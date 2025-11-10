10 yıl sonra gelen bebek kucaklarından düşmüyor.. Bıktıran soruya son nokta!

Haberin Devamı

İşte onlar da hayatlarını birleştirdikleri 2015 yılından bu yana bu ikinci soruya maruz kalıyordu...

Nedendir bilinmez, onların 10 yıldır evli olduğunu göz önüne alan hayranları sosyal medya üzerinden çocukla ilgili soruyu sürekli tekrarlama hakkını kendilerinde gördüler.

Sonunda bütün bu sorular bitti. Bundan 10 yıl önce hayatlarını resmen birleştiren ünlü çift, ilk bebeklerine kavuştu.

Şimdi ikisi de işleri yüzünden geç gelen bu mutluluğun her anının keyfini çıkarıyorlar. İlk kez anne ve baba olan çift, minik bebeklerini kucaklarından düşürmüyor.

10 YIL SONRA EVLAT SAHİBİ OLDULAR

İlk bebek mutluluğunu yaşayan bu ünlü çift, oyuncu Michelle Keegan ile Mark Wright.

Bir TV yarışmasında başlayan aşklarını evliliğe taşıyan Keegan ile Wright, geçtiğimiz mart ayında Palma Elizabeth adını verdikleri kız bebeklerine kavuştu.

Onun öncesinde de hamileliği son aylara kadar meraklı gözlerden gizleyen çift, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla herkesi şaşırtmıştı.

Sonuç olarak Michelle ve Mark'ın iki kişilik ailesi minik Palma ile şenlendi. Şimdi ise kızlarını bir an bile kucaklarından düşürmüyorlar.

ANNESİYLE BİR ÖRNEK GİYİNDİ

O anlarda çekilen pozlarını da sosyal medyadan paylaşıyor ünlü çift.

Buna yeni bir halka da birkaç gün önce eklendi... 38 yaşındaki Michelle Keegan, Instagram sayfasında kızıyla bir örnek giyindiği bir fotoğrafını paylaştı.

Annesiyle "ikiz" pijama giyen minik Palma'nın kucağa sığmaz halleri de dikkatlerden kaçmadı.

MUTLU HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

Keegan ve Wright; ilk kez evlat sahibi olduklarını ortak bir sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

El örgüsü bir şapka ve yelek giydirdiği kızının 6 Mart'ta dünyaya gözlerini açtığını açıkladı Michelle Keegan. Minik bebeğe Palma Elizabeth adını verdiklerini de ekledi.

Aslında her ikisi de 37 yaşında olan Keegan ile Wright, 10 yıl önce evlendi. O zamandan bu yana da bebek konusunda net bir karar veremediler.

KARNI BURNUNDA POZLARIYLA ŞAŞIRTMIŞTI

Sonunda 2024'ün bitmesine birkaç gün kala sosyal medyadan paylaştıkları fotoğrafla herkesi şaşırttı ünlü çift.

Bir bebekleri olacaktı. Üstelik Keegan'ın karnının boyutuna bakılırsa hamilelik de epey ilerlemişti.

Michelle Keegan ve Mark Wright o paylaşımda "2025 yılı bizim için özel olacak" mesajı eşliğinde mutlu haberi verdi.

Daha o sıralarda Michelle ile Mark'ın bebeğinin mayıs ayında dünyaya geleceği konuşuluyordu. Ancak tahminler doğru çıkmadı ve minik Palma Elizabeth, geçen ay dünyaya geldi.

KATILDIKLARI YARIŞMADA TANIŞTILAR

Michelle Keegan ile Mark Wright, ilk olarak X Factor adlı yarışmanın kamera arkasında tanıştılar. 2015 yılında da evlendiler.

İlk kez anne olmaya hazırlanan Michelle Keegan, altı yıl boyunca İngiltere'nin en çok izlenen yapımlarından biri olan Coronation Street'te rol aldı.

Mark Wright ise yine çok izlenen The Only Way Is Essex adlı yapım ile adını duyurdu. Sonra da Strictly Come Dancing adlı yarışmada görev aldı.