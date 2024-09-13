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Ünlü oyuncu 11 yıl önce o korkunç kazada ölmüştü… Kızı onu hiç unutmadı… ‘İyi ki doğdun koruyucu meleğim’

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#Meadow Walker#Paul Walker#Hızlı Ve Öfkeli
Ünlü oyuncu 11 yıl önce o korkunç kazada ölmüştü… Kızı onu hiç unutmadı… ‘İyi ki doğdun koruyucu meleğim’
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2024 12:01

Hızlı ve Öfkeli film serisinin yıldız oyuncusu Paul Walker bundan 11 yıl önce, daha sadece 40 yaşındayken korkunç bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Trajik ölümüyle milyonlarca hayranını yasa boğan Walker geride 15 yaşındaki kızını bırakmıştı.

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Babasına hasret büyüyen, düğün gününde onun yerine en yakın dostunun koluna girip gelin olan Paul Walker’ın kızı Meadow Walker, artık 25 yaşında ünlü bir model.

Ünlü oyuncu 11 yıl önce o korkunç kazada ölmüştü… Kızı onu hiç unutmadı… ‘İyi ki doğdun koruyucu meleğim’

BABASINI YİNE UNUTMADI

Üstelik genç yıldız Hızlı ve Öfkeli serisinin 10. filminde de yer almış ve babasının anısını yaşatan küçük de olsa bir rol üstlenmişti.

Ünlü oyuncu 11 yıl önce o korkunç kazada ölmüştü… Kızı onu hiç unutmadı… ‘İyi ki doğdun koruyucu meleğim’

Yıllardır her özel günde babasıyla ilgili paylaşım yapmayı unutmayan Paul Walker'ın kızı Meadow Walker, 51. doğum gününde babasını anmak üzere Instagram'da daha önce görülmemiş bir fotoğraflarını paylaştı.

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Ünlü oyuncu 11 yıl önce o korkunç kazada ölmüştü… Kızı onu hiç unutmadı… ‘İyi ki doğdun koruyucu meleğim’

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“SEN BENİM KORUYUCU MELEĞİMSİN”

Meadow Walker, kendisi daha küçücükken babasıyla çekilmiş olan tatlı fotoğrafın altına “En iyi arkadaşımın doğum günü kutlu olsun. Seni her gün çok seviyor ve özlüyorum. Her şey için teşekkür ederim. Sonsuza dek koruyucu meleğim olacaksın” yazdı.

Ünlü oyuncu 11 yıl önce o korkunç kazada ölmüştü… Kızı onu hiç unutmadı… ‘İyi ki doğdun koruyucu meleğim’

Meadow Walker ikinci bir paylaşımda ise dört milyon takipçisini kendisi ve Paul'ün eski rol arkadaşı Jordana Brewster’ın bir pozunu paylaşarak altına “Babamın 51. doğum gününü bizimle birlikte kutlayın” dedi.

ÖZEL İZİNLE YAPILAN ÖZEL TİŞÖRT

Bu fotoğrafta Meadow Walker ve Jordana Brewster’ın üzerinde ünlü aktörün bir fotoğrafının basılı olduğu birer tişört vardı.

Ünlü oyuncu 11 yıl önce o korkunç kazada ölmüştü… Kızı onu hiç unutmadı… ‘İyi ki doğdun koruyucu meleğim’

Genç model yapım şirketi Universal'ın özel izniyle babasının gençlik yıllarından, etrafı hayranlarıyla çevrili bir fotoğrafını alıp özel üretim bir tişört yaptırmıştı. Meadow Walker tişörtü “Bu eşsiz tasarım babamın maceracı ruhuna ve yaşam sevgisine bir övgüdür” diyerek tanıttı.

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Ünlü oyuncu 11 yıl önce o korkunç kazada ölmüştü… Kızı onu hiç unutmadı… ‘İyi ki doğdun koruyucu meleğim’

BABASININ ADINI TAŞIYAN VAKIF SAYESİNDE ÇOCUKLARA BURS VERİYOR

Meadow Walker babası öldükten sonra onun adına bir vakıf kurmuştu. Ünlü model zor durumdaki gençlere burs sağlayan bu vakfın başkanlığını yürütüyor.

Ünlü oyuncu 11 yıl önce o korkunç kazada ölmüştü… Kızı onu hiç unutmadı… ‘İyi ki doğdun koruyucu meleğim’

Babası için yaptırdığı bu tişörtleri de vakfın yararına satışa çıkan Meadow “Bu tişörtü satın alarak sadece babamın mirasını onurlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda okyanusların korunması ve çevrenin korunmasına adanmış genç beyinleri güçlendiren Paul Walker Vakfı Bursunu da desteklemiş oluyorsunuz” diye ekledi.

YILLARCA ANNESİYLE YAŞAMIŞTI… BABASINA GEÇ KAVUŞTU AMA ONA DOYAMADI

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Paul Walker’ın tek çocuğu olan Meadow Walker, ünlü oyuncunun Rebecca Soteros'la olan ilişkisinden 1998'de dünyaya gelmişti.

Ünlü oyuncu 11 yıl önce o korkunç kazada ölmüştü… Kızı onu hiç unutmadı… ‘İyi ki doğdun koruyucu meleğim’

Anne ve babası o doğduktan sonra ayrılan Meadow annesiyle birlikte Hawaii’de büyümüş, 13 yaşındayken babasıyla California’da yaşamaya başlamıştı.

Meadow babasıyla sadece 2 yıl yaşayabildi, Paul Walker 2013 yılında ölünce annesinin ailesi Meadow’un velayetini aldı.

Ünlü oyuncu 11 yıl önce o korkunç kazada ölmüştü… Kızı onu hiç unutmadı… ‘İyi ki doğdun koruyucu meleğim’

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BABASININ EN YAKIN DOSTU YILLARDIR ONU HİÇ YALNIZ BIRAKMADI

Ailesi kızlarını spot ışıklarından uzak tuttu ve modellik kariyerine başlayana kadar Meadow Walker sessiz sakin bir hayat yaşadı. Bu süreç boyunca Meadow’u babasının rol arkadaşı ve en yakın dostu Vin Diesel hiç yalnız bırakmadı.

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Ünlü oyuncu 11 yıl önce o korkunç kazada ölmüştü… Kızı onu hiç unutmadı… ‘İyi ki doğdun koruyucu meleğim’

Ağustos 2021'de Walker, aktör Louis Thornton-Allan ile nişanlandığını duyuran Meadow Walker aynı yıl evlendi. Onu koluna girerek damada veren de yine Vin Diesel olmuştu. Çiftin evliliği ne yazık ki yürümedi ve Aralık 2023’te ayrıldılar.

Ünlü oyuncu 11 yıl önce o korkunç kazada ölmüştü… Kızı onu hiç unutmadı… ‘İyi ki doğdun koruyucu meleğim’

 

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#Meadow Walker#Paul Walker#Hızlı Ve Öfkeli

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