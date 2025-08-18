Limp Bizkit, 14 yıl sonra İstanbul'da konser verdi

Haberin Devamı

iTicket Production ve TemaCC ortaklığıyla gerçekleştirilen konserde grup, "My Way", "Nookie", "Behind Blue Eyes" ve "Break Stuff"un arasında olduğu popüler şarkılarını seslendirdi. Şarkılara, dinleyiciler de eşlik etti.

“İSTANBUL'U ÇOK SEVDİM”

Konserde ayrıca grubun vokalisti Fred Durst, izleyicilerden birisini seçerek, birlikte "Full Nelson" parçasını söyledi.

Durst, konserde, "Bize bir daha İstanbul'a gidemeyeceğimizi söylemişlerdi ama buradayız. İstanbul'u çok sevdim. İnsanları ve yemekleri harika." ifadelerini kullandı.

Yoğun ilginin olduğu konser, yaklaşık bir buçuk saat sürdü.