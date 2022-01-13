Macar Gulaş Tarifi

Dana kuşbaşı eti iri olarak doğrayın.Patatesleri iyice yıkayın.Soğan ve sarımsağı yemeklik, mantarları da iri iri doğrayın.Arçelik Gurme Şef™ Çok Amaçlı Pişirici içerisinde tereyağı ve sıvı yağı alıp kızdırın.Doğranmış soğan ve sarımsakları 2-3 dakika yağda çevirdikten sonra tüm baharatları ekleyin ve karıştırın.Ardından kuşbaşı doğradığınız etleri ilave edip etler suyunu çekene kadar Arçelik Gurme Şef™ Çok Amaçlı Pişirici’de kavurun ve suyunu ekleyin.Küçük bir kasede, unu ve yemeğinizden 1 kepçe suyu alıp pürüzsüz bir hale gelene kadar karıştırın ve yavaş yavaş Arçelik Gurme Şef™ Çok Amaçlı Pişirici içerisine ekleyin.Patates, havuç, mantar ve defne yapraklarını da ilave edip Arçelik Gurme Şef™ Çok Amaçlı Pişirici’yi yahni moduna getirin kapağını kapatın ve etler yumuşayana kadar pişirin.Servis tabağınıza aldığınız gulaş yemeğinizin üzerine maydanoz serpip servis edebilirsiniz.Afiyet olsun!