Zeytinin kızartması olur mu?

Güncelleme Tarihi:
Çıtır zeytin (4 kişilik)
NE LAZIM?
◊ 300 gr kırma yeşil zeytin
◊ 3 adet taze mozzarella (iç dolgusu için)
◊ 2 su bardağı un
◊ 4 adet yumurta
◊ 2 su bardağı panko
◊ 1 dal kekik
◊ 1 dal biberiye
NASIL YAPARIM?
◊ Kırma yeşil zeytinin çekirdeğini çıkarın.
◊ Mozzarella’yı zeytinin içerisine sığabilecek boyutlarda parçalayın. Bu parçaları hazırladığınız zeytinlere doldurun.
◊ Bir kapta panko, taze kekik ve biberiyeyi karıştırın.
◊ Önce un, sonra yumurta, sonra hazırladığınız panko karışımıyla içi dolgulu zeytinleri paneleyin.
◊ 180 derece derin yağda pankolar altın sarısı olana kadar kızartıp servis yapın.
◊ Bu aşamada damak tadınıza göre tuzu eksikse ekleyebilirsiniz.
Çıtır enginar kalbi (4 kişilik)
NE LAZIM?
◊ 12 adet enginar kalbi
◊ 2 litre sebze suyu
◊ 1 limon
◊ Deniz tuzu
Yeşil aioli sosu için
◊ 3/4 su bardağı zeytinyağı
◊ 30 gr taze baharat karışımı (blanch edilmiş ve suyu alınmış fesleğen, nane, frenksoğanı)
◊ 1 adet ançüez
◊ 1 adet yumurta
◊ 1 tatlı kaşığı hardal
◊ 1 diş sarımsak
◊ 1 yemek kaşığı kırmızı şarap sirkesi
◊ 2 yemek kaşığı limon suyu
◊ Tuz
◊ Karabiber
NASIL YAPARIM?
◊ Kaynayan sebze suyunun içine yarım limon suyu ve 1 tatlı kaşığı deniz tuzunu ilave edip enginarları 10 dakika pişirin.
◊ Buzlu-limonlu suya alıp soğutun.
◊ Suyunu süzdürüp iyice kurutun.
◊ İsteğe göre 4 veya 8’e bölün.
◊ 180 derece derin yağda, rengi kızıl kahveye dönmeye başlayana kadar kızartın.
◊ Kâğıt havluyla enginarların fazla yağını alın ve deniz tuzuyla lezzetlendirin.
◊ Sos için de yağ dışındaki tüm sos malzemelerini blendırla iyice parçalayın.
◊ Yağı yavaş yavaş, mayonez yapar gibi yedirin.
◊ Enginarlarınızı bu yaptığınız yeşil aioli sos ile servis edin.
İsli-kimyonlu çıtır nohut (4 kişilik)
NE LAZIM?
◊ 1 kg iri boy nohut
◊ İsli paprika
◊ Kimyon
◊ Deniz tuzu
◊ Şeker
◊ 4 litre sebze suyu
NASIL YAPARIM?
◊ Nohudu 24 saat suda bekletin.
◊ Sebze suyu, tuz ve şekerle nohudun ön pişirmesini yapın. İyice yumuşasın ama dağılmasın.
◊ Nohutları kurutun.
◊ 180 derecede kabukları çıtır olana kadar kızartın.
◊ Soğumadan hızlıca isli paprika ve toz kimyonla lezzetlendirin.
◊ Bu aşamada damak tadınıza göre tuzu eksikse ekleyin.