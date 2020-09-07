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1 günde 442 bin TL... Nusret'ten Lübnan için rekor ciro
NUSR-ET, Beyrut’ta meydana gelen talihsiz patlamanın ardından Lübnan halkına destek olmak amacıyla “Biz Bir Aileyiz” sloganıyla uluslararası bir yardım kampanyası başlattı.
Türk Kızılay işbirliğiyle başlatılan yardım kampanyasına Etiler Nusr-Et şubesinin 5 Eylül’de elde edilen tüm gelirleri bağışlandı. Restoranın sahibi Nusret Gökçe, bir günde yaptıkları 442 bin 761 TL’lik ciroyu Lübnan halkına destek için bağışladıklarını, ayrıca bu zamana kadar yaptıkları rekor ciro olduğunu söyledi.
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