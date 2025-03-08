Yumuşacık, gül kokulu

Haberin Devamı

BAKLAVASI KADAR ÜNLÜ

Karaköy Güllüoğlu, İstanbul

Güllaçları her gün taze hazırlanıyor.

1800’lerden beri sadece baklava değil, güllaç konusunda da ustalar. Ramazana özel file bademli, cevizli ve kaymaklı seçenekleri var. Köy sütü ve pancar şekeriyle hazırlanan bu hafif lezzet, Antep fıstığı, file fındık, Hindistan cevizi ve kiraz şekeriyle süsleniyor. Yedi jüri üyesinin favorileri arasında. Porsiyon 240 lira, 1 kilosu 800 lira. (0212) 225 52 82

HEM FISTIKLI HEM CEVİZLİ

Orkide Pastanesi, Gaziantep

Doğa Çitçi “Gaziantep’te güllaç denince akla ilk gelen Orkide Pastanesi özel olarak hazırlattıkları ince güllaç yapraklarıyla fark yaratıyor. Lezzetini Jersey inek sütü ve Isparta’dan gelen gerçek gül suyundan alıyor. Boz iç fıstıklı ve cevizli olmak üzere iki çeşidi var, fıstıklısının tadına diyecek yok” diyor. Zeynep Kakınç, Ebru Baybara Demir ve Kübra Yaman öneriyor. Cevizli iki kişilik 350 lira, fıstıklı 450 lira. (0342) 215 15 00

Haberin Devamı

‘NOSTALJİK BİR TAT’

Hafız Mustafa, İstanbul

Ebru Erberdi Uzun “İncecik güllaç yaprakları, bol sütle ıslatıldıktan sonra arasına iri kıyılmış cevizlerle tamamlanıyor. Cevizin hafif yağlı ve yoğun aroması, güllacın narin dokusuyla birleşerek dengeli ve doyurucu bir tatlı haline geliyor. Hafız Mustafa’nın cevizli güllacı tam anlamıyla nostaljik bir tat” diyor. Deniz Ayrancı’nın da favorisi. Porsiyon 275 lira. (0212) 638 11 87

ŞEKERSİZ SEÇENEĞİ DE VAR

Beyaz Fırın, İstanbul

Murat Bozok, Beyaz Fırın’ın hazırladığı cevizli güllacın favorisi olduğunu söylüyor. Ebru Erberdi Uzun çileğin ekşi-tatlı dengesiyle güllaca ferahlatıcı bir dokunuş kattığını belirtiyor. Ebru Erke’nin listesinde. Şekersiz, hurmayla tatlandırılan laktozsuz seçeneği de mevcut. Porsiyon 300 lira, 800 gr 620 lira. Şekersiz porsiyon 320 lira, 800 gr 690 lira. (0212) 263 70 91

İHTİŞAMLI SUNUM

Kandilli Pastanesi, İstanbul

Kübra Yaman “4 yıldır favorim, şık sunumu ve lezzetiyle öne çıkıyor. Çini kâselerde, gül yapraklarıyla süslenerek özel paketle sunulan sınırlı üretim güllacı iftar sipariş edebilirsiniz. diyor. Ebru Erke ve Ebru Erberdi Uzun’un da listesinde. Porsiyon 650, el yapımı çinili tabakta 6-8 kişilik paket 4.750,(0216) 318 88 88

Haberin Devamı

‘MÜKEMMEL DENGE’

Şekerci Cafer Erol, İstanbul

Senem Bal Ay “Güllaç yapraklarının hafifliği, gül suyunun aroması ve nar taneleriyle sunumu harika”, Zeynep Kakınç ise “Sütle ıslatma kıvamının hem lezzeti hem de dokuyu belirlediğine inanıyorum ve Cafer Erol’da bu mükemmel dengeyi buluyorum” diyor. Porsiyon 230 lira, 1 kg 760 lira. (0216) 337 11 03

‘MANDA SÜTÜYLE HAZIRLANIYOR’

Saray Muhallebicisi, İstanbul

1935’ten beri lezzet geleneğini sürdüren Saray Muhallebicisi’nde güllaçta kullanılan manda sütü kendi çiftliklerinden geliyor. Günlük ve taze üretilen güllaçları, lezzet dengesiyle fark yaratıyor. Murat Bozok “Kaliteli malzemeler ve manda sütüyle hazırlanan nefis bir güllaç sunuyorlar” derken, Ebru Baybara Demir’in de favori adreslerinden biri. Porsiyon 195 lira, 1 kg 800 lira. (0212) 999 28 28

Haberin Devamı

‘PEMBELEŞEN YAPRAKLAR’

Pelit Pastanesi, İstanbul

Sadece ramazanda değil, her zaman bulabilirsiniz güllacı bu mekânda. Ebru Erberdi Uzun “Pelit, güllaca küçük ama etkili bir dokunuş yaparak nar taneleriyle sunuyor. Narın tatlı-ekşi dengesi ferahlık katarken nar suyuyla pembeleşen yapraklar hem görsel hem de lezzet açısından fark yaratıyor” diyor. Kübra Yaman’ın da vazgeçilmez adresi. Porsiyon 340 lira, 1 kg 1.100 lira. (0212) 343 66 46

‘DAHA HAFİF BİR LEZZET’

Köşkeroğlu Baklava, İstanbul

1946’da kurulan mekân başta baklava olmak üzere birçok tatlıyı tadabileceğiniz adreslerden. Doğa Çitçi burası için şöyle diyor: “Kendi çiftliklerinden inek sütünü kullanarak hazırladıkları güllaçta gül suyu eklemeyerek daha hafif bir lezzet sunuyorlar.” Salih Seçkin Sevinç ise güllacın iddialı olduğunu belirterek cevizli seçeneğini öneriyor. Porsiyon 150 lira, 1 kg 1.100 lira. (0212) 249 63 40

Haberin Devamı

İZMİR’DE SEVİLEN ADRES

Sevinç Pastanesi, İzmir

1957’de açılan İzmir’in simge mekânlarından biri Sevinç Pastanesi. Köklü geçmişi ve kaliteli ürünleriyle öne çıkıyor. Deniz Ayrancı, “Burada her ürünü keyifle yiyebilirsiniz, geleneksel tatlılarda oldukça başarılılar. Ramazan ayının vazgeçilmezi güllacı mutlaka denemelisiniz. Malzeme kalitesi ve tazeliğiyle fark yaratıyorlar” yorumunu yapıyor. Porsiyon 235 lira. (0232) 421 75 90