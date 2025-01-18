‘Yıldızlar’ plaketlerini teslim aldı

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Bugün dünyanın en itibarlı restoran derecelendirme sistemlerinden biri olarak kabul edilen Michelin Rehberi, Türk restoranlarının dünyada tanıtılması ve gastronomi turizmi açısından büyük bir öneme sahip. Michelin Rehberi’nin İstanbul’a geldiği ilk yıldan itibaren ana partneri olmaya devam eden Metro Türkiye, her sene olduğu gibi bu sene de İstanbul, İzmir ve Muğla seçkisine giren 132 restoranın kapılarında sergileyecekleri plaketleri Gastronometro’da gerçekleştirdiği özel bir törenle teslim etti.

Yazarımız Ebru Erke bu yıl yıldız alan restoranlarla ilgili şunları anlatıyor: “İstanbul dışında İzmir ve Muğla restoranları da değerlendirme kapsamındaydı. Geçen yıl alanlar yıldızlarını korurken Narımor ve Casa Lavanda 1’er yıldızla rehberdeki yerini aldı. Şef Fatih Tutak’ın TURK adlı restoranı da 2 yıldızını korudu. Michelin’in Türkiye’deki üçüncü yılı. Mesela İtalya’da 70 yıldan bu yana varlar. Her zaman birtakım eksikler göreceğiz, yıldız hak ettiğini düşündüğümüz yerler girmeyince kızıp üzüleceğiz ama şunu bilelim ki; Michelin kesinlikle hiç kimseyi kayırmadan, sadece kendi kriterlerine odaklanarak değerlendirme yapan tek sistem.”

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Erke, Metro ve Michelin’in ortak bir amaç için çalıştıklarının da altını çiziyor: “Metro yerel ürünleri destekliyor ve bunları şeflerle buluşturarak Türkiye gastronomisini temelinden besleyecek çalışmalar ve araştırmalar yapıyor. Bu durum Metro ve Michelin işbirliğini daha da anlamlı kılıyor. Özellikle Michelin’in sürdürülebilirliğe, temiz gıdaya ve doğaya saygılı restoranlara övgüsünü anlatan ve tabii ki Türkiye için çok önemli olan yeşil yıldız kategorisinin amacı Metro’nun bu yaptıklarıyla bire bir örtüşüyor. Dolayısıyla hem tüketicinin hem de şeflerin yerel ve farklı gıdalar hakkında bilinçlenmesini, bunların temizine ve en iyisine ulaşmalarını sağlıyor.”

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TÜRKİYE’NİN GASTRONOMİ KEŞİF PLATFORMU GASTRONOMETRO

- Metro Türkiye, 10 sene önce Türk gastronomisine katkı sağlamak amacıyla Türkiye’nin ilk gastronomi keşif platformu olan Gastronometro’yu kurarak gastronomi dünyası için bir eğitim, üretim-geliştirme (Ür-Ge) ve sektörün buluşma merkezi olarak konumlandırdı.

- Gastronometro’da sektör profesyonellerine ve şef adaylarına yönelik organize ettiği eğitimler ve gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası şef buluşmalarıyla Türk mutfağı ve dünya mutfaklarının birbirlerinden karşılıklı ilham almasına katkıda bulunuyor.

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METRO MARKALI ÜRÜNLER ŞEFLERİN ONAYINDAN GEÇMEDEN RAFA GELMİYOR

Gastronometro Ür-Ge faaliyetleriyle ürün gelişimlerine katkı sağlıyor. Profesyonel şeflere ve kendi mutfağının şefi olanlara yönelik Metro markalı ürünlerin geliştirilmesine de rehberlik ediyor. Gastronometro şeflerinin onayıyla performans testlerini geçerek raflara gelen Metro markalı ürünler, bugün hem yıldızlı mutfaklarda hem de ev mutfaklarında gönül rahatlığıyla kullanılabiliyor.

*Bu içerik sponsorludur