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11 ay önce evlendiği Tolga Akış'tan boşanacağını açıklamıştı... Zeynep Bastık'ın moral tatili

#Ünlüler Tatilde#Jessica May#Emina Jahoviç
11 ay önce evlendiği Tolga Akıştan boşanacağını açıklamıştı... Zeynep Bastıkın moral tatili

Yaz geldi, sezon açıldı. Ünlüler soluğu tatil beldelerinde aldı. İşte objektiflere yansıyanlar...

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Arkadaşlarıyla teknede

Tolga Akış’tan boşanacağını açıklayan Zeynep Bastık, yakın arkadaşları Can ve Meral Büyükkalkan ile tatile çıktı.

11 ay önce evlendiği Tolga Akıştan boşanacağını açıklamıştı... Zeynep Bastıkın moral tatili

Önce İzmir’e giden arkadaşlar, daha sonra Güney’e inerek tekne kiraladı. Tekne tatilinden anları takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcının keyifli olduğu görüldü.

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Şarkıcı Zeynep Bastık ve Tolga Akış boşanıyorŞarkıcı Zeynep Bastık ve Tolga Akış boşanıyorHaberi görüntüle

Oğluyla tatilde

Emina Jahovic, eski eşi Mustafa Sandal’la evliliğinden olan oğlu Yavuz ile tatile çıktı.

11 ay önce evlendiği Tolga Akıştan boşanacağını açıklamıştı... Zeynep Bastıkın moral tatili

Bodrum’a giden anne-oğul önceki gün Turgutreis’teki bir otelin plajında objektife yansıdı. Emina Jahovic uzun süre telefon görüşmesi yaparken, Yavuz da kumlarla oynadı. Şarkıcı, daha sonra denize girip çıkan oğlunu havluyla kurularken de telefonunu kulağından düşürmedi. (Kamil SÜMER)

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Ezgi de Bodrum’da

Ezgi Şenler de tatil sezonunu Bodrum’da açtı.

11 ay önce evlendiği Tolga Akıştan boşanacağını açıklamıştı... Zeynep Bastıkın moral tatili

Oyuncu geçtiğimiz pazartesi günü Titanic Deluxe Bodrum’un plajında denize girerken görüntülendi. (Kamil SÜMER)

Havluyla bekledi

Eşi Hüseyin Kara’yla Bodrum’da tatil yapan Jessica May, önceki gün deniz keyfi yaparken objektife yansıdı.

11 ay önce evlendiği Tolga Akıştan boşanacağını açıklamıştı... Zeynep Bastıkın moral tatili

Ünlü oyuncu yüzerken, eşi elinde havluyla onu bekledi. (Kamil SÜMER)

Anne yarısı

Şevval Şahin önceki gün Bodrum Susona Otel’in iskelesindeydi.

11 ay önce evlendiği Tolga Akıştan boşanacağını açıklamıştı... Zeynep Bastıkın moral tatili

Kız kardeşinin kızı Eva Mira ile vakit geçiren ünlü manken, sevimli bebekle çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada da paylaştı. (Kamil SÜMER)

Pembe düşler

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Sosyal medya ünlüsü Ezgi Fındık, tekne tatilinin en güzel anlarını takipçileriyle paylaştı.

11 ay önce evlendiği Tolga Akıştan boşanacağını açıklamıştı... Zeynep Bastıkın moral tatili

Fındık, pembe mayosuyla çektirdiği fotoğrafları İngilizce “Pembe düşün” notuyla Instagram sayfasına yükledi.

Yazın gelişini kutladılar

Deniz Uğur, geçen yaz evlendiği Erdinç Gülener’le tatile çıktı.

11 ay önce evlendiği Tolga Akıştan boşanacağını açıklamıştı... Zeynep Bastıkın moral tatili

Kıbrıs’ta tatil yapan çift, 21 Haziran yaz gün dönümünü bu pozla kutladı ve fotoğrafa “En uzun günümüz böyle olsun” notunu düştü.

Cunda’da

Oyuncu Melisa Sözen, sevgilisi Harun Tekin’le Cunda’ya gitti.

11 ay önce evlendiği Tolga Akıştan boşanacağını açıklamıştı... Zeynep Bastıkın moral tatili

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Sözen, Cunda sokaklarında sevgilisiyle gezerken çektiği kareleri Instagram hesabının ‘hikaye’ bölümüne yükledi.

Sezonu açtı

Ezgi Eyüboğlu tatil sezonunu Bodrum’da açtı.

11 ay önce evlendiği Tolga Akıştan boşanacağını açıklamıştı... Zeynep Bastıkın moral tatili

Susona Bodrum’un davetlisi olarak Ege’ye inen güzel oyuncu, havuz başında pozlarını paylaştı. Bol bol havuza ve denize girerek stres atan Eyüboğlu, otelin çeşitli atölyelerine de katılarak enerji depoladı.

Fethiye’ye gitti

Tuvana Türkay da yaz tatiline başladı.

11 ay önce evlendiği Tolga Akıştan boşanacağını açıklamıştı... Zeynep Bastıkın moral tatili

Fethiye’deki Yazz Collective’de tatil yapan Türkay, bikinili bir pozunu takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu, hayranlarından çok sayıda iltifat aldı.

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Aramayın açmam!

Gözde Seda Altuner, “Sadakatsiz” dizisinin final yapmasıyla soluğu tatilde aldı.

11 ay önce evlendiği Tolga Akıştan boşanacağını açıklamıştı... Zeynep Bastıkın moral tatili

Keyifli anlarını sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, bu fotoğrafının altına “Aramayın açmam” diye not düştü.

Önce düğün sonra tatil

Eşi Volkan Demirel ve iki kızıyla tatilin startını veren Zeynep Demirel, yakın arkadaşları Ali Şafak Öztürk’ün düğünü için Antalya’daki Regnum Carya Oteli’ne gitti.

11 ay önce evlendiği Tolga Akıştan boşanacağını açıklamıştı... Zeynep Bastıkın moral tatili

Çift düğün sonrası tatillerini uzatarak, denizin tadını çıkardı.

Taktı takıştırdı

Aslı Bekiroğlu önceki akşam Alaçatı sokaklarında görüntülendi.

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11 ay önce evlendiği Tolga Akıştan boşanacağını açıklamıştı... Zeynep Bastıkın moral tatili

Bir mağazada takı deneyen oyuncu, “Yarın İstanbul’a döneceğim, birkaç yeni proje görüşmem var” dedi. Bekiroğlu, Barış Akarsu’yla ilgili gafının ardından film projesinden ayrılmasıyla ilgili soruları ise “O konulara hiç girmeyelim” diyerek yanıtsız bıraktı. (Deniz BOY)

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#Ünlüler Tatilde#Jessica May#Emina Jahoviç

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