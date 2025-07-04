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10 yıl anne olabilmek için uğraşmıştı… Ünlü sunucu 52 yaşında dördüncü çocuğunu doğurdu

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#Emma Kenny#Anne Olan Ünlüler#Sunucu
10 yıl anne olabilmek için uğraşmıştı… Ünlü sunucu 52 yaşında dördüncü çocuğunu doğurdu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2025 14:24

Ekranların ünlü sunucusu ve sevilen yüzü olan ünlü isimden kısa bir süre arayla bir acı bir de mutlu haber geldi.

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Uzun yıllardır sunduğu programlarla ekrana gelen ünlü televizyon yıldızı annesini ani bir şekilde kaybettikten birkaç hafta sonra dördüncü çocuğunu doğurdu.

10 yıl anne olabilmek için uğraşmıştı… Ünlü sunucu 52 yaşında dördüncü çocuğunu doğurdu

Aslen bir psikolog olan, televizyon programları yapmaya başladıktan sonra ünlenerek sabah kuşağı ekranının yıldızı haline gelen 52 yaşındaki Emma Kenny dördüncü kez anne oldu.

ANNESİNİ KAYBETTİ, BİRKAÇ HAFTA SONRA KENDİSİ ANNE OLDU

Ünlü sunucu Instagram'da duygusal bir paylaşımla bu heyecan verici haberi duyurdu ve kızının doğumunun, annesini kaybetmesinin üzerinden sadece birkaç hafta geçtikten sonra gerçekleştiğini açıkladı.

10 yıl anne olabilmek için uğraşmıştı… Ünlü sunucu 52 yaşında dördüncü çocuğunu doğurdu
Bu aslında ünlü sunucunun dördüncü çocuğu... İlk evliliğinden iki oğlu olsa da Emma Kenny ikinci eşiyle bir türlü çocuk saghibi olamadı ve 10 yıl boyunca zorlu tedavilerden geçti

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Emma Kenny ilk evliliğinden 22 yaşında Tyde ve 20 yaşında Evan adında iki erkek çocuk sahibi olmuştu.

ANNE OLABİLMEK İÇİN ÇOK BÜYÜK MÜCADELELER VERDİ

İkinci evliliğini yaptığı kocası Pete Skywalker ile on yıl boyunca çocuk sahibi olmak için mücadele ettiler ancak bu hayalleri bir türlü gerçek olmadı.

10 yıl anne olabilmek için uğraşmıştı… Ünlü sunucu 52 yaşında dördüncü çocuğunu doğurdu
Önce babasını birkaç hafta önce de annesini kaybeden Emma Kenny acıyı ve sevinci art arda yaşadı

En sununda mutlu çift 2023’te kızları Etta-Blue'ya kavuşmuştu.

Doğumdan sonra çekilen fotoğrafları paylaşan ünlü sunucu “Ella-Grey'e merhaba deyin. Artık altı kişiyiz!” diye yazarak sevincini paylaştı.

10 yıl anne olabilmek için uğraşmıştı… Ünlü sunucu 52 yaşında dördüncü çocuğunu doğurdu
Tüm çocuklarını zorlu tıbbi müdahalaler sonucu doğurabilen Emma Kenny bu konuda sorun ve üzüntü yaşayan annelere de destek oluyor

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Emma Kenny bir yandan anne olmanın mutluluğunu yaşarken bir yandan da hâlâ annesinin yasını tuttuğunu söyledi.

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"ÇOCUKLARIM BÜYÜKBABALARINI VE BÜYÜKANNELERİNİ TANIYAMAYACAKLAR"

Takipçilerine geçen ay ani bir şekilde vefat eden annesi için “Birkaç hafta önce annemi aniden kaybettim ve bebeklerimin hiçbirinin büyükbabalarını ve büyükannelerini tanıyamayacaklarını bilmek gerçekten çok garip... Onlar da benim oğullarımın daha önce yaptığı gibi onları çok seveceklerdi” diye yazdı.

10 yıl anne olabilmek için uğraşmıştı… Ünlü sunucu 52 yaşında dördüncü çocuğunu doğurdu
Emma Kenny son hamileliğini belki de nazar değdirmemek için sonuna kadar gizli tutmuş ve bu süre boyunca sunuculuktan uzak kalarak üzdüğü hayranlarına sürpriz yapmıştı

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Ünlü televizyon yıldızı, 2019 yılında babasını intihar nedeniyle kaybetmiş ve ardından “Bir daha asla mutlu olamayacağım” diye düşündüğünü paylaşmıştı.

HAYAT ELLERİNDEN KAYIP GİDECEKKEN YENİDEN BAŞLADI

Daha sonra bu korkunç ölümü kabullenen ünlü sunucu “Aslında daha fazla yanılmış olamazdım, acı çekmeye dayanmak için yaratıldığımızdan daha fazlası olduğumuzu öğrendim, öğrenmek, büyümek ve cesaret geliştirmek için programlandığımızı öğrendim. Olanları değiştiremem ama kederin bana getirdiği hediyeleri kucaklayabilirim.” diyerek ruhunu iyileştirmeye çalıştığını açıkladı.

10 yıl anne olabilmek için uğraşmıştı… Ünlü sunucu 52 yaşında dördüncü çocuğunu doğurdu
Emma Kenny ve eşinin büyük uğraşlar sonucu doğan kızları 2 yaşına geldi... Şimdi bir kızları daha olan çift artık 6 kişilik büyük bir aile

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