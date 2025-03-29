10 gün 10 gece evlilik yıl dönümü kutlaması: Kocamın gözünden ben!

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"Davul bile dengi dengine çalmış", dünya çapında tanınmış iki ailenin çocukları birbirlerini bulmuştu.

Sonunda aylarca konuşulan bir düğünle evlendiler. Köprülerin altından çok sular akıp gitti.

Genellikle yeni yapılan evliliklerin ardından birçok ailenin yaşadığı sorunları onlar da yaşadı. Damadın, ailesiyle arası açıldı. Ama sonunda işleri yoluna koydular.

Düğünün üzerinden üç yıl geçti. Genç çift, şimdi bu önemli yıl dönümü için geri sayım yapıyor. Ama görünüşe göre kutlamalar erken başladı.

Zaten epeydir hayatlarının her anında yaşadıkları aşkı sık sık sosyal medyadan da gözler önüne seren çift bu türden paylaşımlarını da artırdı.

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KİMSE İNANMAMIŞTI AMA ONLAR GERÇEKTEN EVLENDİ

Öyküsünü kısaca anlattığımız bu ünlü çift, Brooklyn Beckham ile Nicola Peltz Beckham.

2022'de gelinin milyarder babasının Florida'daki okyanus manzaralı malikanesinde evlenen Nicola ile Brooklyn, 9 Nisan'da hayatlarının en önemli gününün yıl dönümünü kutlayacaklar.

Ama görünüşe göre onlar kutlamalara epey erken başladı. Her ikisi de sosyal medya hesaplarından evliliklerinin, aralarındaki aşkı eksiltmediğini gözler önüne seren paylaşımlar yapıyor.

Nicola ve Brooklyn, geçtiğimiz hafta birlikte çıktıkları bir gezintide at binerken çekilen pozlarını paylaşmışlardı. Takipçilerinden beğeni üstüne beğeni alan çift, aşk gösterisini de sürdürüyor.

Son olarak Nicola Peltz, kocası Brooklyn tarafından çekilen yatak pozlarına Instagram sayfasında yer verdi.

BİR DÖNEM FOTOĞRAFÇILIĞA MERAK SARMIŞTI: Bir dönem fotoğrafçılığa merak saran ve setlerde görev yapan Brooklyn, güzel karısının pozları için de büyük bir özen gösterdi. Nicola Peltz'in bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.





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Nicola'nın kocası Brooklyn tarafından çekilen pozlarına takipçilerinden çok sayıda beğeni geldi.

Victoria ve David Beckham çiftinin dört çocuğunun en büyüğü olan Brooklyn ile ABD'li milyarder iş insanı Nelson Peltz'in oyuncu kızı Nicola, 9 Nisan 2022 günü evlendi.

Düğünlerine spor, sanat ve sosyete dünyasının çok sayıda ünlüsü de davetliydi. Düğün gösterişli olmasına gösterişliydi ama sonradan bazı tatsız gelişmeler de yaşandı.

Hatta bunlar dünya magazin basınının gündeminde çok uzun süre kaldı.

Düğünün ardından iki genç birbirlerinin soyadını aldı. Brooklyn kendi Beckham soyadına karısının soyadı olan Peltz'i ekledi. Nicola da kendi Peltz soyadına kocasının Beckham soyadını.

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O dönemde konuşulanlara göre bu durum David ve Victoria Beckham'ın hiç hoşuna gitmedi. Ama elbette engelleyecek hiçbir adım atmadılar.

KENDİ AİLESİNİ BİR KENARA İTİP KARISININ AİLESİYLE YAKINLAŞTI

Diğer yanda yeni evlenen Brooklyn ile ünlü anne ve babasının yaşadığı sorunlar bununla sınırlı kalmadı.



Victoria ile gelini Nicola arasına bir gelinlik sorunu girdi.



İddialara göre artık moda dünyasının sayılı isimlerinden biri olan Victoria, gelinliği dikmeye söz vermişti. Fakat son anda bundan vazgeçince geliniyle arası açıldı.

Bu sürecin sonunda Brooklyn, kendi ailesinden uzaklaşıp karısının ailesiyle yakınlaştı. O dönemde "Karımın mutluluğu hayatımın önceliği" diyerek uzaktan ailesine meydan bile okudu.

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BECKHAM ÇİFTİ SESSİZ KALDI VE OĞULLARINI GERİ KAZANDI

Ancak Victoria ve David Beckham, her zamanki gibi sessiz duruşlarını koruyup çocuklarının verdiği kararlara kendilerinin hoşuna gitmese bile saygı göstereceklerini söyledi.

Bir ara David Beckham'ın "Aile içindeki kirli çamaşırları ortaya sermeyin" diyerek oğlunu ve karısını uyardığı bile konuşuldu.

Sonunda ne yaptılar ne ettiler Victoria ile David oğullarıyla barışmayı başardı, aile yeniden bir araya geldi.

Son dönemde yine eskisi gibi birbirlerine kenetlenmiş bir şekilde hayatlarını sürdürüyorlar.