105 milyonluk dava: Ünlü oyuncunun filmi dijital platformun ofisinden çalındı!

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Dijital platform Netflix, yayınlanmamış bir Nicolas Cage savaş filminin de bulunduğu hard diskin ofislerinden çalınması nedeniyle 105 milyon dolarlık tazminat davasıyla karşı karşıya.

Yayın platformunun Los Angeles ofisi, bir dizi hard diskin çalındığı bir hırsızlığın hedefi oldu; bunlardan birinde Nicolas Cage’in oynadığı İkinci Dünya Savaşı casus gerilim filmi Fortitude'un bir kopyası bulunuyordu.

45 milyon dolarlık bütçeli filmin yapımcıları, kayıp nedeniyle Netflix'e dava açtı.

Hollywood Reporter ile paylaşılan bir açıklamada platformun basın sözcüleri "Netflix, uygun endüstri standardı güvenlik önlemleri olmadan teslim edilen bir film için kayıp riskini üstlendiği iddiasını reddediyor" dedi.

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“Fortitude filminin haklarına sahip olmasak da, içerik güvenliğini ciddiye alıyoruz ve film yapımcısını ve ekibini desteklemek için ek önlemler aldık. Bu, kapsamlı bir soruşturma yürütmeyi ve yetkisiz dağıtım veya satış için bilinen korsanlık sitelerini izlemeyi içeriyor.”

Netflix'in, geçen yılın sonunda tanıtım materyallerine ilgi gösterdikten sonra haziran ayında filmin bir kopyasını aldığı bildiriliyor. Daha sonra, filmin yapımcıları tarafından Netflix'e dosyaları daha sonra silme talimatı vererek, filmin şirket içinde gösterilebilmesi için dijital bir kopyası gönderildi.

Netflix film satın alımları başkanı Sean Berney, bir e-postada bunun şirket için böyle bir hırsızlığın konusu olmanın ilk örneği olduğunu yazdı.

“Güvenlik ekiplerimizle bunun üzerinde çalışıyoruz, ancak bir sonuç alamadık” diyen Sean Berney “Korsanlık ekiplerimiz ihlal konusunda yüksek alarmda ve izlemeye devam edecekler.” diyerek yapımcıları rahatlatmaya çalıştı.

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Netflix, başlangıçta bir polis raporunun tutulup tutulmadığına dair ayrıntıları açıklamadığı ve daha sonra film yapımcılarının kendi raporlarını verdikten sonra Los Angeles polis teşkilatını dahil etme talebini reddettiği gerekçesiyle suçlanıyor.

Dava dilekçesinde, filmin gelecekteki satışlarının, uluslararası gösterim stratejisi ve ödül kampanyasının durdurulmasıyla tehlikeye atıldığı iddia ediliyor.

Dava dilekçesinde dijital platform için "Davacıların uğradığı zarar çok büyük. Netflix, filmi yanlış yönetmesi ve ardından gelen umursamaz tavrıyla, davacıların 45 milyon doların üzerindeki yatırımını ve filmin kendisinin önemli değerini tehlikeye atmıştır. Netflix ayrıca filmi, oyuncu kadrosunu ve yaratıcılarını, çalışmalarını piyasaya sürme ve düzgün bir şekilde pazarlanan dünya çapında bir gösterimin muhtemelen yaratacağı tanınmayı elde etme fırsatından mahrum bırakmıştır." denildi.

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Fortitude, İkinci Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren İngiliz istihbarat görevlilerine odaklanan, Londra'da geçen bir casusluk gerilim filmi. Nicolas Cage filmde başrolleri Matthew Goode, Michael Sheen ve Ben Kingsley ile birlikte üstleniyor. Filmin yönetmenliğini, daha önce Tomb Raider ve The General's Daughter filmlerini yönetmiş olan Simon West üstleniyor.