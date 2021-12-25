YÄ±lÄ±n son sofrasÄ± bolca lezzet, biraz da ihtiÅŸam ister...

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KABURGALI FÄ°RÄ°K KEÅžKEK

(4 kiÅŸilik)





NE LAZIM?

â—Š 400 gr firik buÄŸdayÄ±

â—Š 600 gr dana dÃ¶ÅŸ

â—Š 100 gr tereyaÄŸÄ±

â—Š 60 gr krema

â—Š 80 gr Ä°zmir tulumu

â—Š 1 litre su

â—Š 1 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± sumak

â—Š 1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± zeytinyaÄŸÄ±

â—Š 1 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± toz zahter

â—Š 2 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tuz

NASIL YAPARIM?

â—Š Suyu geniÅŸ bir tencereye alÄ±n ve dana dÃ¶ÅŸÃ¼ suya koyup haÅŸlayÄ±n. HaÅŸlanan etleri bir kaba alÄ±n, tiftikleyerek ayÄ±rÄ±n. HaÅŸlanan etten kalan et suyuna da firik buÄŸdayÄ±nÄ± koyun, suyunu Ã§ekene kadar piÅŸirin.

â—Š Suyunu Ã§eken firikleri ocaktan alÄ±n, iÃ§ine tereyaÄŸÄ± ve kremayÄ± ekleyip karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n. ArdÄ±ndan tuz, toz zahter ve sumaÄŸÄ± ilave edin.

â—Š Tulum peynirini de rendeleyip karÄ±ÅŸÄ±mÄ±n iÃ§ine ekleyin, homojen bir kÄ±vam alana kadar karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n. TiftiklenmiÅŸ etleri tavada zeytinyaÄŸÄ±yla hafifÃ§e kavurun. KeÅŸkeÄŸin Ã¼zerine koyarak servis edin.

MÃœCVER

(4 kiÅŸilik)

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NE LAZIM?

â—Š 1/2 kilo kabak

â—Š 5 yumurta

â—Š 100 gr un

â—Š 1 demet Ä±spanak

â—Š 1/2 demet dereotu

â—Š 1/2 demet fesleÄŸen

â—Š 1/2 demet taze soÄŸan

â—Š 1/2 demet reyhan

â—Š 100 gr kaÅŸar peyniri

â—Š 40 gr beyazpeynir

â—Š 40 gr sÃ¼rk peyniri

â—Š 30 gr Erzincan tulumu

â—Š 5 gr sarÄ±msak

â—Š 15 gr pekmez

â—Š Tuz, karabiber, pul biber

â—Š 1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± zeytinyaÄŸÄ±

NASIL YAPARIM?

â—Š YeÅŸillikleri iyice yÄ±kayÄ±p sÃ¼zÃ¼n, ince ince doÄŸrayÄ±n. KabaklarÄ± yÄ±kayÄ±p rendeleyin. ArdÄ±ndan elinizle suyunu sÄ±kÄ±n.

â—Š HazÄ±rlanan malzemeleri derin bir kaba alÄ±n. Ãœzerine sarÄ±msak rendeleyin. Peynirler, baharat Ã§eÅŸitleri, pekmez, yumurta ve unu da ekledikten sonra hepsini karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.

â—Š TavayÄ± Ä±sÄ±tÄ±n, zeytinyaÄŸÄ±nÄ± dÃ¶kÃ¼n ve yaÄŸ Ä±sÄ±ndÄ±ktan sonra harÃ§tan bir kepÃ§e alarak tavada altÄ±nÄ± ve Ã¼stÃ¼nÃ¼ 2-3â€™er dakika kÄ±zartÄ±n. Ä°steÄŸe gÃ¶re yoÄŸurtla ve file badem serperek servis edin.

JAJÄ°

(4 kiÅŸilik)





NE LAZIM?

â—Š 1 su bardaÄŸÄ± aÅŸurelik buÄŸdayÂ

â—Š 3 sivri biber (acÄ± olmasÄ±n)

â—Š 1 bÃ¼yÃ¼k salatalÄ±ÄŸÄ±n kabuÄŸu

â—Š 1 baÄŸ deniz bÃ¶rÃ¼lcesi

â—Š 1/2 demet dereotuÂ

â—Š 15 gr tulum peynirÂ

â—Š 1 Ã§ay bardaÄŸÄ± zeytinyaÄŸÄ±Â

â—Š 1 Ã§orba kaÅŸÄ±ÄŸÄ± pekmez

â—Š 1 diÅŸ sarÄ±msak

â—Š 2 su bardaÄŸÄ± sÃ¼zme yoÄŸurt

â—Š 1 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± karabiber

â—Š 1 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tuz

Ãœzeri iÃ§in;

â—Š KavrulmuÅŸ leblebi ve file Antep fÄ±stÄ±ÄŸÄ±

NASIL YAPARIM?

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â—Š BuÄŸdayÄ± Ã¼zerini kaplayacak kadar suda, yumuÅŸayana kadar, yaklaÅŸÄ±k 15 dakika piÅŸirin.

â—Š Bir baÅŸka tencerede deniz bÃ¶rÃ¼lcelerini kaynar suda 3 dakika haÅŸlayÄ±n. Sudan Ã§Ä±karÄ±nca buzlu soÄŸuk suya alÄ±p ÅŸoklayÄ±n. SÃ¼zÃ¼n, ayÄ±klayÄ±n.

â—Š Sivri biberi kÃ¶zleyip kabuklarÄ±nÄ± soyun.

â—Š SalatalÄ±k kabuklarÄ±nÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k kÃ¼pler halinde doÄŸrayÄ±n.

â—Š Dereotu, deniz bÃ¶rÃ¼lcesi ve kÃ¶zlenmiÅŸ biberi Ã§ok ince olacak ÅŸekilde doÄŸrayÄ±n.

â—Š Bu karÄ±ÅŸÄ±ma rendelenmiÅŸ tulum peynirini katÄ±n.Â Sonra da iÃ§ine buÄŸday, zeytinyaÄŸÄ±, yoÄŸurt, pekmez, ezilmiÅŸ sarÄ±msak, tuz ve karabiberi de ekleyip karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n. Servis tabaÄŸÄ±na alÄ±n, tercihinize baÄŸlÄ± olarak, kavrulmuÅŸ leblebi ve file Antep fÄ±stÄ±ÄŸÄ±yla sÃ¼sleyerek servis edebilirsiniz.

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NAZUKTAN

(4 kiÅŸilik)





NE LAZIM?

â—Š 2 kg bostan patlÄ±can

â—Š 5 kapya biber

â—Š 1 bÃ¼yÃ¼k soÄŸan

â—Š 2 su bardaÄŸÄ± sÃ¼zme yoÄŸurtÂ



â—Š 1/2 Ã§ay bardaÄŸÄ± nar ekÅŸisi

â—Š 2 Ã§orba kaÅŸÄ±ÄŸÄ± limon suyu

â—Š 1 Ã§orba kaÅŸÄ±ÄŸÄ± zerdeÃ§al

â—Š 2 diÅŸ sarÄ±msak

â—Š 1/2 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± karabiber

â—Š 2 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tuz

Sosu iÃ§in;



â—Š 2 kapya biber

â—Š 2 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± su

â—Š 4 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± zeytinyaÄŸÄ±

â—Š 4-5 damla limon suyu

â—ŠTuz ve karabiber

NASIL YAPARIM?

â—Š Sos malzemelerini blenderâ€™da Ã§ekin.

â—Š PatlÄ±can, soÄŸan ve kapya biberi kÃ¶zleyin ve soyun. KÃ¼pler halinde doÄŸrayÄ±n.

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â—Š SÃ¼zme yoÄŸurt, nar ekÅŸisi, limon suyu, ezilmiÅŸ sarÄ±msak, tuz ve baharat Ã§eÅŸitlerini bir kaba alÄ±n, homojen bir kÄ±vam alana kadar Ã§Ä±rpma teliyle karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.

â—Š Sosuyla birlikte servis edin.

Sosu ve yeÅŸillikleriyle tat dengesi iyi harmanlanmÄ±ÅŸ gÃ¼zel bir salata, kolay sanÄ±lan ama hayli Ã¶zen isteyen bir lezzet... Ãœstelik davet sofralarÄ±nÄ±n olmazsa olmazÄ±... D.ream Grubuâ€™nun baÅŸÅŸefi Melih Demirel, ekibinden ÅŸef Orhan AkbalÄ±kâ€™la mutfaÄŸa girdi ve yÄ±lbaÅŸÄ± soframÄ±z iÃ§in BrÃ¼ksel lahanasÄ±yla doyurucu bir salata, ayrÄ±ca kemik suyu sosuyla farklÄ±laÅŸan patatesli bonfile hazÄ±rladÄ±.

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PATATES PÃœRESÄ° YATAÄžINDA DANA BONFÄ°LE

(4 kiÅŸilik)





NE LAZIM?

â—Š 550 gr bÃ¼tÃ¼n dana bonfile

â—Š 400 gr patates

â—Š 400 gr Ä±spanak

â—Š 60 gr krema

â—Š 60 gr tereyaÄŸÄ±

â—Š 100 ml sÃ¼t

â—Š 6-7 diÅŸ sarÄ±msak

â—Š 1 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± muskat rendesi

â—Š 3-4 dal taze kekikÂ

â—Š 50 ml ayÃ§iÃ§eÄŸiyaÄŸÄ±

â—Š 100 ml kemik suyu

â—Š Tuz, karabiber

NASIL YAPARIM?

â—Š FÄ±rÄ±nÄ± 200 dereceye ayarlayÄ±n ve fÄ±rÄ±na girebilen bir tavaya ayÃ§iÃ§eÄŸiyaÄŸÄ±nÄ± koyup yaÄŸÄ± kÄ±zdÄ±rÄ±n.

â—Š Bonfileyi cÃ¶mert miktarda tuz ve karabiberle lezzetlendirin. IsÄ±nmÄ±ÅŸ tavaya alÄ±n ve her tarafÄ±nÄ± mÃ¼hÃ¼rleyin. TavayÄ± ateÅŸten alÄ±n, sarÄ±msak ve kekiÄŸi ekleyip fÄ±rÄ±na verin, 18 dakika piÅŸsin.



â—Š KabuÄŸu soyulmuÅŸ patatesleri tuzlu suda haÅŸlayÄ±n.

â—Š Bir baÅŸka tencerede tereyaÄŸÄ±, krema, sÃ¼t ve tuzu Ä±sÄ±tÄ±n. Patatesleri Ã§atal yardÄ±mÄ±yla ezin ve iÃ§ine azar azar bu sÃ¼tlÃ¼ karÄ±ÅŸÄ±mdan dÃ¶kmeye baÅŸlayÄ±n. Ä°stediÄŸiniz kÄ±vamÄ± elde edene kadar dÃ¶kmeye ve karÄ±ÅŸtÄ±rmaya devam edin. Karabiber, muskat ve biraz daha tuzla lezzetlendirin.Â

â—Š Bonfile piÅŸince fÄ±rÄ±ndan alÄ±n, 8-10 dakika tezgÃ¢hta dinlendirin. Bonfilenin piÅŸtiÄŸi bu tavaya Ä±spanaklarÄ± ekleyin, 1-2 dakika soteleyin.Â

â—Š Kemik suyunu bir tencerede ve

orta ateÅŸte 1/10â€™u kalacak ÅŸekilde piÅŸirerek Ã§ektirin.

â—Š GeniÅŸÃ§e bir servis tabaÄŸÄ±na patates pÃ¼resini yayÄ±n. Ãœzerine Ä±spanaÄŸÄ± ve dana bonfileyi yerleÅŸtirip kemik suyu sosuyla birlikte sÄ±cak servis yapÄ±n.

â—Š Ãœzerini dilediÄŸiniz taze otlarla sÃ¼sleyebilirsiniz.

BADEM VE BRÃœKSEL LAHANALI SALATA

(4 kiÅŸilik)





NE LAZIM?

â—Š 600 gr BrÃ¼ksel lahanasÄ±

â—Š 30 gr file badem

â—Š 8-12 yaprak reyhan

â—Š 1/4 baÄŸ dereotu

â—Š 1/4 baÄŸ maydanoz

â—Š 1 dal tarhun

â—Š 1 nar

â—Š 2 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± zeytinyaÄŸÄ±

â—Š 1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tereyaÄŸÄ±

â—Š 30 ml frambuaz sirkesi

â—Š Tuz

â—Š Karabiber

NASIL YAPARIM?

â—Š BrÃ¼ksel lahanasÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ±nÄ±n yapraklarÄ±nÄ± tek tek ayÄ±klayÄ±n. Ã‡ok az yaÄŸlanmÄ±ÅŸ ve Ä±sÄ±nmÄ±ÅŸ bir tavada 30 saniye kadar soteleyin.

â—Š Kalan yarÄ±sÄ±nÄ±n kÃ¶klerini alÄ±p ortadan ikiye bÃ¶lÃ¼n, zeytinyaÄŸÄ±, tuz ve karabiberle harmanlayÄ±n. FÄ±rÄ±n tepsisine yerleÅŸtirin ve 200 dereceye Ä±sÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸ fÄ±rÄ±nda koyu karamelize rengini alana kadar 15-17 dakika piÅŸirin.

â—Š Bir tavada tereyaÄŸÄ±nÄ± eritin ve file bademleri koyu kahve renk alana kadar kavurun.

â—Š Tarhun, dereotu ve maydanozu ince ince kÄ±yÄ±n.Â



â—Š LahanalarÄ±, yeÅŸillikler, kavrulmuÅŸ file badem, sirke, zeytinyaÄŸÄ±, ayÄ±klanmÄ±ÅŸ nar, tuz ve karabiberle karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n, servis edin.

Ebru Erberdiâ€™nin kurucusu olduÄŸu 7 Catering, hem dilediÄŸiniz konseptte yÄ±lbaÅŸÄ± sofralarÄ± kuruyor hem de Ã¼zerini seÃ§tiÄŸiniz menÃ¼lerle donatÄ±yor. FÄ±rÄ±nda hindi ve orman meyveleriyle sÃ¼slÃ¼ pavlova tarifleri, yÄ±lbaÅŸÄ± akÅŸamÄ± iÃ§in ideal.

ORMAN MEYVELÄ° PAVLOVA

(6 kiÅŸilik)





NE LAZIM?

Mereng iÃ§in;

â—Š 300 gr yumurta beyazÄ±

â—Š 600 gr toz ÅŸeker

PastacÄ± kremasÄ± iÃ§in;

â—Š 1 litre sÃ¼t

â—Š 2 yumurta

â—Š 1.5 su bardaÄŸÄ± toz ÅŸeker

â—Š 1 su bardaÄŸÄ± + 1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± un

â—Š 1 paket (200 gr) krema

â—Š 2 paket vanilya

â—Š 150 gr tereyaÄŸÄ±

SÃ¼slemek iÃ§in;

â—Š Orman meyveleri

â—Š Pudra ÅŸekeri

NASIL YAPARIM?

â—Š Mereng iÃ§in yumurta beyazÄ± ve ÅŸekeri mikserde iyice Ã§Ä±rpÄ±n, bir fÄ±rÄ±n kabÄ±na yerleÅŸtirin. Merengin ortasÄ±nÄ± hafifÃ§e Ã§ukurlaÅŸtÄ±rÄ±p yuvarlak bir ÅŸekil verin. 110 derecede Ã¶nceden Ä±sÄ±nmÄ±ÅŸ fÄ±rÄ±nda 60 dakika piÅŸirin.

â—Š Krema iÃ§in Ä±lÄ±k sÃ¼t, ÅŸeker, vanilya ve yumurtayÄ± bir tencerede iyice Ã§Ä±rpÄ±n. OcaÄŸa alÄ±p karÄ±ÅŸtÄ±rarak piÅŸirin.

â—Š Bir tavada tereyaÄŸÄ± ve unu kavurun. Unun rengi hafif dÃ¶nÃ¼nce ocaktan alÄ±n, sÃ¼rekli karÄ±ÅŸtÄ±rarak sÃ¼t harcÄ±na ilave edin. Ä°yice karÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra yaklaÅŸÄ±k 10 dakika piÅŸirin, kÄ±vam aldÄ±rÄ±n.

â—Š KremayÄ± ocaktan alÄ±nca geniÅŸ bir kaba dÃ¶kÃ¼n, soÄŸumasÄ± iÃ§in dolaba kaldÄ±rÄ±n. SoÄŸuduktan sonra Ã¼stÃ¼ne 1 paket kremayÄ± dÃ¶kÃ¼p mikserle Ã§Ä±rpÄ±n. Bir krema torbasÄ±na alÄ±n, piÅŸirip soÄŸuttuÄŸunuz merengin ortasÄ±na kremayÄ± sÄ±kÄ±n.

â—Š TatlÄ±nÄ±zÄ±n Ã¼zerini dilediÄŸiniz orman meyveleriyle sÃ¼sleyin. SÃ¼zgeÃ§ yardÄ±mÄ±yla pudra ÅŸekeri serperek servis edin.

Sofraya renk ve bereket katmak iÃ§in balkabaÄŸÄ± tatlÄ±sÄ± piÅŸirebilirsiniz.Â Â Ä°Ã§ini oyduÄŸunuz balkabaÄŸÄ±na piÅŸen dilimleri doldurarak servis ederseniz, sofranÄ±za kolayca gÃ¶rkemli bir sunum daha ilave etmiÅŸ olursunuz.

FIRINDA HÄ°NDÄ°

(6 kiÅŸilik)





NE LAZIM?

â—Š Bir bÃ¼tÃ¼n hindi (yaklaÅŸÄ±k 5 kg)

â—Š 2 elma

â—Š 2 portakal

â—Š 50 gr tereyaÄŸÄ±

â—Š 4-5 dal kekik

â—Š 4-5 dal biberiye

â—Š Deniz tuzu

â—Š Karabiber

NASIL YAPARIM?

â—Š Hindinin iÃ§ini temizleyip yÄ±kayÄ±n ve kurutun.

â—Š Kekik, biberiye, 4â€™e bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸ 1â€™er elma ve portakalÄ± hindiyle birlikte geniÅŸ bir piÅŸirme kabÄ±na yerleÅŸtirin. Hindinin Ã¼zerini kaplayacak kadar su da koyup kabÄ± buzdolabÄ±nda bekletin.

â—Š Ertesi gÃ¼n hindiyi marine karÄ±ÅŸÄ±mÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±n, tuz ve karabiberle iyice ovun. Ä°Ã§ini tereyaÄŸÄ±, 1 elma ve 1 portakal dilimleriyle doldurun.

Ã–nce yaÄŸlÄ± kÃ¢ÄŸÄ±da, daha sonra folyoya sarÄ±n, 180 derecede Ã¶nceden Ä±sÄ±nmÄ±ÅŸ fÄ±rÄ±na verin. Hindinin kilosu kadar saat fÄ±rÄ±nda piÅŸsin...

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