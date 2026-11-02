11 yaşındaki oğlunu filminde oynattı ama kayırmacılığa karşı: Çocuğuma torpil yaptırmayacağım

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Her ünlü çocuğu bu mevkilere her zaman torpille gelmiyor; çoğu zaman bu çocuklar yetenek ve başarıda ailelerinin önüne bile geçebiliyor.

Yine de taşıdıkları ünlü soyadları ya da sektörde güçlenmiş olan ailelerin sahip olduğu imkan ve bağlantıları kullanmaları dikkat çekiyor ve haklı olarak sert eleştiriler doğuruyor.

Bu tartışmaya katılan ünlülerden biri de Jessica Biel oldu.

Ünlü oyuncunun Justin Timberlake’le yaptığı evlilikten doğan oğlu annesinin başrolünde olduğu son filminde oynadı.

Jessica Biel ise oğlunun kendi filminde rol almasına rağmen bir "nepo baby" (ünlü ebeveynleri sayesinde kolayca ayrıcalık elde eden çocuk) olmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

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Biel ve eşi, ünlü şarkıcı Justin Timberlake, oğulları 11 yaşındaki Silas ve 6 yaşındaki Phineas’ın, özellikle de büyük oğullarının oyunculuğa ilgi duymasının ardından, "nepo baby" etiketinden yararlanmalarına engel olmaya kararlılar.

44 yaşındaki Biel, bu hafta katıldığı "The Great Chat" adlı podcast yayınında şunları söyledi: "Ona, çok sıkı çalışan, oyunculuk derslerine giden, tiyatro eğitimleri alan ve tüm bu emekleri veren çocuklar olduğunu söyledim. Sırf benim oğlum olduğun için, o çocukların elinden bir rolü alamazsın. Bu hiç hoş bir şey değil. Böyle bir şeye izin vermeyiz."

Biel, eşi Timberlake ile birlikte çocuklarını "tüm bunlardan" (eğlence sektöründen) uzak tutmaya çalıştıklarını, ancak bunu yaparken "hayallerini de köreltmek" istemediklerini belirtti.

Ünlü oyuncu, yapımcı Jules Daly’nin teklifi üzerine, kendisinin de John Cena’yla birlikte rol aldığı "Matchbox: The Movie" filminde oğlu Silas’ın küçük bir rol almasına onay verdi.

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Jessica Biel, rolün "uzun bir konuşma metni içermeyen, küçük bir kısım" olması nedeniyle eşi Timberlake ile birlikte bu fikre sıcak baktıklarını ifade etti.

Biel sözlerine şöyle devam etti: "Bu özel bir fırsat çünkü gerçekten çok küçük bir rol. Eğer uzun bir tiradı olsaydı, bunu yapmasına asla izin vermezdim."

11 yaşındaki oğlu için "O rolü hak etmesi gerekir; çünkü 'bu ailenin bir parçası olduğun için sana tepsiyle fırsatlar sunuluyor' gibi bir duruma asla izin vermeyeceğiz. Bunu yapmıyoruz” diyen Jessica Biel oğlunun yer aldığı sahnede onun sadece bir arabanın içinde oturduğunu ve kendisinin de ondan dışarı çıkmasını istediğini söylüyor.

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Biel, büyük oğlu Silas’ın oyunculuğun yanı sıra DJ’lik yapmaktan ve komediden de keyif aldığını belirtti.

Mayıs 2025’te InStyle dergisine verdiği bir röportajda Biel, ebeveynlik ile iş hayatı arasındaki dengeyi kurmasına yardımcı olduğu için “en iyi arkadaşı” ve eşi Timberlake’e övgüler yağdırmıştı.

Çift, beş yıllık birlikteliğin ardından Ekim 2012’de evlendi.

O dönemde dergiye verdiği demeçte, “Bir çocuğu yetiştirmek gerçekten kolektif bir çaba gerektirir; hele ki ebeveynlerin işleri gereği uzun süre seyahat etmek zorunda kaldığı, böylesine çılgın bir sektörde!” ifadelerini kullandı.

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Destek konusunda hem Timberlake’e hem de “kendi seçtiği kız kardeşlerine” güvendiğini söyleyen Jessica Biel “Hepsi bir araya gelerek hayatımı sürdürmemi sağladılar. Onlar olmasaydı hayatta nasıl ayakta kalırdım, bilmiyorum” diyor.