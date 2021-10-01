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SON RUS Ã‡ARININ AÄ°LESÄ°NDEN GELÄ°YOR

Rus Ä°mparatorluÄŸu'nun son Ã‡arÄ± 2. Nikolai'nin, yani Ã¼lkeye yÄ±llarca hÃ¼kmeden Romanov HanedanÄ±'nÄ±n soyundan gelen 40 yaÅŸÄ±ndaki Grand DÃ¼k George MikailoviÃ§ Romanov, uzun sÃ¼redir birlikte olduÄŸu 39 yaÅŸÄ±ndaki Ä°talyan yazar Rebecca Bettarini ile dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¶rkemli dini yapÄ±larÄ±ndan biri olan St. Isaac Katedrali'nde hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi.

AVRUPA'DAN KRALÄ°YET AÄ°LESÄ° ÃœYELERÄ° DE KATILDI

Her ne kadar hayatlarÄ± BolÅŸevik Devrimi sÄ±rasÄ±nda trajik bir ÅŸekilde sona erse de artÄ±k Ã¼lke bambaÅŸka bir siyasi yapÄ±ya sahip olsa da Avrupa'nÄ±n Ã¶nde gelen kraliyet ailesi Ã¼yeleri de tÃ¶rene katÄ±ldÄ±. Ä°spanya'nÄ±n "anne" KraliÃ§esi Sofia, Liechtenstein Prensi Rudolph ve eÅŸi Prenses TÄ±lsÄ±m, Bulgaristan'Ä±n eski kralÄ± da tÃ¶rene katÄ±lan konuklar arasÄ±ndaydÄ±. Resmi nikahlarÄ± Moskova'da kÄ±yÄ±lan Ã§iftin, dÃ¼ÄŸÃ¼n iÃ§in Rus Ä°mparatorluÄŸu'nun eski baÅŸkenti Saint Petersburg'u seÃ§mesi de dikkat Ã§ekiciydi. Damat George MihailoviÃ§ bu tercihinin nedenini de daha Ã¶nce "Ailemizin 1990'larÄ±n baÅŸÄ±nda Rusya'ya dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nde ilk gittiÄŸi kent orasÄ±ydÄ±" diyerek anlatmÄ±ÅŸtÄ±.

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MOSKOVA'DA NÄ°ÅžAN RESEPSÄ°YONU

YaklaÅŸÄ±k 10 yÄ±ldÄ±r beraber olan Ã§iftin niÅŸanÄ± Ocak 2021'de Ä°mparatorluk Evi BaÅŸkanÄ± ve George'un annesi Gran DÃ¼ÅŸes Maria Vladimirovna tarafÄ±ndan duyuruldu. Resmi nikahlarÄ± 24 EylÃ¼l'de gerÃ§ekleÅŸen Ã§ift nikahÄ±n ardÄ±ndan Moskova'daki evlerinde bir resepsiyon vermiÅŸti.

GELÄ°N, BABASININ KOLUNDA

104 yÄ±l sonra Ã¼lkede gerÃ§ekleÅŸen bu ilk kraliyet dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ iÃ§in konuklar St. Isaac Katedrali iÃ§inde yerlerini almadan Ã¶nce tarihi yapÄ±nÄ±n kapÄ±sÄ± Ã¶nÃ¼nde meraklÄ±lar toplandÄ±. Gelin Rebecca Bettarini, babasÄ± Roberto'nun kolunda katedralin merdivenlerini tÄ±rmanÄ±rken, etrafta toplananlar da cep telefonlarÄ±yla o anlarÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ledi. Gelini, eÅŸine babasÄ± teslim etti.

AÄ°LE ARMASI GELÄ°NLÄ°ÄžÄ°N KUYRUÄžUNA Ä°ÅžLENDÄ°

Bettarini'nin uzun kollu ve sade gelinliÄŸinin kuyruÄŸunda ise Romanov ailesinin altÄ±n rengi armasÄ± iÅŸlenmiÅŸti. GelinliÄŸin en Ã§ok dikkat Ã§eken ayrÄ±ntÄ±larÄ±ndan biri de Bettarini'nin tacÄ±ydÄ±. Damat Grand DÃ¼k George MikhailoviÃ§'in hizmet ettiÄŸi Saint Petersburg Deniz Kuvvetleri'ne bir saygÄ± niteliÄŸinde olan bu taÃ§ Ã¼nlÃ¼ tasarÄ±mcÄ± Chaumet'nin imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yor. Yeri gelmiÅŸken Chaume'nin, Fransa Ä°mparatoru Napoleon ve eÅŸi Josephine'in resmi mÃ¼cevhercisi olduÄŸunu da hatÄ±rlatalÄ±m.

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2. NÄ°KOLAÄ°'NÄ°N AKRABASI

Damat George MihailoviÃ§ Romanov'un, Rusya'nÄ±n son Ã§arÄ± 2. Nikolai ile baÄŸlantÄ±sÄ±na gelirsek... Romanov ile Bettarini'nin dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nÃ¼n 104 yÄ±l sonra Rusya'da gerÃ§ekleÅŸen ilk kraliyet dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ olarak nitelendirilmesinin nedeni de bu. George MihailoviÃ§ Romanov, 1918 yÄ±lÄ±nda BolÅŸevikler tarafÄ±ndan tÃ¼m ailesiyle birlikte kurÅŸuna dizilen son Ã‡ar 2. Nikolai'nin kuzeni Grand DÃ¼k Kirill'in torunu. Damat Romanov'un annesi, DÃ¼ÅŸes Maria Vladimirovna Romanova da soyadÄ±nÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± ailenin varisi olarak nitelendiriliyor.

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DAMAT ANNESÄ°NÄ°N MUTLULUÄžU

George MihailoviÃ§, Ä°spanya'da, Grand DÃ¼ÅŸes Maria Vladimirovna ve Grand DÃ¼k Mihail PavloviÃ§'in oÄŸlu olarak doÄŸdu. HayatÄ±nÄ±n Ã§oÄŸunu Fransa ve Ä°spanya'da geÃ§irdi. BÃ¼yÃ¼k bÃ¼yÃ¼kbabasÄ± Grand DÃ¼k Kirill Vladimirovich, 1917 BolÅŸevik Devrimi sÄ±rasÄ±nda Finlandiya'ya kaÃ§mayÄ± baÅŸardÄ±. O ve ailesi daha sonra BatÄ± Avrupa'ya taÅŸÄ±ndÄ±.

GELÄ°N ADINI DEÄžÄ°ÅžTÄ°RDÄ°

George MihailoviÃ§, Rusya'ya yÄ±llar sonra ilk kez 1992'de geldi. Åžimdi Moskova'da yaÅŸÄ±yor ve burada bir dizi hayÄ±r projesinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. 39 yaÅŸÄ±ndaki Rebecca Bettarini, geÃ§en yÄ±l Rus Ortodoks inancÄ±na geÃ§erek Victoria Romanovna adÄ±nÄ± aldÄ±. Bettarini, dÃ¼ÄŸÃ¼nden sonra Prenses Victoria Romanovna Romanov olarak anÄ±lacak.

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SON RUS Ã‡ARI 2. NÄ°KOLAÄ°

HayatlarÄ± birÃ§ok araÅŸtÄ±rmaya, romana ve sinema filmine esin kaynaÄŸÄ± olan Romanov ailesinden de sÃ¶z edelim biraz... Ã‡ar 2. Nikolai, kutsallÄ±ÄŸÄ± olduÄŸuna inanÄ±lan Rurik ailesinin yerini alan Romanovlar'Ä±n tahta oturan son temsilcisiydi. 26 MayÄ±s 1896'da taÃ§ giyen 2. Nikolai, aslÄ±nda o dÃ¶nemde birbirleriyle akrabalÄ±k baÄŸlarÄ± bulunan tÃ¼m Avrupa kraliyet ailesi Ã¼yeleri gibi Ä°ngiltere KraliÃ§esi Victoria'nÄ±n torunlarÄ± arasÄ±ndaydÄ±.

TAÃ‡ GÄ°YME TÃ–RENÄ° SIRASINDA BÄ°NLERCE KÄ°ÅžÄ° Ã–LDÃœ

Uzaktan kuzeni olan Ã‡ariÃ§e Alexadra Fyodorovna ile evlendi 2. Nikolai. Ã‡iftin Tatyana, Maria, Olga, Anastasia adÄ±nda dÃ¶rt kÄ±zÄ± ile Aleksey adÄ±nda bir oÄŸlu dÃ¼nyaya geldi. Kendi yerine geÃ§mesi planlanan oÄŸlu Aleksey, kÄ±sa hayatÄ± boyunca hep saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±yla boÄŸuÅŸtu.Â 2. Nikolai, babasÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ Ã¼zerine 1896 yÄ±lÄ±nda tahta Ã§Ä±ktÄ±. Tarihte "KanlÄ± Nikolai" olarak da anÄ±lan son Ã§arÄ±n taÃ§ giyme tÃ¶reni de bir felakete sahne oldu. 14 MayÄ±s'ta Moskova yakÄ±nlarÄ±nda dÃ¼zenlenen taÃ§ giyme tÃ¶reni sÄ±rasÄ±nda izleyicilerin bulunduÄŸu tribÃ¼nler Ã§Ã¶ktÃ¼ ve 1400 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

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TAHTI KARDEÅžÄ°NE BIRAKTI AMA...

2. Nikolai, tahta Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± tarihten, BolÅŸevik Devrimi nedeniyle tahtÄ± bÄ±rakmak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ± 1917 yÄ±lÄ±na kadar toplumsal yaÅŸamdan ve Ã¼lke gerÃ§eklerinden uzak kaldÄ±. OÄŸlunun hastalÄ±ÄŸÄ± nedeniyle medet umduÄŸu Rasputin gibi mistiklerle sÄ±kÄ± fÄ±kÄ± olan karÄ±sÄ±nÄ±n da etkisiyle devlet yÃ¶netiminde hayati sayÄ±labilecek hatalar yaptÄ±.Â DÄ±ÅŸ politika konusunda da baÅŸarÄ±lÄ± olamayan 2. Nikolai, sonunda 1917 yÄ±lÄ±nda Duma'nÄ±n da Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na uyarak tahtÄ± bÄ±raktÄ±. 2. Nikolai 15 Mart 1917'de kardeÅŸinin lehine tahttan feragat etti. Ama onun sandÄ±ÄŸÄ± gibi taht kardeÅŸi Mihail'e kalmadÄ±. Mihail, tacÄ± reddetti ve Romanov ailesinin saltanatÄ± sona erdi.

TÃœM AÄ°LESÄ°YLE BÄ°RLÄ°KTE KURÅžUNA DÄ°ZÄ°LDÄ°

2. Nikolai, tahttan feragat etmesinin ardÄ±ndan BolÅŸevikler tarafÄ±ndan Ã¶nce St. Petersburg yakÄ±nlarÄ±ndaki Ã‡arskoe Selo'da sonra Tobolsk'ta son olarak da Yekaterinburg'da tutuldu. Sonunda 16- 17 Temmuz gecesi eÅŸi, Ã§ocuklarÄ±, aile doktoru, uÅŸaklarÄ± ve aÅŸÃ§Ä±sÄ±yla birlikte kaldÄ±klarÄ± evin bodrum katÄ±nda kurÅŸuna dizildi.Â Ã‡ar ve ailesinin cesetleri, terk edilmiÅŸ bir maden ocaÄŸÄ±nda yakÄ±ldÄ±, sonra da ormanlÄ±k arazile gÃ¶mÃ¼ldÃ¼. CansÄ±z bedenlerinden geriye kalanlar 1979 yÄ±lÄ±nda amatÃ¶r bir arkeolog tarafÄ±ndan bulundu. Ancak SSCB yÃ¶netimi bunu 10 yÄ±l gizli tuttu.

2000 YILINDA AZÄ°Z Ä°LAN EDÄ°LDÄ°

Daha sonra 17 Temmuz 1998'de dÃ¼zenlenen devlet tÃ¶reniyle Saint Petersburg'daki St. Peter ve Paul Kalesi'ne defnedildi. 2000 yÄ±lÄ±nda 2. Nikolai "aziz" ilan edildi. 2008 yÄ±lÄ±nda da haksÄ±z siyasi baskÄ±lar sonucunda idam edildiklerine karar verildi ve ailenin itibarÄ± iade edildi.Â 2. Nikolai ve ailesinin trajik Ã¶ykÃ¼sÃ¼ birÃ§ok romana ve filme de konu oldu. Ã–zellikle kÄ±zÄ± Anastasia'nÄ±n katliamdan kurtulduÄŸu fikrinden yola Ã§Ä±kan birÃ§ok kitap yazÄ±ldÄ± ve film Ã§ekildi. Hatat zaman zaman kendisinin Anastasia olduÄŸunu ileri sÃ¼renler oldu. Ancak bunlarÄ±n hiÃ§birinin gerÃ§ek olmadÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

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DÃœNYANIN EN BÃœYÃœK KUBBELÄ° YAPILARINDAN

TÃ¶ren, dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k kubbeli yapÄ±larÄ±ndan biri olarak nitelendirilen St. Isaac Katedrali'nde (Isakievski Sobor) gerÃ§ekleÅŸti.

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