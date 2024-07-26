Zeytinin kızartması olur mu?

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Çıtır zeytin (4 kişilik)

NE LAZIM?

◊ 300 gr kırma yeşil zeytin

◊ 3 adet taze mozzarella (iç dolgusu için)

◊ 2 su bardağı un

◊ 4 adet yumurta

◊ 2 su bardağı panko

◊ 1 dal kekik

◊ 1 dal biberiye

NASIL YAPARIM?

◊ Kırma yeşil zeytinin çekirdeğini çıkarın.

◊ Mozzarella’yı zeytinin içerisine sığabilecek boyutlarda parçalayın. Bu parçaları hazırladığınız zeytinlere doldurun.

◊ Bir kapta panko, taze kekik ve biberiyeyi karıştırın.

◊ Önce un, sonra yumurta, sonra hazırladığınız panko karışımıyla içi dolgulu zeytinleri paneleyin.

◊ 180 derece derin yağda pankolar altın sarısı olana kadar kızartıp servis yapın.

◊ Bu aşamada damak tadınıza göre tuzu eksikse ekleyebilirsiniz.

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Çıtır enginar kalbi (4 kişilik)

NE LAZIM?

◊ 12 adet enginar kalbi

◊ 2 litre sebze suyu

◊ 1 limon

◊ Deniz tuzu

Yeşil aioli sosu için

◊ 3/4 su bardağı zeytinyağı

◊ 30 gr taze baharat karışımı (blanch edilmiş ve suyu alınmış fesleğen, nane, frenksoğanı)

◊ 1 adet ançüez

◊ 1 adet yumurta

◊ 1 tatlı kaşığı hardal

◊ 1 diş sarımsak

◊ 1 yemek kaşığı kırmızı şarap sirkesi

◊ 2 yemek kaşığı limon suyu

◊ Tuz

◊ Karabiber

NASIL YAPARIM?

◊ Kaynayan sebze suyunun içine yarım limon suyu ve 1 tatlı kaşığı deniz tuzunu ilave edip enginarları 10 dakika pişirin.

◊ Buzlu-limonlu suya alıp soğutun.

◊ Suyunu süzdürüp iyice kurutun.

◊ İsteğe göre 4 veya 8’e bölün.

◊ 180 derece derin yağda, rengi kızıl kahveye dönmeye başlayana kadar kızartın.

◊ Kâğıt havluyla enginarların fazla yağını alın ve deniz tuzuyla lezzetlendirin.

◊ Sos için de yağ dışındaki tüm sos malzemelerini blendırla iyice parçalayın.

◊ Yağı yavaş yavaş, mayonez yapar gibi yedirin.

◊ Enginarlarınızı bu yaptığınız yeşil aioli sos ile servis edin.

İsli-kimyonlu çıtır nohut (4 kişilik)

NE LAZIM?

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◊ 1 kg iri boy nohut

◊ İsli paprika

◊ Kimyon

◊ Deniz tuzu

◊ Şeker

◊ 4 litre sebze suyu

NASIL YAPARIM?

◊ Nohudu 24 saat suda bekletin.

◊ Sebze suyu, tuz ve şekerle nohudun ön pişirmesini yapın. İyice yumuşasın ama dağılmasın.

◊ Nohutları kurutun.

◊ 180 derecede kabukları çıtır olana kadar kızartın.

◊ Soğumadan hızlıca isli paprika ve toz kimyonla lezzetlendirin.

◊ Bu aşamada damak tadınıza göre tuzu eksikse ekleyin.