Ziyafetten nefaset doğar

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Yılın son günü kurduğumuz sofrada aile ve arkadaşlarla paylaştığımız her bir tabağı en üst düzeye çıkarmak için birkaç hafta önceden kafamda planlar yapmaya başlarım. “Artmazsa yetmez” der hep annem. Bu düsturla büyümüş biri olarak gündelik yemeklerimi bile küçük ölçüde yapamadığım için yılbaşı sofrasının ertesinde ‘kalan yemekleri ne yapacağız’ sorunum, yıllar içinde, kendiliğinden bazı tariflere dönüştü. Artmazsa yetmez ama artanlar da atılmazdı çünkü... Şimdinin sürdürülebilirliği, geçmişte ‘nimete saygı’ idi...

Böyle çeşit ve miktar olarak fazla yemek pişirmeye birkaç gün önceden başladığım için öncelikle saklama koşullarına dikkat ederim. Ön pişirme yapıp o gün birleştireceğim ürünleri de tam pişirdiğim kimi zeytinyağlılarımı da hızla soğutup ağzı çok iyi kapanan -ve mümkünse cam- saklama kaplarında buzdolabında bekletirim. Pişmiş yiyeceklerin ömrü, sıcağa ne kadar az maruz kalırlarsa o kadar uzun olur. Aynı kural yeni yıl sofrasını toplarken de geçerli. Sohbetin rehavetine kapılıp yemekleri gece boyunca masada bırakmayın. Tabii ki hâlâ atıştırılmakta olan ve bitecek gibi tabaklar kalabilir ama ana yemek için yaptığınız eti mutlaka hemen dolaba kaldırın. Pişmiş yiyecekler buzdolabında birkaç gün dayanır. Birkaç gün içinde yiyemeyecekseniz ertesi gün mutlaka uygun porsiyonlara bölüp buzluğa atın.

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Geçen yılbaşı beef Wellington yapmıştım ve çok büyük bölümü arttı. Dilim dilim kesip 3 kişilik paketler halinde dondurdum ve bu sayede birkaç kez daha çekirdek ailemiz için özel sofralar kurabildim.

Hindi veya tavuk yapıyorsanız kalan miktara göre ya sonrası için dondurun veya ertesi gün yemek için sandviç

ya da basit bir güveç yaparak değerlendirin. Tencerede biraz soğan kavurup domates sosuyla baz hazırlayın, içine etleri didikleyin, kalan sebzeleri de katın, gerekiyorsa biraz kaynar su ekleyip kısık ateşte tıkırdatıp yepyeni bir yemeğe dönüştürün. Etin sosundan kalanı ekleyebilirsiniz, yoksa dilediğiniz gibi baharatlandırmayı unutmayın.

Tavuk ya da hindi tencere yemeği yapacak kadar çok değilse sandviç olur, o halde mayonezli mezelerden artakalanları ekmeğin içine sürün. Ertesi gün uyandığınızda güzel bir kahvaltı hazırlamak isterseniz geceden kalan şarküteri tabağını, kızarmış/haşlanmış patatesleri frittata’ya çevirin. 5-6 yumurtayı çırpın ve tüm malzemeyi içine katıp fırına girebilen bir tavada omlet gibi pişirin. Kalın olduğu için çeviremeyeceksiniz, üzerinin pişmesi için (dilerseniz geceden kalan peynirleri de üzerine serpip) fırına atın. Üzeri 5-6 dakikada pişecektir.

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Zencefilli bisküvi ve kurabiyeleri hava almayan kaplarda saklayabilirsiniz ama fazlaysa ve yumuşamaya başlamışsa rondodan geçirip biraz erimiş tereyağı ekleyerek son derece lezzetli bir cheesecake tabanına veya turta kabuğuna dönüştürebilirsiniz.

Hindili/tavuklu pizza

(4-6 kişilik)

NE LAZIM?

◊ Fırından alınmış 2 ekmek hamuru

◊ 4 yemek kaşığı zeytinyağı

◊ Kalan şarküteri ürünleri

◊ 1 soğan

◊ Kalan peynirler, ufalanmış

◊ 300 gram kadar didiklenmiş

hindi ya da tavuk eti

◊ Taze adaçayı yaprağı veya dilediğiniz baharat çeşitleri

NASIL YAPARIM?

◊ Ertesi gün yorgun hissetmiyorsanız kendi pizza hamurunuzu mayalayabilirsiniz ama pratik olsun diye bu kez hazır hamur almanızı öneriyorum.

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◊ Bir tencerede 2 yemek kaşığı yağı ısıtın. Piyazlık doğranmış soğanı ve adaçayı yapraklarını iyice yumuşayana kadar pişirin. Adaçayı yoksa soğan pişince kırmızı toz biber ve kekikle tatlandırabilirsiniz. Ardından tavuk/hindi etini ekleyin ve ara sıra karıştırarak 10 dakika pişirin. Altını kapatmadan önce şarküteri ürünlerini de gelişigüzel parçalayıp katın.

◊ Hamurları iki ayrı tepsiye elinizi zeytinyağıyla yağlayarak yayın.

◊ Üzerine iç malzemesini eşit şekilde yayın. En üste peynir serpip 210 derecede ısıtılmış fırında pişirin.

Sebzeli mac and cheese

(4-6 kişilik)

NE LAZIM?

◊ 1 paket dirsek makarna

◊ 500 ml süt

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◊ 4 yemek kaşığı un

◊ 30 gr tereyağı

◊ 150 gr kalmış karışık peynirler

◊ 1 büyük kâse yemekten artan

tüm pişmiş sebzeler

◊ Yeterince tuz-karabiber

NASIL YAPARIM?

◊ Büyük bir tencerede su kaynatıp makarnayı aldante pişirin.

◊ Bir tavaya un ve tereyağını ekleyin, biraz çevirip sütü ekleyin. Orta ateşte pişirin.

◊ Koyulaşmaya başladığında peyniri ekleyin. Peynirler eriyince altını kapatın. Gerekiyorsa tuz ve dilediğiniz kadar karabiber ekleyin.

◊ Bir fırın kabında peynirli sosla makarnayı karıştırın, sebzeleri de ekleyin ve 180 derece ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin.