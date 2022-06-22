11 ay önce evlendiği Tolga Akış'tan boşanacağını açıklamıştı... Zeynep Bastık'ın moral tatili

Arkadaşlarıyla teknede
Tolga Akış’tan boşanacağını açıklayan Zeynep Bastık, yakın arkadaşları Can ve Meral Büyükkalkan ile tatile çıktı.
Önce İzmir’e giden arkadaşlar, daha sonra Güney’e inerek tekne kiraladı. Tekne tatilinden anları takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcının keyifli olduğu görüldü.
Oğluyla tatilde
Emina Jahovic, eski eşi Mustafa Sandal’la evliliğinden olan oğlu Yavuz ile tatile çıktı.
Bodrum’a giden anne-oğul önceki gün Turgutreis’teki bir otelin plajında objektife yansıdı. Emina Jahovic uzun süre telefon görüşmesi yaparken, Yavuz da kumlarla oynadı. Şarkıcı, daha sonra denize girip çıkan oğlunu havluyla kurularken de telefonunu kulağından düşürmedi. (Kamil SÜMER)
Ezgi de Bodrum’da
Ezgi Şenler de tatil sezonunu Bodrum’da açtı.
Oyuncu geçtiğimiz pazartesi günü Titanic Deluxe Bodrum’un plajında denize girerken görüntülendi. (Kamil SÜMER)
Havluyla bekledi
Eşi Hüseyin Kara’yla Bodrum’da tatil yapan Jessica May, önceki gün deniz keyfi yaparken objektife yansıdı.
Ünlü oyuncu yüzerken, eşi elinde havluyla onu bekledi. (Kamil SÜMER)
Anne yarısı
Şevval Şahin önceki gün Bodrum Susona Otel’in iskelesindeydi.
Kız kardeşinin kızı Eva Mira ile vakit geçiren ünlü manken, sevimli bebekle çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada da paylaştı. (Kamil SÜMER)
Pembe düşler
Sosyal medya ünlüsü Ezgi Fındık, tekne tatilinin en güzel anlarını takipçileriyle paylaştı.
Fındık, pembe mayosuyla çektirdiği fotoğrafları İngilizce “Pembe düşün” notuyla Instagram sayfasına yükledi.
Yazın gelişini kutladılar
Deniz Uğur, geçen yaz evlendiği Erdinç Gülener’le tatile çıktı.
Kıbrıs’ta tatil yapan çift, 21 Haziran yaz gün dönümünü bu pozla kutladı ve fotoğrafa “En uzun günümüz böyle olsun” notunu düştü.
Cunda’da
Oyuncu Melisa Sözen, sevgilisi Harun Tekin’le Cunda’ya gitti.
Sözen, Cunda sokaklarında sevgilisiyle gezerken çektiği kareleri Instagram hesabının ‘hikaye’ bölümüne yükledi.
Sezonu açtı
Ezgi Eyüboğlu tatil sezonunu Bodrum’da açtı.
Susona Bodrum’un davetlisi olarak Ege’ye inen güzel oyuncu, havuz başında pozlarını paylaştı. Bol bol havuza ve denize girerek stres atan Eyüboğlu, otelin çeşitli atölyelerine de katılarak enerji depoladı.
Fethiye’ye gitti
Tuvana Türkay da yaz tatiline başladı.
Fethiye’deki Yazz Collective’de tatil yapan Türkay, bikinili bir pozunu takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu, hayranlarından çok sayıda iltifat aldı.
Aramayın açmam!
Gözde Seda Altuner, “Sadakatsiz” dizisinin final yapmasıyla soluğu tatilde aldı.
Keyifli anlarını sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, bu fotoğrafının altına “Aramayın açmam” diye not düştü.
Önce düğün sonra tatil
Eşi Volkan Demirel ve iki kızıyla tatilin startını veren Zeynep Demirel, yakın arkadaşları Ali Şafak Öztürk’ün düğünü için Antalya’daki Regnum Carya Oteli’ne gitti.
Çift düğün sonrası tatillerini uzatarak, denizin tadını çıkardı.
Taktı takıştırdı
Aslı Bekiroğlu önceki akşam Alaçatı sokaklarında görüntülendi.
Bir mağazada takı deneyen oyuncu, “Yarın İstanbul’a döneceğim, birkaç yeni proje görüşmem var” dedi. Bekiroğlu, Barış Akarsu’yla ilgili gafının ardından film projesinden ayrılmasıyla ilgili soruları ise “O konulara hiç girmeyelim” diyerek yanıtsız bıraktı. (Deniz BOY)