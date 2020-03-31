MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin Haberleri#EvdeKal#MüzikleKal Levent Yüksel ‘Evde Kal’ çağrısını şarkılarıyla yapacak
GeriMagazin #EvdeKal#MüzikleKal Levent Yüksel ‘Evde Kal’ çağrısını şarkılarıyla yapacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 31.03.2020 - 22:08,Son Güncelleme:/

#EvdeKal#MüzikleKal Levent Yüksel ‘Evde Kal’ çağrısını şarkılarıyla yapacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Levent Yüksel, Demirören Medya’nın düzenlediği ‘#EvdeKal#MüzikleKal’ kampanyasına katıldı. Yüksel, 1 Nisan’da vereceği mini konserle hayranlarıyla buluşacak.

Demirören Medya’nın Koronavirüs (Covid-19) salgınını önleme mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla düzenlediği ‘#EvdeKal#MüzikleKal’ projesi, Türkiye’yi müzikle buluşturarak moral vermeye devam ediyor. 

Ev konserlerinin konuğu bu kez Levent Yüksel olacak. 1 Nisan Çarşamba günü 21.05’te @lvntyksl Instagram hesabından canlı yayınla mini bir konser verecek olan Levent Yüksel, sevilen şarkılarını seslendirecek. 

‘#EvdeKal#MüzikleKal’ projesine Demirören Medya’nın tüm dijital platformları ve sosyal medya kanallarından destek verilerek devam edecek.

#EvdeKal#MüzikleKal Levent Yüksel ‘Evde Kal’ çağrısını şarkılarıyla yapacak


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle