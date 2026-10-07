10 yaşından beri çalıştı, sıfırdan başlayıp ekranın en zengin yüzü oldu… Yıldız ismin yıllık kazancı dudak uçuklattı!

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Bu, onu dünyanın en ünlü ekran yüzlerinden yaparken bir yandan da harcayamayacağı çok para kazandı.

Ünlü yemek programları sunucusu, yazar ve yaşam tarzı gurusu Martha Stewart, katıldığı yayında "çok kazançlı" projelerinin her birinin detaylarına değinirken dudak uçuklatan yıllık kazançlarını açıkladı.

Katıldığı yayında anlattığına göre Martha Stewart bir zamanlar sadece Kmart'tan aldığı telif ücretleriyle yılda 65 milyon dolar kazanıyordu.

Ünlü iş kadını, geçtiğimiz gün yayınlanan "Other People’s Business" adlı podcast bölümünde kazançlarının dökümünü yaparken, bu anlaşmadan "ilk büyük kazanç" sağladığı an olarak bahsetti.

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MasterClass CEO'su David Rogier'ye, "Yaklaşık 2 milyar dolar değerinde ürün satıyorduk" dedi. "Bu çok büyük bir para. Dergimin tüm geliştirme sürecini ve tüm işi finanse eden şey buydu. Harika bir şeydi."

Bu itiraf Rogier'yi şoke etti; şaşkınlıktan ağzı açık kalan Rogier, "Vay canına," demekten kendini alamadı.

Martha Stewart, "şimdiye kadar yapılmış en iyi anlaşmalardan biri" olarak nitelendirilen Kmart anlaşmasını 80'li yıllarda imzalamıştı.

Yıldız isim sohbet sırasında o günleri şöyle anımsadı: "Tasarladığım her ürünün satışından büyük bir telif ücreti alıyordum. Tüm reklam masraflarını onlar karşılıyordu. İlk yıl için ayrılan reklam bütçesi 20 milyon dolardı."

2009 yılında yollarını ayırdığı şirket hakkında konuşmaya devam eden 85 yaşındaki Stewart, "Yüz milyonlarca dolarlık ürün sattık; oysa onlar bu kadarını satabileceğimizi öngörmemişlerdi," dedi. "Bir risk almışlardı."

Stewart, o dönem evli olduğu eski eşi Andrew Stewart'ın "gerçekten zeki" bir adam olduğunu ve bu iş anlaşmalarında kendisine yardım ettiğini de ekledi ve hakkını vermekten kaçınmadı.

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Ünlü aşçı ve yazar günümüzde aynı gelir düzeyine ulaşmanın "daha zor" olduğunu, çünkü "şirketlerin çok düşük telif ücretleri ödediğini" söylüyor.

Kendisine adeta bir medya imparatorluğu kuran Martha Stewart, şimdilerde bir influencer olarak sıklıkla ürün karşılığında ödeme aldığını; hatta bir keresinde bir moda defilesine katılması karşılığında 40.000 dolar değerinde kıyafet aldığını da sözlerine ekledi.

"İlk influencer" ve "ilk tradwife" (geleneksel ev kadını rolünü benimseyen influencer) olmadan önce Stewart, bir catering işinden "1 milyon doların biraz üzerinde brüt gelir elde ettiğini" ve "7/24 süren yoğun çalışma temposuyla" kendini "fiziksel olarak tükettiğini" de söyledi.

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Stewart, reklam anlaşmalarından "peşin nakit" olarak milyonlar elde ettiğini, sonraki projelerinin de "çok kazançlı" olduğunu belirtti.

Yemek kitabı yazarı, sadece kendi adını taşıyan dergisini yayınlayarak bile 5 milyon dolardan çok daha fazla para kazanmıştı.

Ayrıca Stewart, ilk yemek kitabı için 100.000 dolarlık bir avans almıştı; ancak "çok daha değerli" bir konuma geldiği için sonraki anlaşmalardan altı haneli rakamların "çok üzerinde" kazanç elde etti.

Ünlü sunucu yaptığı yemek ve yaşam programlarını, "diğer her şeyi popülerleştirmek" adına birer "ücretsiz reklam" aracı olarak nitelendirdi.

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Yaşam tarzı gurusu Stewart, Kim Kardashian ve diğer ünlülerin kendi "influencer stratejisini" takip ettiklerini söylüyor. Ama o reality şov yıldızları gibi özel bir jete sahip olmadığını da ekliyor.

Stewart dinleyicilere, 2000'lerin başında yaşadığı hukuki sorunlarla uğraşırken "yaklaşık bir milyar dolar kaybettiğini" belirterek, "bir çukura düştüm" ifadesini kullandı.

Bilindiği üzere Stewart, insider trading (bir şirketin henüz kamuoyuna açıklanmamış, gizli ve hisse değerini etkileyebilecek iç bilgilerini kullanarak o şirketin hisselerinde alım satım yapması ve haksız kazanç sağlaması) skandalı nedeniyle suçlu bulunmuş; beş ay hapis, beş ay ev hapsi ve iki yıl denetimli serbestlik cezası almıştı.

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Stewart, "Avukatlar varımı yoğumu aldı," dedi. "Ama geri döndüm. Gayet iyiyim."

Martha Stewart, ABD tarihinin kendi çabalarıyla sıfırdan milyarder olan ilk kadınıdır.

Henüz 10 yaşındayken bebek bakıcılığı ve modellik yaparak çalışmaya başlayan Stewart, evinin bodrum katında kurduğu küçük bir yemek şirketini (catering) zamanla milyar dolarlık bir medya ve yaşam tarzı imparatorluğuna dönüştürdü.

Kayınpederinin etkisiyle Wall Street'te borsacı olarak çalışmaya başlayan Stewart 1973 yılındaki büyük ekonomik durgunluk nedeniyle borsayı bıraktı ve eşiyle birlikte Connecticut'ta eski bir çiftlik evine yerleşerek burayı restore etti. Bu ev, ileride kuracağı imparatorluğun da görsel merkezi olacaktı…