11 yıl sonra 'Hepsi' barıştı

2000'li yılların başında büyük bir çıkış yapan ve 4 genç kızdan oluşan 'Hepsi' grubu ani bir kararla dağıldı. Gülçin Ergül'ün ayrılığı ile 3 kişi kalan grup üyeleri başlarda yola devam etmeye çalışsalar da bu adım başarılı olmadı.

Grup üyelerinden Gülçin Ergül, ayrılıkla ilgili olarak 'yoluma solo devam etmek istiyorum' açıklamasını yaptı.

'Yalan' şarkısı ile hala hafızalarda olan 'Hepsi' grubu 11 yıl sonra barıştı.

Gülçün, Cemre, Eren ve Yasemin sosyal medyada birbirlerini takip etmeye başladılar.

Bu gelişme dün Twitter'da TT oldu.