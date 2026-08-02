10 yıllık aşk hikayelerine mutlu son yazacaklar… Yıldız isim fakir çocukluğunun geçtiği yerde bir milyarder olarak evlenecek

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Daily Mail’in iddiasına göre Cristiano Ronaldo ve nişanlısı Georgina Rodriguez, yıldız futbolcunun büyüdüğü adada gelecek hafta sonu görkemli bir düğünle evlenecek.

41 yaşındaki futbolcu ve 32 yaşındaki Georgina'nın Funchal katedralinde evleneceği ve ardından düğün davetlilerinin resepsiyon için beş yıldızlı Savoy Palace oteline geçeceği söyleniyor.

Düğünün en az iki gün süreceği de oteldeki konuklara, cuma ve cumartesi günleri iki katın ve birkaç bar alanının kullanıma kapalı olacağı söylendiği için iddia edildi.

Funchal, futbol yıldızı Cristiano Ronaldo'nun memleketi ve doğum yeri. Burada dünyanın en ünlü futbolcularından biri olmayı başaran Ronaldo onuruna bronz bir heykeli hatta onun adını taşıyan bir otel de bulunuyor.

Haberin Devamı

Tahmini net serveti 1,2 milyar ila 1,4 milyar dolar arasında olan Ronaldo'nun memleketini tekrar ziyaret etme tercihi, yoksulluk içinde büyüdüğü ve tüm kardeşleriyle aynı odayı paylaştığı için son derece duygusal bir anlam taşıyor.

Ünlü yıldız futbol yeteneği ortaya çıkınca 11 yaşında Sporting Lizbon'a katılmak için evinden ve memleketinden ayrılmıştı.

Cristiano Ronaldo daha önce, Portekiz'in 16. turda İspanya'ya elendiği bu yılki Dünya Kupası'ndan sonra Georgina ile evlenmeyi planladığını söylemiş, Piers Morgan'la röportajında "Umarım düğünüme şampiyonluk kupasıyla gelirim” demişti.

Cristiano Ronaldo, 10 yıllık aşkı Georgina Rodriguez için "Onunla evleneceğim çünkü bunun doğru zaman olduğuna inanıyorum. Sadece çocuklarımın annesi olduğu için değil, aynı zamanda en çok sevdiğim kişi olduğu için." diyerek onu övgüye boğmuştu.

Haberin Devamı

Çift, sekiz yıllık birlikteliğin ardından geçen ağustos ayında Cristiano ronaldo’nun uzun süredir beklendiği gibi Georgina Rodriguez’e evlenme teklifiyle nişanlanmıştı.

Futbolcunun yeni nişanlısı daha sonra haberi Instagram'da "Evet, kabul ediyorum" başlığıyla paylaşmış, 3-4 milyon dolar arası bir değerde olduğu söylenen dev pırlanta taşlı yüzüğüyle poz vermişti.

Yıldız futbolcu sevgilisine layık ve onun istediği gibi bir yüzük bulmak için çok uğraştığını anlatarak “Benden ona sunmam için bir yüzük istedi çünkü iyi bir taşa sahip olmak onun hayallerinden biriydi. Ve çok çalıştım, çok çalıştım ve sonunda onun sevdiği şeyi buldum.” demişti.

Haberin Devamı

Çiftin Alana ve Bella adında iki kızı var. Ünlü futbolcu daha önce de taşıyıcı anneden Eva Maria ve Mateo adında ikiz çocuk sahibi olmuştu.

Bella'nın Angel adında bir ikiz erkek kardeşi vardı, ancak ne yazık ki doğumdan kısa bir süre sonra vefat etti. Ronaldo'nun önceki bir ilişkisinden Cristiano Jr adında bir oğludaha var.

Ronaldo’nun fakir geçen çocukluğundan sonra dünyanın en ünlü futbolcularından ve en zengin yıldızlarından biri olması bir peri masalına benziyor…

Tıpkı Georgina Rodriguez’le yaşadığı büyük aşk gibi…

Georgina Rodriguez, Ronaldo ile 2016’da Madrid'deki bir Gucci mağazasında satış asistanı olarak çalışırken tanışmıştı. Güzelliğiyle ünlü futbolcunun dikkatini Georgina daha sonra onunla sevgili olup çocuklarını doğurdu ve onun başka kadınlardan doğan diğer çocuklarına da annelik yaptı.

Haberin Devamı

Georgina Rodriguez Ronaldo ile sevgili olup ünlendikten sonra kendisi de bir sosyal medya fenomeni olup modellik yapmaya başladı ve kendi kariyerini ele aldı ve kendi servetini biriktirmeye başladı…

Cristiano Ronaldo'nun önceki aşkları arasında Rus model Irina Shayk, İngiliz model Gemma Atkinson, İspanyol model Nereida Gallardo gibi çok ünlü isimler vardı.