 11 yıl sonra barıştı.

Gülçün, Cemre, Eren ve Yasemin sosyal medyada birbirlerini takip etmeye başladılar.

Bu gelişme dün Twitter'da TT oldu.

11 yıl önce dağılan Hepsi grubu yeniden bir araya mı geliyor? Kanal D'de yayınlanan  2. Sayfa programına konuk olan Gülçin Ergül  bu soruya canlı yayında yanıt verdi. Gülçin Ergül, 'Kararımdan asla pişman olmadım. Kimseyle problemim yok' dedi.
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle