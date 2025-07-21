10 yaş genç kocasıyla mutluluktan uçuyor... 'Bu hayatta kazanan ben oldum'... Yeni yaşına böyle girdi!

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Belki yazan kişi bile bu satırların bugünkü mutlu yuvanın temellerini atacağının farkında değildi... Ama tam da öyle oldu...

Sosyal medya üzerinden yazılan bir mesaj sayesinde görüşmeye başladılar. Önceleri olayın kadın tarafı "Bu adam benden 10 yaş küçük" diyerek biraz çekinse de ilişkileri giderek gelişti.

Sonunda da gösterişli ve günlerce, gecelerce süren bir dizi düğünle evlendiler. Bir kızları dünyaya geldi...

Şimdi de ünlü yıldız, kocası ve kızıyla birlikte mutluluktan uçarak yeni yaşına girdi...

43 YAŞINA MUTLULUKTAN UÇARAK GİRDİ

Bu anlattığımız gösteri dünyasının en mutlu çiftlerinden biri olan Priyanka Chopra ile Nick Jonas'ın hikayesi...

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Jonas'ın Twitter üzerinden Chopra'ya attığı "Ortak arkadaşlarımızın söylediğine göre tanışmamız gerek" mesajıyla başlayan birliktelik, mutlu yuvanın temellerini attı. Taşıyıcı anne yöntemiyle doğan kızları Malti Marie ile de mutluluklarını ikiye katlandı.

İlişkinin başında Nick Jonas, kendisinden 10 yaş küçük olduğu için çekinceli davranan Chopra da çekirdek ailesiyle birlikte 43 yaşına girdi.

AİLE TATİLİNE ÇIKTILAR

2018 yılında hem Chopra'nın ülkesi Hindistan'da oranın geleneklerine uygun olarak hem de ABD'de evlenen çift, bu önemli kutlama için tatile çıktı.

Priyanka Chopra da 43'üncü yaşını kutladığı o tatilde çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Her ne kadar nereye gittiklerini belirtmese de görüntülere bakılırsa Chopra ile Jonas, tropikal bir bölgeyi tercih etti.

Priyanka Chopra, kutlamalarda çekilen pozlarını "Hayatta kazandığını" belirterek paylaştı.

Ardından da "Minnettarım. Doğum günü dilekleriniz, mesajlarınız ve aramalarınız için teşekkürler. Kalbim dopdolu" diyerek sürdürdü.

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Güzel oyuncu, kocası Nick Jonas ve kızları Malti Marie ile birlikte çıktıkları bu doğum günü tatilinin bittiğini de yine bir dizi fotoğraf paylaşarak duyurdu. Chopra "Rüya... Hoşça kal bütün zamanların en iyi yaz tatili" diye yazdı. Onun bu paylaşımlarına da takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.





HER ŞEY NICK'İN MESAJIYLA BAŞLADI

Aslına bakılırsa Hint asıllı İngiliz oyuncu Priyanka Chopra ile kardeşleriyle birlikte kurduğu Jonas Brothers adlı müzik grubuyla ünlenen Nick Jonas'ın filmlere yaraşır bir aşk ve evlilik öyküsü var.

Priyanka Chopra ile Nick Jonas, bugün gösteri dünyasının en mutlu çiftlerinden biri olarak biliniyor. Bunun temellerini atan da Nick'in Priyanka'ya gönderdiği sosyal medya mesajı.

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2016 yılında Chopra'ya; Twitter üzerinden "Ortak arkadaşlarımızın söylediğine göre seninle tanışmamız gerek" mesajını attı. Yazışmalar bir sonraki yıla kadar sürdü.

Aslında Chopra, kendisinden 10 yaş daha genç olan Nick ile tanışmaya çekiniyor olsa da sonunda tanıştılar. Tanışmalarından bir yıl sonra onlar artık sevgili olmuştu.

Nick Jonas ne kadar romantik biri olduğunu Priyanka Chopra'ya onun doğum gününde evlilik teklif ederek bir kez daha gösterdi.

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Fazla vakit geçirmeden de aynı yıl Hindistan ve ABD'de düzenlenen bir dizi törenle evlendiler. Özellikle de Chopra'nın aile köklerinin geldiği Hindistan'da düzenlenen törenler Bollywood filmlerini andıran rengarenk atmosferiyle dünya medyasının da büyük ilgisini çekti.

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'AŞKIM BİR DEV DALGA GİBİ'

Başlarda kendisinden genç olduğu için ilişkiye girmeye çekindiği Nick Jona ile evlenerek de ne kadar iyi bir adım attığını saklamıyor Priyanka Chopra.

Anılarını kaleme aldığı Unfinished (Bitmemiş) adlı kitabında kocası hakkında "Benim ayaklarımı yerden kesti" diyerek aşkının büyüklüğünü ifade etti Chopra.

Sonra da şöyle sürdürdü: " Onunla flört etmeye başladığımızda sanki durdurulamaz dev bir dalgaya kapılmış gibi hissettim."

Chopra, aradan geçen 5 yıla rağmen hala kocasının kendisine önünde diz çöküp evlenme teklif ettiği ana inanamadığını da saklamıyor.

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Bu gösterişli düğün törenlerinin ve büyük aşkın sonucu olarak çift 2022 yılında Malti Marie adını verdikleri bir kız bebek sahibi oldu.

Chopra, yıllar önce annesinin önerisiyle yumurtalarını dondurmuştu. Annesinin çocuk doğurmakta gecikmemesi konusundaki ısrarlarına da "Çocuğunu doğuracağım adam henüz karşıma çıkmadı" diyerek yanıt vermişti.

Ama sonra Priyanka ve Nick, dondurulmuş yumurtalar ve bir taşıyıcı anne aracılığıyla kızlarına kavuştu.

Malti Marie, doğar doğmaz neredeyse iki ay yoğun bakımda tedavi altında kaldı ancak sonunda sağlığına kavuştu, anne ve babasıyla evinin yolunu tuttu. O şimdi anne ve babası başta olmak üzere bütün ailesine mutluluk veren bir kız çocuğu.