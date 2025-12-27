10 yÄ±la altÄ± sevgili ve bir Ã§ocuk sÄ±ÄŸdÄ±rdÄ±: Sonunda muradÄ±na eriyor... Yeni yÄ±lÄ±n en gÃ¼zel gelini olacak

Haberin DevamÄ±

O dÃ¶nemde Ã¼nlÃ¼ bir firmanÄ±n bebeklere yÃ¶nelik reklam filminde oynadÄ±. Sonra Ã¶ÄŸrenimine devam etti. Ama moda dÃ¼nyasÄ±nÄ±n onu ikinci kez keÅŸfetmesi Ã§ok da uzun sÃ¼rmedi.

2012'de gencecik bir kÄ±zken ciddi anlamda modellik kariyerine baÅŸladÄ±.Â Sadece gÃ¼zelliÄŸi deÄŸil disiplini ve Ã§alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ile hÄ±zla yÃ¼kseldi kariyerinde. HiÃ§bir ÅŸey onu durduramadÄ±.

Elbette bu kadar gÃ¼zel ve Ã¼nlÃ¼ olunca Ã¶zel hayatÄ± da hep merak konusu oldu. ÅžÃ¶hret basamaklarÄ±nÄ± tÄ±rmandÄ±ÄŸÄ± 10 yÄ±lda altÄ± iliÅŸkisiyle manÅŸetleri sÃ¼sledi.

ArtÄ±k 30 yaÅŸÄ±nda ve bu kez gerÃ§ekten evliliÄŸin eÅŸiÄŸinde!

GÃ–NÃœL DEFTERÄ°NDE KÄ°MLERÄ°N ADI YAZILI!

Bu anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Jelena Noura Hadid'in ya da dÃ¼nya Ã§apÄ±nda tanÄ±ndÄ±ÄŸÄ± adÄ±yla Gigi Hadid'in Ã¶ykÃ¼sÃ¼. Filistin kÃ¶kenli Ã¼nlÃ¼ iÅŸ insanÄ± Muhammed Hadid ile HollandalÄ± model Yolanda van den Herik'in Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸundan biri olan Gigi Hadid, son gelen haberlere gÃ¶re iki yÄ±ldÄ±r birlikte olduÄŸu Bradley Cooper ile evlilik yolunda.

One Direction grubuyla Ã¼nlenen Zayn Malik ile iliÅŸkisinden Khai adÄ±nda bir kÄ±zÄ± olan Gigi Hadid'i ailesi ve hayranlarÄ± 2026 yÄ±lÄ±nda gelinlikle gÃ¶recek bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla.

ArtÄ±k onun da dÃ¼zenli bir yuvasÄ± olacak. Tabii son anda bir aksilik Ã§Ä±kmazsa.

Gelin, yakÄ±nda gÃ¶nÃ¼l defterinin sayfalarÄ±nda sadece Bradley CoopeR'Ä± adÄ± yazÄ±lacak olan Ã¼nlÃ¼ modelin magazin basÄ±nÄ±nÄ± meÅŸgul eden eski aÅŸklarÄ±nÄ± bir hatÄ±rlayalÄ±m.

Hadid daha iki yaÅŸÄ±nda bir bebekken Ã¼nlÃ¼ bir firmanÄ±n reklamÄ±nda yer aldÄ±. Bir baÅŸka deyiÅŸle doÄŸuÅŸtan model!





Sonra eÄŸitimi iÃ§in mesleÄŸi bÄ±raksa da moda dÃ¼nyasÄ±nÄ±n onu ikinci kez keÅŸfetmesi uzun sÃ¼rmedi.





Ä°LK MEDYATÄ°K Ä°LÄ°ÅžKÄ°SÄ°

Gigi Hadid, kariyerinin parladÄ±ÄŸÄ± ilk dÃ¶nemlerde mÃ¼zisyen Cody Simpson ile aÅŸk yaÅŸadÄ±. 2013 ile 2015 arasÄ±nda Ã§alkantÄ±lÄ± bir iliÅŸki yaÅŸadÄ± ikili.

AnlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Simpson, bir gÃ¼n arkadaÅŸÄ±yla birlikte otomobilde seyahat ederken bir reklam panosunda Gigi'nin fotoÄŸrafÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼. Onu beÄŸendiÄŸini belli etti.

ArkadaÅŸÄ± da "Seni tanÄ±ÅŸtÄ±rmamÄ± ister misin?" diye sordu. Cody Simpson olumlu yanÄ±t verince de gerÃ§ekten onlarÄ± tanÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±.

Gigi Hadid ile ilk medyatik iliÅŸkisini yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Cody Simpson'Ä±n yollarÄ± bÃ¶yle kesiÅŸti ama iki yÄ±l sonra ayrÄ±ldÄ±lar.





ONU Ä°LK KEZ 13 YAÅžINDA BÄ°R Ã‡OCUKKEN GÃ–RMÃœÅžTÃœÂ

Hadid, Simpson ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±ktan sonra Joe Jonas ile flÃ¶rt etti. Romantizm sadece beÅŸ ay sÃ¼rdÃ¼ ama hafÄ±zalardan silinmedi.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa bu iliÅŸki baÅŸlamadan yÄ±llar Ã¶nce Jonas'Ä± ilk kez gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlatmÄ±ÅŸtÄ± Gigi Hadid. O zaman Gigi 13, Joe ise 19 yaÅŸÄ±ndaydÄ±..

O ilk gÃ¶rÃ¼ÅŸmeden yÄ±llar sonra aralarÄ±nda romantik bir yakÄ±nlaÅŸma yaÅŸandÄ±. Ama Ã§ok uzun sÃ¼rmedi. Bu denemenin ardÄ±ndan arkadaÅŸ kalmaya karar verdiler.





BÃœYÃœKANNESÄ°NÄ°N CENAZESÄ°NE BÄ°LE KATILDI

Hadid 2019 yÄ±lÄ±nda Tyler Cameron ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iliÅŸkiyle konuÅŸuldu. Bir TV yarÄ±ÅŸmasÄ±yla tanÄ±nan Cameron ile Hadid, ilk kez o yÄ±lÄ±n yaz aylarÄ±nda birlikte gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Sonra Tyler Cameron, Gigi Hadid'in HollandalÄ± bÃ¼yÃ¼kannesinin ceaze tÃ¶reni iÃ§in aileyle birlikte bu Ã¼lkeye gitti. Bunca yakÄ±nlÄ±ÄŸa raÄŸmen iliÅŸkileri uzun Ã¶mÃ¼rlÃ¼ olmadÄ±.

EN UZUN VE Ã‡ALKANTILI Ä°LÄ°ÅžKÄ°DEN BÄ°R KIZI OLDU

Ve ardÄ±ndan Bradley Cooper Ã¶ncesi yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± en uzun ve Ã§alkantÄ±lÄ± iliÅŸki geldi. Zayn Malik ile 2015 ve 2021 arasÄ±nda tutkulu bir aÅŸk yaÅŸadÄ±lar. Defalarca ayrÄ±lÄ±p barÄ±ÅŸtÄ±lar.

Gigi ile Zayn, birbirlerinin ailesine de kabul edildi. BayramlarÄ±, Ã¶nemli gÃ¼nleri birlikte kutladÄ±lar. Gigi, Zayn'Ä±n annesiyle mutfaÄŸa girip yemekler yaptÄ±. Daha da Ã¶tesinde bir kÄ±zlarÄ± bile oldu.

Ama Ã§alkantÄ±lÄ± iliÅŸki "karakolda bitti" desek yeridir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Malik, Gigi'nin annesi Yolanda'yÄ± darp etmekten gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Sonradan Yolanda, Zayn Malik'in kÄ±zÄ± Gigi'nin meslek hayatÄ±na bile darbe vurmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.

Gigi ile Zayn, o Ã§alkantÄ±lÄ± dÃ¶nemi geride bÄ±raktÄ±... KÄ±zlarÄ± Khai'nin hatÄ±rÄ±na aralarÄ±nda dostane bir iliÅŸki geliÅŸtirdiler.





EN YAÅžLI SEVGÄ°LÄ° DÄ°YE ANILDI:Â Hadid'in adÄ± 2022 yÄ±lÄ±nda Leonardo Di Caprio ile anÄ±ldÄ±. Hatta sevgililerini hep 25 yaÅŸÄ±n altÄ±nda gÃ¼zellerden seÃ§en Di Caprio'nun en yaÅŸlÄ± aÅŸkÄ± olduÄŸu bile konuÅŸuldu. Yine de onlarÄ± bir kere bile el ele gÃ¶ren olmadÄ±. Zaten 2023 yÄ±lÄ±nda da isimleri artÄ±k birlikte anÄ±lmaz oldu.

Â

KENDÄ°SÄ°NDEN 20 YAÅž BÃœYÃœK SEVGÄ°LÄ°SÄ°YLE MUTLU

Bunun hemen ardÄ±ndan da Gigi Hadid'in hayatÄ±na oyuncu ve yÃ¶netmen Bradley Cooper girdi. AralarÄ±nda 20 yaÅŸ fark olmasÄ±na raÄŸmen Ã§iftin evlilik yolunda olduÄŸu konuÅŸuluyor.

Son iddialara gÃ¶re Cooper, evlilik teklifi iÃ§in Gigi'nin annesi Yolanda'dan izin bile aldÄ±.

Cooper'Ä±n eski niÅŸanlÄ±sÄ± model Irina Shayk'tan dÃ¼nyaya gelen kÄ±zÄ± Lea ile Gigi Hadid'in Zayn Malik ile iliÅŸkisinden doÄŸan kÄ±zÄ± Khai de bu sÃ¼reÃ§te kardeÅŸ gibi oldu.

Daha da Ã¶tesinde konuÅŸulanlara gÃ¶re Gigi ile Bradley ortak bir Ã§ocuk bile istiyorlar.

BakalÄ±m son iki yÄ±lÄ±n en Ã§ok konuÅŸulan aÅŸkÄ± ne zaman bir dÃ¼ÄŸÃ¼nle tamamÄ±na erecek!

Â