10 yıllık evliliği yeni bitmişti… Kaybettiği tutkunun peşine düştü: Nasılsa artık özgürüm!

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Sadece başarılı müzik kariyeriyle değil kendi adını verdiği giyim markasıyla da büyük başarılar elde eden ve hatırı sayılır da bir servet yapan ünlü yıldız yıllar sonra gelen özgürlüğün tadını çıkarmaya başladı.

Taze bekar Jessica Simpson söylenenlere göre aşk hayatını yeniden canlandırmak için çalışmalara çoktan başlamış.

Üç çocuk annesi ünlü şarkıcı Jessica Simpson Eric Johnson'la olan 10 yıllık evliliğini bu yılın hemen başında bitirmişti

44 yaşındaki ünlü şarkıcı eski bir spor yıldızı olan Eric Johnson’la evliliğini bu yılın hemen başında bitirmişti.

BİTMEYEN SÖYLENTİLER GERÇEK ÇIKTI, 10 YILLIK YUVA DAĞILDI

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Uzun süredir aralarının bozuk olduğu söylenen çift boşanma haberi gelmeden önce de bir arada görünmüyor, çocuklarının okuluna birle ayrı ayrı gidiyordu.

Söylentiler doğru çıktı ve 10 yıllık bu yuva bir anda dağıldı. Jessica Simpson ayrılığın hemen ardından müzik çalışmalarına başladı ve bu ayrılık acısını üzerinden atacağı yeni bir albüm yapacağını söyledi.

Sonra da ayrılık sonrası yaptığı ilk açıklamada “Bu evlilik beni hasta ediyordu” diyerek kafaları karıştırdı.

Ünlü şarkıcı mutsuz evliliği bittikten sonra sosyal medyadan çarpıcı pozlar paylaşmaya başladı... Söylenenlere göre de çoktan yeni bir aşk için arayışa girdi

Eric Johnson’la evliliğinden 12 yaşında Maxi, 11 yaşında Ace ve 5 yaşında Eric adında üç çocuğu olan Jessica Simpson yılların mutsuzluğuyla artık çok bunaldığını ve bunun da artık kendisini fiziksel olarak hasta etmeye başladığını söylüyordu.

"BU EVLİLİK BENİ HASTA ETTİ" DEMİŞTİ... MEĞER TUTKUYU ÖZLEMİŞ

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Ünlü şarkıcıya yakın kaynaklar ise boşanma kararının ardındaki en büyük sebebin aslında bu evlilikteki tutku eksikliği olduğunu söylüyor.

Evli olsalar da artık aralarında fiziksel bir çekim kalmayan Simpson ve kocası sanki sadece çocukları için birlikte kalmayı seçmiş gibi yaşıyorlardı…

Gelen son haberlere göre Jessica Simpson bu tutkusuz evliliğin ardından kaybettiği eski heyecanlarını aramak için kendini bir anda flört dünyasının içine attı.

Simpson'ın kocasıyla arasında hiç tutku kalmadığı ve deyim yerindeyse kalbinin ateşinin söndüğü, şimdilerde ise kendine yeniden bu heyecanları yaşatacak birini istediği ve sosyal medyadan herkesle mesajlaştığı söyleniyor

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Ve kendisine yeni heyecanlar yaşatacak herkesin kollarına atılmaya hazır gibi davranıyor. Ancak yakınları onun bu halinden endişeli çünkü bu şekilde davranırsa kalbinin kırılacağından korkuyorlar.

KAYBETTİĞİ HEYECANIN PEŞİNE DÜŞTÜ, GÖZÜNÜ HOLLYWOOD'UN ÜNLÜ YILDIZINA DİKTİ

Hollywood’da fısıltı halinde dolaşan son dedikoduya göre Jessica Simpson deyim yerindeyse gözüne ünlü oyuncu Jeremy Renner’ı kestirmiş durumda. 54 yaşındaki Marvel yıldızı Renner’ın üstü çıplak çekilen bir egzersiz videosunun altına Instagram’da kalpler döşeyen Jessica Simpson uzun zamandır bekar olan Renner’a olan ilgisini açıkça belli ediyor.

Bu arada ikilinin 2009'da bir kaçamak yaşadıkları söylentisi olduğunu ancak ikisinin de bunu reddettiğini hatırlatalım…

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Ama söylenenlere göre Simpson’ın ilgisi Jeremy Renner’la sınırlı kalmamış. Yakın çevresi ünlü şarkıcının Hollywood’un başka ünlü bekarlarının peşine de düştüğünü ve onlara sosyal medyadan sürekli özel mesajlar gönderdiğini söylüyor.

Simpson aşkın peşinde Hollywood ünlülerinin peşine düşmüşken hayranları da kendisine sürekli mesajlar atmaya ve artık bekar olduğu için ilgilerini açıklamaya başlamışlar.

Jessica Simpson'ın bu aralar geçmişte kısa bir süre kaçamak yaşadığı ünlü oyuncu Jeremy Rener'la ilgilendiği söyleniyor

Ünlü şarkıcı bunları da hiç reddetmeyip herkesin mesajlarına cevap yazmaya başlamış…

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ARKADAŞLARI KORKU İÇİNDE BEKLİYOR

Arkadaşları ise çılgınlıklar peşine düşen Simpson’ın heyecan ararken kendisini olmadık birilerine kaptırıp bir kez daha sonu hüsranla bitecek bir yola girmesinden korkuyor ve onu sık sık uyarıyormuş.jessica Simpson geçmişte uzun süre fazla kilolaro

Jessica Simpson geçmişte uzun süre fazla kilolarıyla ve alkol bağımlılığıyla gündem oluyordu... Ünlü şarkıcı boşandıktan sonra "Bu evlilik beni hasta etti" açıklamasını yapmıştı