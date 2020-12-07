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Haber Giriş: 07.12.2020 - 08:19 | Son Güncelleme:

10 ay önce 10 ay sonra

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10 ay önce 10 ay sonra
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Saadet Işıl Aksoy’un kızı Marisa Gülcan ve köpeği Kaju ile 10 ay arayla verdiği poz çok beğenildi.

2014 yılında Pamir Kıraner ile evlenen oyuncu Saadet Işıl Aksoy, geçtiğimiz şubat ayına kızı Marisa Gülcan’ı dünyaya getirdi.

10 ay önce 10 ay sonra

Ailesiyle birlikte Amerika’da yaşayan Aksoy, kızı ve köpeği Kaju ile 10 ay arayla benzer kareleri sosyal medya hesabında paylaştı. Aksoy’un bu paylaşımı takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
10 ay önce 10 ay sonra


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