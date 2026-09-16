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10 yıl önce milyonluk elmasları çalınmıştı... Kim Kardashian 'Bir Euro' tazminat kazandı... Adalet yerini buldu, minnettarız!

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#Kim Kardashian#Kanye West#Lewis Hamilton
10 yıl önce milyonluk elmasları çalınmıştı... Kim Kardashian Bir Euro tazminat kazandı... Adalet yerini buldu, minnettarız
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2026 11:56

Gösteri dünyasının en parlak yıldızlarından biri olan Kim Kardashian, bundan 10 yıl önce hayatının belki de en zor anlarından birini yaşamıştı.

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2016 yılının 3 Ekim günü, Paris'te kaldığı lüks otelin odasına giren beş maskeli adam, Kim Kardashian'ı silahla etkisiz hale getirip toplam 6 milyon dolar değerinde mücevherini çalmıştı.

Bunların arasında Kardashian'ın o dönem evli olduğu Kanye West tarafından hediye edilen 4 milyon dolarlık elmas nişan yüzüğü de bulunuyordu.

10 yıl önce milyonluk elmasları çalınmıştı... Kim Kardashian Bir Euro tazminat kazandı... Adalet yerini buldu, minnettarız
MAHKEME, KARARINI VERDİ
Bu soygunla ilgili olarak Paris'te görülen mahkeme sonunda kararını verdi.

Bu karara göre mahkeme, Kim Kardashian'a, uğradığı maddi zarara karşılık 1 Euro (1. 15 dolar)  tazminat verilmesini hükme bağladı.

Bu arada soygun sırasında Kim Kardashian ile aynı mekanda bulunan ve bir alt katta kalan yakın arkadaşı Simone Harouche'a da aynı miktarda tazminat ödenmesine karar verildi.

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'FRANSIZ ADALETİNE MİNNETTARIZ'
Kim Kardashian ve Simone Harouche; People dergisine yaptıkları ortak açıklamada "2016 yılında Paris'te yaşanan bu korkunç olayın mağdurları olarak kabul edildiğimiz için Fransız adaletine minnettarız" dedi.

Kardashian ve Harouche, tazminat miktarının kendileri için önemli olmadığını ama bu kararın hesap verilebilirlikle ilgili olduğunu da belirtti.

Hem Kardashian hem de arkadaşı o gece büyük bir travma yaşadıklarını ve izlerinin de hayatlarından tam olarak silinmediğini de satırlarına ekledi.

Bu arada görülen duruşmada soygun sırasında otelde çalışan resepsiyon görevlisine 126 bin 472 dolar, otel yönetimine de 57.741 dolar tazminat verilmesi hükme bağlandı. 

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ELLERİNİ BAĞLAYIP KÜVETE KOYMUŞLARDI
O korkunç soygun sırasında bazıları polis kılığındaki soyguncular, Kardashian'ın odasına zorla girip onu silahla etkisiz hale getirdi.

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Ellerine kelepçe bağlanan Kardashian, küvete konuldu. Soyguncular da bu arada mücevherleri alıp kaçtı.

Sonrasında kelepçelerinden kurtulan Kardashian hemen at katta kayan arkadaşı Simone Harouchne'un yanına koştu ve oradan polisi aradı.

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 'BÜYÜKBABA ÇETESİ':  Ocak 2017'de Fransız polisi, soygunla ilgili 17 kişiyi gözaltına aldı. Aralarında soyguncularla iş birliği yapmakla suçlanan beş kişinin de bulunduğu on şüpheli, bir dizi gecikmenin ardından yargı karşısına çıktı. Fransız medyası, ileri yaşları ve kayıtlı suç geçmişleri nedeniyle bu gruba "Büyükbaba çetesi" adını taktı. Kardashian ise geçen yıl duruşmada verdiği ifadede o gece öleceğine inandığını söylemişti.

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#Kim Kardashian#Kanye West#Lewis Hamilton

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