1 ay içinde yaklaşık 11 kilo aldım! “Bayi Toplantısı” oyuncuları anlattı

◊ Filmin çıkış hikayesinden başlayabilir miyiz? Neden ‘Bayi Toplantısı’?

İbrahim Büyükak: Benim babam beyaz eşyacı. O dünyayla çok haşır neşir olduğum için bir sürü hikaye duydum. ‘Bayi toplantısı’ denilince bazı fikirler canlanıyor kafalarda ama benim filmim suç komedisi üzerine kurulu. Filmi ilk yapmak istediğimde babamın arkadaşlarıyla konuşmak istedim. Ama 10’uncu dakikadan sonra konuşmayı kestim ve “Filmi böyle yapmamalıyım” dedim.

◊ Neden?

İbrahim Büyükak: Hikayeleri duyunca çocukluğumdan, gençliğimden soğudum çünkü! (Gülüyor) Filmde anlattığım, benim 3-4 senedir aklımda olan bir hikayeydi. Hatta Necati Akpınar’la paylaşmıştım, çok beğenmiş, “Süper bir hikaye olur” demişti. Sonrasında “Yol Arkadaşım” serisi araya girdi. O bitince “Bayi Toplantısı”nı hayata geçirdim.

◊ Yazım süreci nasıl geçti?

İbrahim Büyükak: Ana karakterler olan üç erkeğin hikayelerini ayrı ayrı yazdım. Yani önce Onur’un (Buldu) hikayesini, sonra kendi hikayemi, son olarak da Doğu’nun (Demirkol) hikayesini kaleme aldım. O kadar güzel karakterler ki, ayrı ayrı birer film olurdu aslında. Hepsi ailevi problemleri olan ve bunları bir türlü çözemeyen insanlar. Biri eşiyle problemli, diğerinin çocuğu olmuyor, biri de zorla evlendiriliyor. Sonra üçünün bir arada olmasına karar verdim.



HAYALLERİMİN ÇOK

ÖTESİNDE BİR İŞ

◊ Oyuncu kadrosunu neye göre oluşturdunuz?

İbrahim Büyükak: Önce Doğu’yla, sonra Onur ve Büşra’yla (Pekin) görüştüm. Onlar da bu hikayenin içerisinde olmak istedi. Bu benim için büyük bir şans. Ne kadar iyi bir sisteminiz olursa olsun, iyi bir futbolcu kadronuz olmadan iyi oynayamıyorsunuz. Çok iyi komedyenlerle çalışma imkanı buldum. O yüzden kendimi şanslı hissediyorum. Hayallerimin çok ötesinde bir iş çıktı.

◊ Filmdeki karakterler günlük hayatta karşılaştığımız insanlar mı, yoksa sizin hayal ürününüz mü?

İbrahim Büyükak: Yazdığım her hikayenin gerçeklik payı olsun isterim. Hikayeyi yazarken ne kadar uçarsanız uçun, bir yandan da o gerçeklik çukurunu seyirciye gösterirseniz seyirci de sizinle uçmaya hazır olur.

“KÜÇÜK ESNAF”IN

DEVAMINI

ÇEKMEMİ İSTİYORLAR

◊ Sizleri bu filmde yer almaya ikna eden şey ne oldu?

Onur Buldu: Ben elimde olan yazılı metne bakarım. Herkes kötü film yapabilir. Önce İbrahim’in diğer filmlerini izledim. “Küçük Esnaf” bence “Yol Arkadaşım”dan daha iyi bir senaryoydu. İlk filmi güven kazanana kadar zaman geçer ya prodüksiyon anlamında... Keşke onu şimdi yazsaydın.

İbrahim Büyükak: Aslında şu an “Küçük Esnaf”ın devamını çekmemi istiyorlar. Necati Abi de söyledi bunu.

Büşra Pekin: İbo hikayesiyle bizi tavladı. Karakterleri o kadar güzel kurgulamış ki... Anadolu’dan gelen o üç beyaz eşyacı arkadaş. Onların nereden geldiğini bildiğimiz zaman, o akış içerisinde yaptıkları her şeyi çok seviyor ve gülüyoruz.

İbrahim Büyükak: Filmdeki karakterler gerçekten çok iddialı. Hikayedeki en naif karakter benim. Çünkü bir tane denge unsuru olması gerekiyor. Yoksa film “Bayi Toplantısı” değil, “Deli Toplantısı” olurdu.

Onur Buldu: Bu filmde karakterler komik ama asıl düştükleri durumlar o kadar komik ki, senin bir şey sarf etmene gerek kalmıyor. Senaryoyu seslendirmeye başlayınca zaten komik oluyor. Eskiden Zeki-Metin Kabare’yi banttan dinlerdik. Dolmuşta bile kahkahalarla gülerdik. Bu senaryoyu okuduğumda da onu hissettim.





BÜŞRA SETTE KARAVANININ

KAPISINI KİLİTLİYORDU

◊ Erkek egemen bir komedi filminde oynamanın zorluklarını yaşadınız mı?

Büşra Pekin: Hepsi çok sevdiğim yetenekli arkadaşlarım. Hem karakterleri hem de performansları müthiş. O yüzden zorluk yaşamadım. Aksine bana prensesler gibi baktılar.

İbrahim Büyükak: Arada görüyorduk, karavanın kapısını falan kilitliyordu ne olur ne olmaz diye. (Gülüyor) Açıkçası o karavandaki kilit sesi bizi biraz burktu. İnançsızlık, bu ekibe olan önyargı bizi üzdü. (Gülüyorlar)

Kadın komedyenlere karşı bir önyargı var. “Kadın komedyenlerin güldürmesi daha zor” deniyor. Katılıyor musunuz?

İbrahim Büyükak: Ben katılmıyorum. Doğru hikaye, doğru karakter, doğru oyuncu; bu üç unsur bir araya geldiğinde herkes güldürür.

Büşra Pekin: Ezbere bir cümle gibi geliyor bana da. Kadın komedyenler çok güzel işler yapıyor. Erkeğin anlatabileceği hikaye biraz daha fazla ama bu kadın komedyenlerin güldürmediği anlamına gelmiyor.

İbrahim Büyükak: Kadınların da komik duruma düştüğü hikayeler var. Bu ülkede yıllarca Yılmaz Erdoğan-Demet Akbağ işbirliğine güldük. Yasemin Yalçın’a da öyle. Aynı şekilde Gupse Özay’ın son filmine bakın. Dediğim gibi doğru hikaye, doğru karakter, doğru oyuncu olması güldürmek için yeterli.

FİLMDEKİ ROLÜM İÇİN

1 AYDA 11 KİLO ALDIM

Onur Bey filmde kel ve göbekli bir adam olarak seyirci karşısına çıkacaksınız. Karakter için nasıl bir hazırlık süreci geçirdiniz?

Onur Buldu: 1 ay içinde yaklaşık 11 kilo aldım.

Nasıl şişmanladınız?

Onur Buldu: Kötü beslenerek. Cipsler, yağlı yiyecekler yedim. Geceleri yatmadan hemen önce yiyordum. Biraz da nefesle göbeğimi destekledim, oldu. Ama her gün sette saçımın kazınması zordu. Akşama doğru saç tekrardan çıkıyordu. Bağırta bağırta kesiyorduk. (Gülüyor)

◊ Aldığınız kiloları geri verebildiniz mi çekimlerden sonra peki?

Onur Buldu: 4 kilo kaldı. Yavaş yavaş...

DİJİTAL PLATFORMLARDA

DAHA CESUR İŞLER VAR

◊ Son yıllarda dijital platformlar çok öne çıktı. Sizin düşünceleriniz neler?

Büşra Pekin: Dijital platformları seviyorum. Yapılan projeleri de çok özenli ve yeni nesil buluyorum. Elbette İbrahim Büyükak yazarsa, orada da olmayı isterim. (Gülüyor)

Onur Buldu: Seçeneğin çoğalması bizim için büyük avantaj. Dijitalde daha cesur, daha özenilmiş işler görebiliyoruz. Bence hepimiz için bir nefes alanı olacak.

İbrahim Büyükak: Dijitali çok seviyorum. Hepimizin hayatında şu başladı; “Şu diziyi izledin mi?” Bu gösteriyor ki ilgi ve alaka oraya kayıyor. İyi senaristler, iyi yönetmenler dijitale dizi yapmaya başladılar.

◊ Dijital platformların sinemayı olumsuz etkileyeceğine inanıyor musunuz?

İbrahim Büyükak: Sinema varken televizyon çıktığında “Televizyon sinemaya bitiriyor mu” tartışmaları olmuştu. Şimdi de bu soru soruluyor. Ama ben dijitalin sinemayı bitireceğine inanmıyorum. İnsanların sosyalleşmeye de ihtiyacı var.

Onur Buldu: Sinema salonlarının lüksünü evde yakalayamayacağımız için bitmesi gibi bir durum söz konusu değil. Orası bambaşka bir şey.

GÜZEL

BİR İŞ YAPTIK

TAKDİR SEYİRCİNİN

◊ Hedeflediğiniz bir gişe rakamı var mı?

İbrahim Büyükak: 83 milyon! Herkes bir kere gider herhalde. (Gülüyor) Şaka bir yana, elbette gişe hedefimiz var ama bunu çok ciddiye almak da hiç ciddiye almamak da doğru değil. Ortasını bulmak lazım. İyi bir iş yaptığında karşılık bulduğunu her zaman gördüm. Bu filmde de rakamı seyirci belirleyecek ama şimdi bir rakam söyleyip şansını bozmayalım.

Onur Buldu: İbrahim üç tane film yaptı. Hepsinde bir gişe oranı var. Bunda da yakın bir rakam bekliyoruz.

Büşra Pekin: Evet, net bir rakam vermek doğru olmaz. Güzel bir iş yaptık. Takdir seyircinin...

HALAYSIZ

DÜĞÜN MÜ OLUR

O GÖBEK ATILACAK!

◊ 2020’de sürpriz projeleriniz olacak mı?

Büşra Pekin: Şu an önümde çok güzel bir “Bayi Toplantısı” var. Ekstrelere gitmeyi düşünüyorum. (Gülüyor) Benim reklam filmim devam ediyor. Bu yaz çekilecek bir sinema filmi için de toplantı halindeyiz.

Onur Buldu: Ben evleniyorum, onun heyecanı var. Ama daha damatlığı almadığım için olayın içine giremedim. (Gülüyor)

İbrahim Büyükak: Onur bu yola çıkan her arkadaşım gibi sade bir şey olsun istiyor. “Bırak sadeyi, gel düğünde bir sahne kuralım, Oğuzhan’la ben sahneye çıkarız” dedim. Halaysız düğün mü olur? O göbek atılacak.

BU FİLMİN DEVAMI

DAHA KOMİK OLUR

◊ Bu ekipten ikinci bir film gelir mi?

İbrahim Büyükak: Ben çok istiyorum. Seyirci o coşkuyu, o isteği gösterirse olur. Bu ekiple çalışmak çok keyifli. Bu filmin devamı daha komik olur. Çünkü karakterleri tanıtmaya ihtiyacımız yok. Bütün karakterleri bir yerden alıp bir yere götürebiliriz.

CEM ABİ’NİN ZAMANINDA

YAŞIYOR OLMAK BİLE HEDİYE

◊ Komedi denilince akla ilk gelen isimlerden birisi Cem Yılmaz. Ancak son iki filminde gişede başarılı olamadı, bunu neye bağlıyorsunuz?

İbrahim Büyükak: Cem Abi yepyeni bir şey denedi. Dolayısıyla onun da inanılmaz bir gişe beklentisi olduğunu sanmıyorum. Sonuçta Türkiye’nin en önemli komedyenlerinden biri. “Şampiyon” filminde bir söz vardı; “Şampiyon olmak bir gün kaybedeceğini bile bile koşmaya devam etmektir”. Bu bütün sinemacılar için geçerli. Bu bir yolculuktur. Cem Yılmaz’ın zamanında yaşıyor olmamız bile bize bir hediye.

◊ İbrahim Bey sizi hep kendi yazdığınız filmlerde görüyoruz. Bunun özel bir nedeni var mı?

İbrahim Büyükak: Başka filmde oynamam demiyorum ama kendim bir şey üretiyorum ve etrafımda “Hadi bu filmi yapalım” diyen bir arkadaş grubum var. Bu gitgide de büyüyor. Çok değmediği sürece başka filmlerde oynamayı düşünmüyorum.

Onur Buldu: İbrahim kendi filmlerinin dilini buldu. Bundan sonrası daha olgun bir yere doğru gidecek. İlgiyi dağıtmak çok mantıklı olmayabilir.