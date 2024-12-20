Yılbaşı tatlınızı seçtiniz mi?

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Yeni yılı karşılama rutinlerimiz zamana ayak uyduruyor ve filmlerden, farklı kültürlerden sızan alışkanlıklar bizi de etkiliyor. Annemin değişmez yeni yıl tatlısı balkabağıdır. Başka tatlılar yapılsa da “Ocak koksun” diyerek az da olsa pişirir balkabağını. Birçok kişinin benzer alışkanlıkla yeni yılda kabak tatlısı pişirdiğini biliyordum, yaptığımız anket de bu bilginin kanıtı oldu. Bu yıl da ocağı kokutmak için o kabak pişecek bizim evde ama önemli olan iyi bir kabak, mümkünse bir kestane kabağı bulmalı.

Üzeri tahinli-cevizli

Ben kabakları iri iri dilimlerim. Şekeri bir gece ya da 4-5 saat önce üzerine döküp kendi halinde sulanmasını beklerim. Sonra doğrudan fırına. Kimisi önce kendi suyunda haşlamayı tercih eder. Ağız tadına göre değişse de ortalama kilo başına 2 su bardağı şeker kullanılır. Şekeri azaltıp 1 Türk kahvesi fincanı pekmez de ekleyebilirsiniz. Pişerken 2 tane karanfil, 1 tane yıldız anason gibi beğendiğiniz baharat çeşitleriyle aromalandırabilirsiniz. İri dövülmüş ceviz ve tahinle servis ederim ben.

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Farklı kültürlerden mutfağımıza sızan zencefilli kurabiyelerse yeni yıl öncesi eve dolan heyecanı ço-

cuklarla beraber yaşamak isteyenler için nefis bir aile aktivitesi. Rengârenk süslenen, çeşitli kalıplarla hayal gücümüzü ateşleyen kurabiyelerden daha şenlikli ne olabilir? Yapması da çok eğlenceli ama daha önemlisi, sizinle tarifini paylaşacağım bu zencefilli kurabiyeler pek lezzetli. Dekor gibi kıtır kıtır değil, bir ısırık aldığınızda ağzınızda dağılıyor ve bir fincan saleple yumuşatamayacağı kalp yok.

Hamuru önceden hazırlayıp buzluğa atabilirsiniz, 2-3 ay rahatlıkla dayanır. 1 gece önceden buzluktan çıkarıp ertesi gün rahatça açıp şekillendirebilirsiniz. Bu arada pişirdiğiniz kurabiyeleri de 3 aya kadar dondurabilirsiniz.

3 su bardağı unu, 1 su bardağından 2 parmak eksik esmer şekeri, yarım paket kabartma tozunu, 1’er yemek kaşığı tarçın ve zencefili, yarım çay kaşığı toz karanfili ve 1 çimdik tuzu bir karıştırma kabına alıp karıştırın. 160 gram tereyağını küçük parçalara bölüp kuru malzemelerin içine ekleyin ve ister elinizle ister hamur karıştırıcıyla ıslak kum gibi olana kadar karıştırın. Üzerine 3/4 su bardağı pekmez ve 2 yemek kaşığı süt katın ve mikseri düşük devirde 30 saniye çalıştırın. Yumuşak olacak ancak açılmayacak gibiyse un ilave edebilirsiniz. Tüm unlar aynı performansı vermiyor çünkü... İkiye bölün ve top haline getirin. Streçle sarın, 2 saat buzdolabında bekletin.

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Önce bir hamur topunu çıkarın ve iyice unlanmış bir tezgâhta üstünü ve oklavayı da hafifçe unlayarak açın. Yaklaşık 1,5 santim kalınlığında olmalı. Yapışırsa un serpmekten korkmayın. İstediğiniz kalıplarla kesin ve fırın tepsilerine çok sıkışık olmayacak şekilde yerleştirin. Diğerini açarken hazır tepsiyi buzdolabında bekletin ki yayılmasınlar. 170 derecede önceden ısıtılmış fırına atıp 8 ila 11 dakika pişirin. Fazla pişerse çok sert olur. Kurabiyeleri tel rafta soğuturken süsleme kremasını hazırlayabilirsiniz. Oda sıcaklığında 2 yemek kaşığı tereyağını 2 su bardağı pudra şekeri ve 2 yemek kaşığı sütle iyice karıştırın. Pürüzsüz olacak. Sıkma torbasına alıp en ince uçla ya da uç takmadan torbayı minicik delerek süslemeleri yapabilirsiniz.

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Bu arada Godiva’nın dünyadaki üç şefinden biri olan Ilse Wilmots geçen hafta Türkiye’deydi. Şef Wilmots’tan yılbaşı sofralarına davetli olarak katılacakların şık bir hediye olarak götürebilecekleri el yapımı özel trüf tarifleri aldım. Yanda göreceksiniz. Ayrıca bademli şans keki ve kütük pasta tarifim de var. Eğer ‘okulunda’ öğrenmek isterseniz Mutfak Sanatları Akademisi MSA’nın kütük pasta atölyesi 30 Aralık’ta, fiyatı 4.750 lira. Ayrıca 29-30 Aralık’ta yılbaşı menüsü (4.600 lira) ve 30 Aralık’ta özel et pişirme teknikleri (4.500 lira) atölyeleri de var. (msa.com.tr)

Bademli şans keki

(10 kişilik)

NE LAZIM?

◊ 1/2 su bardağı

kıyılmış badem ◊ 1 tane bütün badem

◊ 1 su bardağı oda sıcaklığında tereyağı

◊ 1 su bardağı yoğurt

◊ 2 su bardağı toz şeker

◊ 6 yumurta

◊ 1 çay kaşığı vanilya özütü ◊ 1 tatlı kaşığı badem özütü

◊ 3 su bardağı çok amaçlı un

◊ 1 çay kaşığı kabartma tozu ◊ 1/4 çay kaşığı tuz

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NASIL YAPARIM?

◊ Kek kalıbını yağlayıp bademleri tabanına ve kenarlarına serpin. ◊ Tereyağını krema kıvamına gelene kadar çırpın, yoğurdu ekleyin ve karıştırın. Şekeri ekleyin ve eriyene kadar iyice çırpın. ◊ Mikserin ayarını düşürüp teker teker yumurtaları katın. En son vanilya ve badem özütlerini de ekleyin. ◊ Un, kabartma tozu ve tuzu katıp düşük hızda karıştırın. Kek kalıbına dökün ve 1 bütün bademi bu sırada hamura ekleyin. 180 derecede ısıtılmış fırında 50 dakika veya kürdan testi temiz çıkana kadar pişirin.

◊ Bütün badem tanesi kimin diliminde çıkarsa 2025’in en şanslısı o olacağı için kendisini tebrik edin…



Kütük pasta

(10 kişilik)

NE LAZIM?

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Çikolatalı kek için

◊ 3/4 su bardağı un

◊ 1/3 su bardağı bitter

kakao tozu

◊ 1 çay kaşığı kabartma tozu

◊ 1/2 çay kaşığı tuz

◊ 4 büyük yumurta

◊ 3/4 su bardağı toz şeker ◊ 5 yemek kaşığı krema

◊ 1/4 su bardağı eritilmiş tereyağı

◊ 1 çay kaşığı vanilya özütü

Peynirli dolgu için

◊ 300 ml krema ◊ 3/4 su bardağı pudra şekeri

◊ 1 çay kaşığı vanilya özütü ◊ 1/8 çay kaşığı tuz

◊ 200 gr tuzsuz krem peynir

Çikolatalı ganaj için

◊ 225 gr kuvertür çikolata, ince kıyılmış

◊ 200 ml krema

NASIL YAPARIM?

◊ Un, kakao, kabartma tozu ve tuzu bir kapta karıştırın ve bir kenara koyun.

◊ Başka bir kapta yumurta sarılarını ve şekeri iyice çırpın. Krema, eritilmiş tereyağı ve vanilya özütünü de ekleyip yine karıştırın.

◊ Kuru malzeme karışımını ıslak malzeme karışımına ekleyin ve yavaşça çırpın, bir kenarda beklesin.

◊ Yumurta beyazlarını sertleşene kadar yüksek hızda çırpın. Kenarda bekleyen hamurunuza spatulayla yavaş yavaş yedirin.

◊ Kâğıt serilmiş tepsiye hamuru eşit şekilde yayın ve

180 derecede ısıtılmış fırında 10-12 dakika pişirin.

◊ Keki çıkarıp ilk sıcağı geçince kağıdıyla birlikte rulo yapın. Bir havluya sarıp soğuması için öyle bırakın.

◊ Mikser kâsesine krema, pudra şekeri, vanilya özütü, tuzu ekleyin ve yüksek hızda çırpın. Çırpılmış kremaya peyniri ekleyin ve sert tepecikler oluşana kadar çırpın.

◊ Kek rulosunu dikkatle açın, kâğıdını atın. Dolguyu açılmış kekin üzerine eşit yayın, ardından tekrar rulo yapın. ◊ Uç kısmı altta kalacak şekilde streç filme sarın ve en az

1 saat buzdolabında bekletin.

◊ Kremayı kaynamaya başlayana kadar ısıtın, ardından çikolatayla birleştirip pürüzsüz olana kadar çırpın. Ganajı oda sıcaklığına kadar soğutun, mikserle rengi açılana kadar çırpın.

◊ Pastanın 10 santimetrelik bir parçasını hafif verev şekilde kesin. Küçük kütüğü gövdeye ganajla yapıştırın. Kalan çikolatalı ganajı pastanın her yerine yayın, sonra her yerine çatal kullanarak kabuk benzeri çizgiler çizin.

◊ İsterseniz şekerlendirilmiş meyveler ve kurabiyelerle süsleyin. Çam ağacı görüntüsü için biberiye dalları da kullanabilirsiniz.

Türk kahveli trüf

NE LAZIM?

◊ 200 gr çikolata (50 gr sütlü, kalanı bitter)

◊ 150 ml krema

◊ 1 yemek kaşığı Türk kahvesi

◊ 3 yemek kaşığı kakao

NASIL YAPARIM?

◊ Kuvertür çikolataları ayrı ayrı benmari üsülü eritin. Çikolata kalıplarına erimiş sütlü çikolatadan birkaç kaşık döküp kalıbı tamamen kaplayın, fazlasını geri dökün.

◊ Krema ile Türk kahvesini kaynama noktasına kadar ıstın. Biraz soğutup, bitter çikolatayla karıştırıp ganaj yapın.

◊ Kalıplardaki boş çikolata topları sertleştiğinde ganajı doldurun.

◊ Ganaj da donduğunda kalıptan çıkarıp, her birini önce erimiş sütlü çikolataya bandırıp toz kakao içinde yuvarlayın.

Fındık kaplı trüf

NE LAZIM?

◊ 200 gr çikolata

(50 gr sütlü, kalanı bitter)

◊ 100 ml krema ◊ 100 ml tahin

◊ 100 gr fındık

NASIL YAPARIM?

◊ Kuvertür çikolataları ayrı ayrı benmari üsülü eritin. Çikolata kalıplarına erimiş sütlü çikolatadan birkaç kaşık döküp kalıbı tamamen kaplayın, fazlasını geri dökün.

◊ Erimiş bitter çikolatayı tahin ve kremayla karıştırarak ganaj yapın. ◊ Kalıplardaki boş çikolata topları sertleştiğinde ganajı doldurun.

◊ Ganaj da donduğunda kalıptan çıkarıp her birini önce erimiş sütlü çikolataya bandırıp ardından fındık parçacıkları içinde yuvarlayın.