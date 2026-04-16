Dert anlatmak iÃ§in fÄ±rsat kollamÄ±ÅŸlar... Biri sustu, biri konuÅŸtu... Eteklerindeki taÅŸlarÄ± dÃ¶ktÃ¼ler

Hele bir zamanlar "dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¶zde bekar erkeÄŸi" olarak bilinen birinin kalbini Ã§alÄ±p onunla Ã¶nce sevgili olmak sonra da yuva kurmak nasÄ±ldÄ±r bir dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n!Â

Bu durumda sevinenler olduÄŸu kadar sizi o kiÅŸiye layÄ±k gÃ¶rmeden acÄ±masÄ±zca eleÅŸtirenler de olacaktÄ±r elbette.

EKRANDAN KAZANDIÄžI ÅžÃ–HRET ÅžÄ°MDÄ°KÄ°YLE KIYASLANAMAZ BÄ°LE

Ä°ÅŸte Kral Charles ile eski karÄ±sÄ± Prenses Diana'nÄ±n, William'Ä±n ardÄ±ndan dÃ¼nyaya gelen ikinci oÄŸlu Harry'nin karÄ±sÄ± Meghan Markle tam da bÃ¶yle bir durumda.

Elbette kendisi de ABD'de, televizyon sektÃ¶rÃ¼nde adÄ±nÄ± duyuran bir dizi oyuncusuydu. Suits dizisiyle yÄ±llardÄ±r peÅŸinde koÅŸtuÄŸu ÅŸÃ¶hreti bulmuÅŸtu.

Ama yine de Harry'nin sevgilisi olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ilgi bununla kÄ±yaslanmaz bile.

Meghan Markle, dizi sayesinde sadece belli bir Ã§evre tarafÄ±ndan tanÄ±nan bir isimdi. Ama Harry'nin sevgilisi olduÄŸu duyulduÄŸunda bir anda milyonlarÄ±n merak dolu bakÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± Ã¼zerinde topladÄ±.

BÃ¶yle bir durumda da iÅŸi hiÃ§ kolay deÄŸildi elbette. Ã–zellikle de 2018 yÄ±lÄ±nda evlendikten sonra.

Onun Harry'yi mutlu ettiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼p sevenleri olduÄŸu kadar attÄ±ÄŸÄ± her adÄ±mÄ± acÄ±masÄ±zca eleÅŸtirenler de oldu. Hala da bu durum deÄŸiÅŸmiÅŸ deÄŸil.

Ã–zetlersek, Sussex DÃ¼ÅŸesi Meghan Markle, doÄŸduÄŸundan bu yana ilgi odaÄŸÄ± olan Prens Harry'nin karÄ±sÄ± olmanÄ±n bedelini bir ÅŸekilde Ã¶dÃ¼yor.

'10 YILDIR DÃœNYANIN EN Ã‡OK TACÄ°ZE VE ZORBALIÄžA UÄžRAYAN KÄ°ÅžÄ°SÄ°YÄ°M'

GeÃ§miÅŸte sosyal medyada ve geleneksel medyada karÄ±sÄ±na yÃ¶nelik yapÄ±lan yorumlar hakkÄ±nda Prens Harry konuÅŸmuÅŸtu zaten.

Ama 44 yaÅŸÄ±ndaki iki Ã§ocuk annesi Meghan Markle, sosyal medyadan Ã§ektiklerini ilk kez bu kadar samimi ÅŸekilde anlattÄ±.

Åžu sÄ±ralar Harry ile Avustralya ziyaretinde bulunan Meghan Markle, Swinburne Teknoloji Ãœniversitesi'nde bir konuÅŸma yaptÄ±.

Orada da tam 10 yÄ±l boyunca sosyal medyada kendisine acÄ±masÄ±z eleÅŸtiriler yÃ¶neltildiÄŸini hatÄ±rlattÄ±.

Markle, son 10 yÄ±ldÄ±r sosyal medyada, dÃ¼nyanÄ±n en Ã§ok zorbalÄ±ÄŸa ve tacize uÄŸrayan kiÅŸisi olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼.

Sonra da "DÃ¼nyanÄ±n en Ã§ok taciz edilen insanÄ± olduÄŸumu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" diye konuÅŸtu.

Etkinlikte akÄ±l saÄŸlÄ±ÄŸÄ± Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla tanÄ±nan Batyr adlÄ± kuruluÅŸun dÃ¼zenlediÄŸi etkinliÄŸe konuk olan Meghan Markle "Åžimdiye kadar 10 yÄ±ldÄ±r her gÃ¼n zorbalÄ±ÄŸa ve saldÄ±rÄ±ya maruz kaldÄ±m" dedi.

Markle yine de bu duruma raÄŸmen direncini yitirmediÄŸini sÃ¶yleyip "Åžimdi hala buradayÄ±m" sÃ¶zleriyle durumu anlattÄ±.

Sussex DÃ¼ÅŸesi, sosyal medyaya deÄŸinerek "Bu, milyar dolarlÄ±k bir sektÃ¶r. Tamamen "tÄ±klanma" Ã¼zerine kurulu ve bu da bir acÄ±masÄ±zlÄ±k gerektiriyor. Bu durum da Ã¶yle hemen deÄŸiÅŸecek bir ÅŸey deÄŸil. Bu yÃ¼zden gÃ¼Ã§lÃ¼ olmalÄ±sÄ±nÄ±z" diye seslendi.Â

AynÄ± etkinlikte karÄ±sÄ± Meghan'Ä±n yanÄ±nda bulunan Prens Harry de, Avustralya'nÄ±n, 16 yaÅŸÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼k genÃ§lere sosyal medyayÄ± yasaklamasÄ±na dikkat Ã§ekti. Harry "HÃ¼kÃ¼metimiz bu konuda sorumluluk ve liderlik Ã¼stlendi. DÃ¼nyada bu yasaÄŸÄ± getiren ilk Ã¼lke oldu. Bu muhteÅŸem" dedi.





'KRALÄ°YET ANNEMÄ° Ã‡OK ÃœZDÃœ... ORADA OLMAK Ä°STEMÄ°YORDUM'

Bu arada aynÄ± etkinlikte Prens Harry de samimi aÃ§Ä±klamalar yaptÄ±. AslÄ±nda bir kraliyet ailesi Ã¼yesi olmak istemediÄŸini belirtti Harry.

Â "ABD'ye taÅŸÄ±nÄ±ncaya kadar kafamÄ± kuma gÃ¶mmÃ¼ÅŸ ÅŸekilde yaÅŸÄ±yordum" diyen Harry ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "Annem 13'Ã¼ncÃ¼ doÄŸum gÃ¼nÃ¼mden hemen Ã¶nce Ã¶ldÃ¼kten sonra bu iÅŸi istemediÄŸimi dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m, hoÅŸuma gitmediÄŸini fark ettim."

Kraliyet ailesinin annesi Diana'yÄ± Ã§ok Ã¼zdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ savunan Harry "Ben de baÅŸÄ±mÄ± kuma gÃ¶merek yaÅŸadÄ±m" sÃ¶zleriyle Ã¶zetledi durumu.

Hayata bakÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ise karÄ±sÄ± Meghan Markle ile birlikte ABD'ye taÅŸÄ±ndÄ±ktan sonra deÄŸiÅŸtiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi. Harry, annesi Diana'nÄ±n da kendisinden bunu yapmasÄ±nÄ± isteyeceÄŸini belirtti.

