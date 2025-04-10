Daha çocukken çalışmaya başladı, sıfırdan milyarderliğe yükseldi… Şimdi 83 yaşında ama hala genç kız gibi

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Bu ünlüler kimi zaman eleştirilse de estetik ya da kozmetik müdahaleleri abartmadan, yerinde ve ölçülü kullanıp hem genç hem de doğal görünen isimler hayranlarının takdirini topluyor.

GENÇLİK YARIŞINI EN ÖNDE GÖTÜRÜYOR

İşte bu isimlerin başında da televizyon ekranlarının en ünlü yüzlerinden, yıllarca sunduğu yemek programlarıyla büyük bir şöhret ve servet elde eden biri var.

Üstelik 83 yaşında olmasına rağmen sadece genç görüntüsüyle değil enerjisiyle de herkesi şaşkına çeviriyor.

Martha Stewart geçen yıl genç görünümünü nasıl koruduğunu anlatmış ve botoks, dolgu ve lazerler tedavileri yaptırdığını açıkça söylemişti.

Ünlü sunucunun bu pozuna yorum yağdı

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Yani ünlü yıldız gençleşmek için yardım aldığını saklayanlardan da değil.

ESTETİKLERİNİ SAKLAMIYOR

Görenleri şaşkına çeviren bir selfie paylaşan, takipçilerinin fotoğrafın altına sayısız yorum bıraktığı Martha Stewart’ın bu haline ünlü dostları da kayıtsız kalamadı.

Martha Stewart birkaç yıl önceki halinden bile genç görünüyor

Paris Hilton fotoğrafın altına “İkon” yazıp kalpler bırakırken Tallulah Willis “Aman tanrım çok seksi” yazdı ve Chelsea Handler da “Selam Yoksa ben de ileride böyle mi görüneceğim!” dedi ve hayrete düştü.

“Yüzümü gerdirmemle ilgili o kadar çok yorum var ki, kim yaptı, ne zaman yaptırdım, fotoğrafta ne kadar rötuş var gibi sorular soruluyor ve ben de sadece durumu açıklığa kavuşturmak istiyorum” diyen Martha Stewart yıllar içinde yaptırdığı işlemlerin listesini bile tutamamaya başlamış.

Martha Stewart 81 yaşında ünlü dergiye mayolu poz verip bunu yapan en yaşlı insan olarak tarihe geçmişti

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Ünlü sunucu “Yaşımı düşünmüyorum ama gerçekten hiç yaşlanmış görünmek de istemiyorum” diyor.

Stewart 2 yıl önce dünyanın en ünlü dergilerinden Sports Illustrated için bir kapak pozu vermiş ve böylece tarihe geçmişti.

SIFIRDAN ZİRVEYE YÜKSELİŞ

Martha Stewart ABD’nin ilk kadın milyarderi olmayı başarmış bir isim. ABD’nin yaşam gurusu olarak bilinen iş kadını ve televizyon programcısı Martha Stewart daha 10 yaşındayken Mickey Mantle, Yogi Berra ve Gil McDougald gibi o dönemin ünlü sporcularının çocuklarına bakarak para kazanıyordu.

Sonra modellik yapmaya başladı ve 15 yaşında ilk televizyon reklamında oynadı. Buna üniversite döneminde de devam edecekti.

Martha Stewart ekran yüzü olmaya başladığı (solda) ve hapisten çıktığı dönemde...

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Stewart annesinden yemek yapmayı ve dikiş dikmeyi öğrenmişti. Dedesinin evinde kaldıkça da konserve yapmanın inceliklerini kavrayacak, babasından bahçe işleri yapmayı öğrenecekti.

Ünlü sunucu üniversiteden sonra hiç böyle bir kariyer düşünmese de borsacı olmuştu. Evlenip anne olduktan sonra borsa kariyerini bırakan Martha Stewart eşiyle birlikte eski bir çiftlik evi aldılar ve restore ederek oraya taşındılar.





AİLE MİRASINI PARAYA ÇEVİRDİ

Bu evde ailesinden aldığı mirası değerlendirmeye karar veren Martha Stewart geçmişte modellik yaptığı için kurduğu bağlantıları kullanarak kendi adını taşıyan bir yemek programı sunmaya başladı.

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Yemek programı giderek büyüdü, bahçe bakımından akla gelecek tüm yaşam pratiklerine uzanan bir çizgiye geldi. Çok çalışkan olan yıldız isim bir yandan da kitaplar yazdı ve hiç durmadan üretti.

Neredeyse tüm ömrünü çalışarak geçirmesi belki de 83 yaşındaki yıldız ismin en büyük sırrı...

2001 yılında vergi kanunlarını çiğnediği için hapse girdi, hapisten çıkınca çalışmaya kaldığı yerden devam etti.

Martha Stewart’ın 2025 yılı itibarıyla kişisel serveti 400 milyon dolar.