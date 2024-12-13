Yılbaşı sofralarının, davetlerin vazgeçilmez eşlikçisi peynir tahtası

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Mutfak kültürümüzün tarihi oyuncularından biri olan peynir, neredeyse 9 bin yıldır sofralarımızda. Adına festivaller bile düzenlenen peynir, içerdiği besin değeri ve lezzetiyle tüm yemeklere farklı bir tat ve doku katıyor. Metro Türkiye, yeni yıl yaklaşırken şef Müge Ergül ile en leziz ve şık peynir tahtalarının hazırlanması için özel bir atölye gerçekleştirdi. Hangi peynirlerin hangi eşlikçilerle kullanılabileceğinden nasıl kesilmesi ve sunulması gerektiğine kadar değerli bilgiler veren şef Müge Ergül peynir tahtası hazırlamanın püf noktalarını şöyle sıraladı:

Yılbaşı sofrası için hazırlayacağınız peynir tahtanızın kahvaltı sofralarında ikram ettiğiniz tahtalardan biraz ayrışması gerekiyor. Ayrıştırmanın birincil püf noktasıysa peynirleri nizami ve küçük küçük dilimlemek yerine peynirine göre kimini bütün yerleştirmek ve kimini de parçalayarak koymak. Bu yol tahtaya rustik bir görüntü de katıyor.

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İsli Çerkes peyniri gibi yumuşak ve hafif bir peynir, kendine has yoğun tatlara sahip eski kaşar, Grana Padano, Boğatepe gravyer peyniri ve karakteristik özellikteki Danish blue gibi küflü bir peynir bir arada sunulduğunda iyi kombinasyon oluşturacaktır.

Eski kaşar ve parmesan gibi peynirler iyice olgunlaştırılmış sert yapıda, yağlı peynirlerdir. Bu peynirleri düzgünce dilimlemek yerine bıçağınızın tersiyle gelişigüzel parçalar haline getirebilirsiniz.

İsli Çerkes ve gravyeri de küçük parçalar halinde sunarak tahtanızda bütünlük sağlayabilirsiniz.

Küflü peynirlerse yumuşak yapıda ve yağlıdır. Raflarda da diğer çeşitlere göre daha küçük porsiyonlar halinde sunulur. Bu tarz peynirleri bütün olarak yerleştirebilirsiniz.

İyi bir peynir tahtası için peynir seçimi ne kadar önemliyse onu dolu dolu gösteren ve zenginleştiren diğer elementler de bir o kadar önemli. Genellikle kültürümüzde de yılbaşıyla ilişkilendirilen, mevsimin güzeli narı elinizle parçalayarak veya dilimler halinde keserek kabuğuyla birlikte peynirlerin yanına

ekleyebilirsiniz.

Rengiyle tahtanıza hareket getirecek mevsim meyvelerinden portakal ve kivi dilimleri de sunumlarınızda kullanabileceğiniz çeşitlerden. Siyah üzümse damak temizleyici özelliğiyle her daim peynir tahtalarına en yakışan meyve oluyor.

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Badem, çiğ fındık, ceviz gibi kuruyemişler, grissini, Çubuk turşu, Antakya halhalı zeytini benim tahtalarımda kullanmayı sevdiğim yan elementlerden. Ayrıca bakliyat unuyla hazırlanmış krakerler

ve sevdiğiniz ekmek çeşitlerini de kızartarak ekleyebilirsiniz.

Şarküteriyi de unutmamak gerekir. Füme ve kuru etler ya da füme somon gibi ürünlere de tahtanızda yer açın.

Siz de bu malzemelerden ilham alarak damak tadınıza, göz zevkinize ve ulaşabildiğiniz çeşitlere göre kendi yaratıcılığınızı kullanarak kendi tahtanızı geliştirebilirsiniz.

50 farklı çeşitte, 350’ye yakın peynir Metro Türkiye raflarında!

Müşterilerinin tüm talep ve ihtiyaçlarına Metro usulü sunduğu kalite anlayışıyla cevap veren Metro Türkiye, 2025’e merhaba derken en leziz ve şık peynir tahtalarının hazırlanması konusunda da şeflerin ve kendi mutfağının şefi olanların yardımcısı.

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Süt ve süt ürünleri en çok taklit ve tağşişi yapılan ürünler.

Bu nedenle Metro Türkiye, sunduğu peynirleri öncelikle doğduğu coğrafyada yasalara uygun, sağlıklı ve sürdürülebilir üretim yapan tedarikçiden almaya özen gösteriyor. Yerli ve ithal olmak üzere raflarına taşıdığı peynirleri, analizleri yapılıp kalite kontrol süreçlerinden geçtikten sonra müşterileriyle buluşturuyor.

Müşterilerinin tüm talep ve ihtiyaçlarına cevap veren Metro Türkiye, 50 çeşitte sunduğu yaklaşık 350 farklı peynirle mutfak kültürümüzün bu kadim ürününü kalite ve güvenle sofralara taşıyor.

Boğatepe Kars gravyerinden Grana Padano’ya geniş seçki

Siz de Metro Türkiye mağazalarında bulabileceğiniz leziz, kaliteli ve güvenilir Bergama tulumundan Boğatepe Kars gravyerine, isli Çerkes peynirinden eski kaşara, İtalya’dan Grana Padano ve Danimarka’dan Danish blue’ya kadar farklı peynirleri kullanarak hazırlayabileceğiniz peynir tahtalarınızı, Fine Life markalı kuru etler, mevsim meyveleri, taze otlar ve kuruyemişlerle renklendirerek istediğiniz şekilde servis edebilirsiniz.

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