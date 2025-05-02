10 yÄ±llÄ±k evliliÄŸi bitmiÅŸti... Belki de ilk kocasÄ±nÄ±n bedduasÄ± tuttu... 'KeÅŸke sadece fiziksel olarak aldatsaydÄ±m'

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Bu tÃ¼r durumlarda bazen iliÅŸki biter, eÅŸler ya da sevgililer kendi yollarÄ±na gider. Ama bazen de ihanete uÄŸrayan taraf yaÅŸananlarÄ± affeder. Hatta bazÄ± Ã§iftler iÃ§in bu tÃ¼r aldatma durumlarÄ± iliÅŸkilerini gÃ¼Ã§lendiren gizemli bir kaynaÄŸa dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼r.

Gelin Ã¼nlÃ¼ler dÃ¼nyasÄ±nda yaÅŸanan ihanetlere ve sonrasÄ±nda neler olup bittiÄŸine bir bakalÄ±m. Ä°hanet Ã§emberinden geÃ§en hangi Ã§iftler iliÅŸkilerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ hangileri yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±.

'NÄ°ÅžANLIYKEN ALDATTIM... AMA HÄ°Ã‡ YAKALANMADIM'

Son dÃ¶nemde Ã§ocuk sahibi olma konusundaki isteÄŸiyle gÃ¼ndemde olan Kate Hudson'Ä±n kardeÅŸi Oliver, daha evlenmeden Ã¶nce niÅŸanlÄ±sÄ±nÄ± aldattÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etmiÅŸti.

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Belki de evlilikten korktuÄŸu iÃ§in dÃ¼ÄŸÃ¼n Ã¶ncesinde birÃ§ok yasak iliÅŸki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Oliver Hudson evlenip Ã§ocuk sahibi olmayÄ± bir tÃ¼r yÃ¼k olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de sÃ¶zlerine eklemiÅŸti.

Sonunda Oliver Hudson, Erinn Bartlett ile 2006'da evlendi ve bir aile kurdu. Ondan sonra da karÄ±sÄ±nÄ± aldatmayÄ± aklÄ±ndan bile geÃ§irmedi.Â

Ã‡iftin tek kÄ±zÄ± Ã§oktan 17 yaÅŸÄ±na geldi bile.

'BEN DE SEVGÄ°LÄ°MÄ° DANSÃ‡ILARIMDAN BÄ°RÄ°YLE ALDATTIM'

Bir dÃ¶nemin bÃ¼yÃ¼k aÅŸklarÄ± Britney Spears ile Justin Timberlake'in arasÄ±na da ihanet girdi. Bunu da 2023 yÄ±lÄ±nda yayÄ±nlanan anÄ±larÄ±nda Spears satÄ±rlara dÃ¶ktÃ¼.

Timberlake'i, dansÃ§Ä±larÄ±ndan biriyle aldattÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ± Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±. Ama yine onun yazdÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Justin Timberlake de iliÅŸkilerinin bitiminden Ã¶nce kendisine ihanet etmiÅŸti.

Bu arada bu iliÅŸki sÄ±rasÄ±nda Spears'Ä±n hamile kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ama Timberlake ile birlikte o bebeÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de itiraf etti Britney Spears.

EL ELE YAKALANDI, KARISINDAN Ã–ZÃœR DÄ°LEDÄ°

Justin Timberlake demiÅŸken... Onun da karÄ±sÄ± Jessica Biel'i aldattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatalÄ±m.

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Timberlake, Palmer adlÄ± yapÄ±mda birlikte rol aldÄ±ÄŸÄ± Alisha Wainwright ile bir barda el ele otururken paparazzi ordusunun objektiflerine takÄ±ldÄ±.

Timberlake sonradan kamuoyunun karÅŸÄ±sÄ±nda karÄ±sÄ±ndan Ã¶zÃ¼r diledi. O sÄ±rada bir tane Ã§ocuklarÄ± olan Timberlake ve Biel'in evliliÄŸi o dÃ¶nem iÃ§in kurtuldu bir tane daha evlatlarÄ± dÃ¼nyaya geldi.

ÃœnlÃ¼ Ã§iftin evliliÄŸi hakkÄ±ndaki olumsuz sÃ¶ylentiler bitmek bilmiyor.

BEKARLIÄžA VEDA PARTÄ°SÄ°NDE ALDATTI

GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±ndan ilginÃ§ bir ihanet Ã¶ykÃ¼sÃ¼ daha.

Mario Lopez, 2004 yÄ±lÄ±nda bekÃ¢rlÄ±ÄŸa veda partisinde niÅŸanlÄ±sÄ± Ali Landry'yi aldattÄ±. Ama Landry bunu evlendikten sadece iki hafta sonra fark etti. Zaten Ã§iftin evliliÄŸi de aynÄ± yÄ±l bitti.

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Mario Lopez yÄ±llar sonra bir programda bu konu hakkÄ±ndaki piÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi: " "O noktada af dilemenin daha kolay olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m. Bu benim bekarlÄ±ÄŸa veda partimdi; iyi vakit geÃ§irecektik... AÃ§Ä±kÃ§a yalan sÃ¶ylediÄŸim iÃ§in yanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±m ve o konumda olmamalÄ±ydÄ±m."

Lopez, 2012 yÄ±lÄ±ndan beri Courtney Lopez ile evli. Belli ki bu kez akÄ±llanmÄ±ÅŸ Ã§Ã¼nkÃ¼ evliliÄŸi uzun sÃ¼reli oldu.Â

BÄ°R DEÄžÄ°L BÄ°RKAÃ‡ KADINLA ALDATTI

Hollywood'un Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zÄ± Sandra Bullock'Ä±n da evlilikten yana yÃ¼zÃ¼ gÃ¼lmedi. 2010'da beÅŸ yÄ±ldÄ±r evli olduÄŸu Jesse James'ten boÅŸanmasÄ± da olaylÄ± oldu gÃ¼zel yÄ±ldÄ±zÄ±n.

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Hatta o dÃ¶nemde Oscar Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ kucaklayan Bullock'Ä±n bu durumu "heykelciÄŸin laneti" olarak da yorumlandÄ±.

Bu evliliÄŸi yÄ±kan ise James'in Sandra Bullock'Ä± bir deÄŸil birkaÃ§ kadÄ±nla aldatmasÄ±ydÄ±.

Bullock, geÃ§ bulduÄŸu hayatÄ±nÄ±n aÅŸkÄ± Bryan Randall'Ä± da geÃ§en yÄ±l kaybetti.

'KOCAMI FÄ°ZÄ°KSEL OLARAK DEÄžÄ°L DUYGUSAL OLARAK ALDATTIM'

Ä°haneti kendi aÄŸzÄ±yla itiraf eden Ã¼nlÃ¼lerden biri de Jessica Simpson... Bir sÃ¼re Ã¶nce ikinci kocasÄ± Eric Johnson ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rmasÄ±yla konuÅŸulan Simpson, ilk kocasÄ± Nick Lachey'e ihanet etti.

Simpmson, itirafÄ±na gÃ¶re meslektaÅŸÄ± John Knoxville ile bir iliÅŸki yaÅŸadÄ±. Onun sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re aralarÄ±nda bir duygusal yakÄ±nlaÅŸma olmuÅŸtu ki bu fiziksel yakÄ±nlÄ±ktan daha tehlikeliydi.

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Zaten bu yasak iliÅŸti ortaya Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra Jessica Simpson ile Nick Lachey'in evliliÄŸi de bitti.

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Jessica Simpson, 2014'te evlendiÄŸi Eric Johnson ile yollarÄ±nÄ± bir sÃ¼re Ã¶nce ayÄ±rdÄ±.Â

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