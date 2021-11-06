Yulafın 4 hali!

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YULAFLI ARANCİNİ (12-15 adet)

NE LAZIM?

- 125 gr yulaf ezmesi

- 250 gr karışık mantar

- 1 arpacık soğan

- 400 ml sebze suyu

- 50 ml vegan beyaz şarap

- 1 diş sarımsak

- Vegan peynir (opsiyonel)

- 1 çay kaşığı limon kabuğu

- 80 gr ekmek kırıntısı

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı

- Tuz, karabiber, kekik

- Ayçiçekyağı (kızartmak için)

NASIL YAPARIM?

- Küçük küçük doğranmış soğan, sarımsak ve mantarları tavada zeytinyağıyla pişirin.

- Üzerine sebze suyu ve beyaz şarap ekledikten sonra karışımın içine yulafları da koyun.

- 5 dakika kaynayan lapaya tuz, karabiber, limon kabuğu, kekik ve vegan peyniri de ekleyin.

- Pişip soğuyan lapadan köfteler yapıp ekmek kırıntısına bulayın, derin yağda kızartın.

ÇİLEKLİ KURABİYE



(Şef Sinem Çapraz’dan) (6-8 kişilik)

NE LAZIM?

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- 15-20 çilek

- 1 su bardağı yulaf ezmesi

- 1/2 çay bardağı yulaf kepeği (yoksa yulaf unu da olur)

- 1/2 çay bardağı tahin

- 1 yumurta

- 1 su bardağı ince çekilmiş fındık (Badem, ceviz veya fıstık da olur)

- 8 iri yumuşak hurma (veya 8 kuru kayısı)

- 2 yemek kaşığı bal

- 1 paket vanilya

NASIL YAPARIM?

- Hurmaları 1 saat sıcak suda bekletin. Yumuşayınca küçük küçük doğrayın.

- Çilek hariç tüm malzemelerle bir kaba alıp karıştırın.

- Çilekleri ekleyin, bir kaşık yardımıyla nazikçe karıştırın; çilekler çok parçalanmamalı.

- Bir kaşık yardımıyla fırın tepsisine dizin, 180 derece ısınmış fırında 15-20 dakika pişirin.

YABANMERSİNLİ BAR

(Şef İdil Yazar’dan) (4 kişilik)

Hamuru için;

- 1 bardak yulaf unu

- 1 bardak yulaf

- 2 olgun muz

- 1 tatlı kaşığı kabartma tozu

- 1/4 bardak akçaağaç şurubu

- 1 tatlı kaşığı vanilya özütü

Reçeli için;

- 2 bardak yabanmersini

- 2 yemek kaşığı akçaağaç şurubu

- 2 yemek kaşığı chia tohumu

NASIL YAPARIM?

- Yabanmersinini bir sos tenceresine alın. Tencerenin altını açın, akçaağaç şurubunu ekleyip 5 dakika pişirin.

- Yabanmersini suyunu bırakınca chia tohumunu da ilave edin, biraz daha karıştırıp bir kâseye alın, soğumaya bırakın.

- Hamuru için muzu bir çatal yardımıyla püre haline getirin, içine akçaağaç şurubunu ilave edin.

- Biraz vanilya özütü de ekleyip her şeyi birbirine yedirin.

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- Bu karışıma daha sonra yulaf unu, yulaf ve kabartma tozunu da katın, güzelce harmanlayın.

- Bir fırın kabına yağlı kâğıt serin. Hazırladığınız hamurun üçte ikisini yağlı kâğıdın üzerine alın ve eşit yükseklikte olacak şekilde, kaşığın tersiyle ezerek yerleştirin.

- Reçeli bu hamurun üzerine güzelce yayın. Kalan yulaflı karışımı da reçelin üzerine bırakın, kaşıkla güzelce yayın.

- Önceden ısıtılmış 190 derece alt- üst fanlı çalışan fırında yaklaşık 30 dakika pişirin. 10-15 dakika bekletin.

PÜF NOKTASI

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Piştikten sonra 10-15 dakika kadar hafif ılınması için beklerseniz yulaf barınızı dağılmadan dilimleyebilirsiniz.

İNCİRLİ MUHALLEBİ

(Şef Refika Birgül’den) (1-2 kişilik)

NE LAZIM?

- 4 çorba kaşığı yulaf ezmesi

- 180 ml süt

- 1 çorba kaşığı kakao

- 1 çorba kaşığı bal

- 2 incir

NASIL YAPARIM?

- Kavanoza 4 çorba kaşığı yulaf koyun. Üzerini 1 parmak geçecek kadar (yaklaşık 1 su bardağı) süt ekleyin. Süt yerine isterseniz badem veya Hindistan cevizi sütü, hatta su bile kullanabilirsiniz.

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- Üzerine 1’er çorba kaşığı kakao ve bal ekleyin; ne kadar tatlı seviyorsanız o kadar bal ekleyebilirsiniz. 2 inciri de dilimleyip üzerine ilave edin.

BİR DOKUNUŞ

Bu karışımı 1 gece buzdolabında bekletirseniz tüm lezzetler birbirine daha iyi geçecektir.

ENERJİ VERİR, TOK TUTAR

Elif Nida Zafer, beslenme ve diyet uzmanı



Yüksek besin değeri ve düşük kalorisiyle bilinen yulaf ezmesi, içerdiği liflerle kötü kolesterolü düşürür. Kan şekerini dengeler, tok tutar. Yapısında vücut için gerekli olan vitamin, mineral, lif ve antioksidanları barındırır. Ayrıca içerdiği yüksek antioksidanlar C vitaminiyle daha güçlü çalışarak vücudu güçlendirir ve enerji verir. Bu besini C vitamininden zengin bir meyveyle yiyebilirsiniz. Tadını sevmiyorsanız bir de süt ve muzla pişirmeyi deneyin.